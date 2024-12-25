Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Смерть под лавиной: в Швейцарии погибла Софи Хедигер – участница Олимпиады-2022 и призёр Кубка мира по сноуборду

Смертельный фрирайд. Участница Олимпиады погибла под лавиной на закрытом склоне
Юлия Сидорова
Участница Олимпиады погибла под лавиной
Аудио-версия:
Комментарии
Сноубордистку Софи Хедигер искали под снегом два часа. А когда нашли – было уже поздно.

23 декабря 2024 года на горнолыжном курорте коммуны Ароза в Швейцарии произошла трагедия. Под лавиной погибла участница Олимпийских игр в Пекине и призёр этапов Кубка мира по сноуборду Софи Хедигер.

Девушка стала жертвой стихии

Страшная новость потрясла всех.

Спустя девять дней после своего дня рождения 26-летняя Софи Хедигер погибла под лавиной на хорошо ей знакомом горнолыжном курорте в Арозе, находящемся в двух часах езды от её родного городка Хорген.

Девушка в компании одного или нескольких друзей забралась на закрытый для пользования склон Black Diamond, чтобы заняться любимым хобби – фрирайдом, то есть катанием по неподготовленному склону.

Софи Хедигер

Софи Хедигер

Фото: Millo Moravski/Getty Images

Из-за обильных снегопадов в последние дни на Black Diamond возникла серьёзная угроза схода лавин, и Софи, к несчастью, угодила прямо в лапы стихии. Её спутнику удалось спастись, и он сразу вызвал экстренные службы. На место выехали спасатели из швейцарского альпийского клуба, специалисты по поиску людей под лавинами, сотрудники канатных дорог горнолыжного курорта и сотрудники альпийской полиции. Поиски девушки продолжались два часа. Когда Хедигер всё же нашли, помочь ей уже не удалось.

«Мы ошеломлены, и наши мысли обращены к семье Софи, которой выражаем наши глубочайшие соболезнования. На швейцарскую лыжную семью пала мрачная тень трагической смерти Софи Хедигер в эти рождественские дни. Нам безмерно грустно. Мы почтим память Софи», – сообщил генеральный директор федерации Вальтер Ройссер.

Готовилась к чемпионату мира – 2025

Жизнь спортсменки оборвалась в особенный для неё год. В январе Софи впервые поднялась на пьедестал Кубка мира: в Санкт-Морице девушка стала второй, а затем выиграла бронзу в Гудаури. Она уже закрепилась в составе сборной Швейцарии по сноуборду: была участницей Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой Универсиады 2023 года в сноуборд-кроссе, а в конце марта 2025-го должна была выступить на домашнем чемпионате мира.

Но её жизнь оборвалась.

Пятеро россиян разбились насмерть в Гималаях:
«Они шли в лапы смерти». Пятеро российских альпинистов погибли на Горе-людоеде
«Они шли в лапы смерти». Пятеро российских альпинистов погибли на Горе-людоеде
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android