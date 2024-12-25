Героиня Спартакиады взяла золото чемпионата России в длинной гонке. Но как жаль Пеклецову!

Питерская лыжница Евгения Крупицкая, чемпионка Спартакиады в гонке на 50 км, добавила к этому титулу победу на чемпионате России – 2024 в коньковом марафоне на 30 км, который завершился в Кирово-Чепецке. Она первой вышла на финишную прямую и сумела удержать преимущество в жёсткой борьбе с Марией Истоминой и Ариной Каличевой.

Юниорка Алина Пеклецова, с первых метров разрывавшая пелотон, осталась только четвёртой. И её, конечно, очень жаль. Она просеивала большую группу лыжниц с каждым километром, задав очень высокий темп. Этот темп пытались поддержать сначала около 15 спортсменок, но осталась в итоге десятка. Пеклецова продолжала держать темп, и постепенно число претендентов сократилось до пяти.

Пеклецова, Крупицкая, Каличева и Истомина всё время держались впереди и не воспользовались опцией смены лыж, а вот лидер общего зачёта Кубка России Екатерина Смирнова после второго круга заехала на пит-стоп и резко отстала. Она сумела догнать группу, но, когда начались уже решающие разборки, сил на ещё одно ускорение ей не хватило.

Пеклецова продолжала попытки убежать в подъёмы, однако соперницы её не отпустили. Ну а финишное ускорение никогда не было сильной чертой 19-летней лыжницы из Вологды. Вот так, протащив группу значительную часть гонки, она осталась не только без победы, но и вообще без медали. Кстати, Пеклецова, в отличие от остальных лыжниц, по ходу дистанции не пила.

А золото выиграла Евгения Крупицкая, которая, напомним, в феврале забрала невероятную для женщин гонку на 50 км на Спартакиаде в Тюмени. При выкате на стадион она в стиле конькобежцев отработала без палок, создала себе преимущество перед соперницами и смогла его удержать. Накатывавшей сзади Марии Истоминой не хватило дистанции, чтобы опередить Евгению. Арина Каличева осталась третьей.

Для Крупицкой эта победа стала первой в карьере на взрослом чемпионате России.

«Лыжи прекрасно работали, спасибо Пете Трифонову и всей команде сервиса, которые встают очень рано и делают всё, чтобы мы бежали на лучшем инвентаре. Самочувствие отличное было, чувствовала в себе силы, выходила лидировать на второй части дистанции. Особенно на пологих участках, когда темп проседал. Алина Пеклецова тащила всех на подъёмах, в этом ей нет равных, а я выходила на полях, когда была равнина», — сказала Крупицкая после финиша в эфире «Матч ТВ».

«У меня не очень хорошее состояние, поэтому мне важно было идти в спину и не выходить вперёд. Я сделала всё возможное, сделала разножку, но Женя, и не в первый раз, просто невероятно подработала на спуске перед финишем. Очень рада за неё, а гонка, как мне кажется, получилась очень красивой», — отметила после финиша Истомина.

Для Арины Каличевой бронза чемпионата России – первая в карьере. Она призналась, что всю гонку терпела, так как соперницы задавали высокий темп, и на втором круге был момент, когда она даже поймала просвет, однако сумела его закрыть. Замкнули шестёрку лучших Екатерина Смирнова и Екатерина Никитина.

Напомним, коньковые марафоны были перенесены в Кирово-Чепецк из Малиновки. Тогда гонки не состоялись из-за теракта в Москве.