«Пока разминочка». Тренер рассказал, что происходит с Сергеем Устюговым

Почему герой русских лыж пока не в форме? Когда мы увидим настоящего Лосёнка? Здесь ответы на вопросы.

Тренер Алексей Ермилов весной текущего года возглавил лыжную мини-группу из спортсменов, представляющих Ханты-Мансийский автономный округ. Локомотивом этой группы стал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов. О том, как работается с таким спортсменом, бывают ли конфликты и сколько получает Маркус Крамер за сотрудничество с Сергеем, специалист рассказал в интервью «Чемпионату».

«Сергей — очень крутой спортсмен. Народный герой»

— Алексей, как удалось обо всём договориться с регионом и создать мини-группу?

— Вы, наверное, слышали, что я два года помогал Сергею в тренировочной работе. А весной он предложил поработать с ним уже в составе небольшой группы, под которую был бы выделен отдельный бюджет. Мы с ним всё обсудили и решили взять ещё троих человек: Андрея Мельниченко, Рифата Сафиуллина и Андрея Кузнецова.

— Почему именно их?

— Рифат – свой, Андрей Мельниченко выступает за Югру уже не первый год, с кем ему тренироваться – с молодёжью или с мужиками? У него задача подтянуть спринты и классические гонки. У Андрея Кузнецова карьера пару лет на паузе была. Он участвовал в беговых марафонах, бегал и лыжные марафоны, и делал это вполне неплохо. Мы посмотрели – хороший парень, с потенциалом. Сергей с ним сам переговорил, Андрей с удовольствием принял предложение. Так и создалась мини-группа.

— Сомнений не было?

— Ни малейших! Работать с таким спортсменом – счастье. И на будущее всегда пригодится.

— Устюгов выступил таким тараном, который открывал двери?

— Так и было. Он пришёл к заместителю губернатора региона с вопросом – хотите, чтобы я продолжал бегать за ХМАО? Тогда, пожалуйста, помогите решить конкретные вопросы. Он же олимпийский чемпион, да ещё и продолжает выступать на самом высоком уровне.

— У вас есть хоть какие-то вопросы по инвентарю, экипировке, транспорту?

— Вообще нет вопросов. Федерация лыжных гонок ХМАО частично обеспечивает нас инвентарём, что-то у ребят есть своё. Транспорт нам выделил Центр спортивной подготовки региона. В принципе, пока всё есть.

— Насколько комфортно работать с Устюговым?

— Мне комфортно. Конечно, у любого олимпийского чемпиона есть что-то своё в голове. Но мне очень интересно с ним работать. Сергей – очень крутой спортсмен. Народный герой. Он себя ещё покажет.

— Елена Вяльбе некоторое время назад говорила, что Устюгов – талантище от природы.

— Вы знаете, я говорил со многими спортсменами, и практически все отмечали, что некоторое время назад было только два великих лыжника – Петтер Нортуг и Сергей Устюгов. Он и сейчас, повторю, может выступать на высочайшем уровне.

Сергей Устюгов после финиша спринта в Чусовом Фото: ФЛГР

— То, что он показал на спринте в Чусовом, когда стал вторым, – это пока репетиция?

— Разминочка. Основной старт для Сергея – чемпионат России в Казани. Вот там, как мы все рассчитываем, и увидим настоящего Устюгова. Там он выступит в личном и командном спринтах и эстафете. Планируем пока так. Что касается остальных гонок – по состоянию. Тренировочная работа направлена на главный старт в сезоне.

Маркус Крамер работает с Устюговым бесплатно

— В какой степени вы «ведёте» Сергея?

— Тренировочный план пишет Маркус Крамер. Сергей с ним постоянно на связи. То есть план у нас основа, но какие-то определённые моменты мы можем поменять. Устюгову идёт этот план. Мы же предварительно со всеми ребятами поговорили: «Хотите с нами? Тогда работаем по плану Маркуса Крамера». Но каких-то секретов тут нет, в России почти все так и готовятся. Зачем колесо изобретать, всё давно уже придумано. Конечно, может быть нехорошее самочувствие, однако у нас все спортсмены взрослые. Никаких проблем с тем, чтобы пропустить тренировку. Но тогда в выходной будь добр добрать те часы, которые ты не отработал.

— С Маркусом спорить не приходится?

— Нет, конечно. Даже если что-то начинает идти не так, то у всех есть часы, Маркус тут же может проанализировать данные и сам вносит те изменения, которые необходимы. Мы снимаем на видео каждую тренировку, отправляем ему. И я учусь, работая с таким специалистом.

— Крамер работает бесплатно?

— Абсолютно. Ему тоже интересно с таким спортсменом, как Устюгов.

«Поступок настоящего человека и чемпиона»

— Показалось, вы были не слишком довольны, когда Сергей в Чусовом перед пасьютом отдал свою лыжу Савелию.

— Это было на эмоциях, и мне хотелось посмотреть на его состояние без форс-мажора. Но это поступок настоящего человека и чемпиона. Лыжи им готовит один сервисёр, Сергей с Савелием в хороших отношениях, да и Коростелёв боролся за высокие места в мини-туре, а Устюгов именно проверял своё состояние. Но я так скажу: мало кто из лыжников способен на такой поступок. А Устюгов – способен. При этом Сергей в гонке работал, тачку не гнал. Вообще, как он сказал: «Я – пока не я. Но медальку на Кубке России взял? Взял. Мельник (Андрей Мельниченко. – Прим. «Чемпионата») гонку выиграл? Выиграл. Группа свою задачу-минимум на Кубок России решила. Теперь всё внимание – к чемпионату России».

— Часто ли вы зовёте Устюгова Лосём?

— Бывает. Только не Лосём, а Лосёнком, любя. У нас же дружеские отношения. Сергею это приятно.

— Конфликты бывают?

— Нет, но случаются рабочие моменты. Пошипим друг на друга – и дальше работаем. Но никогда не ругаемся. А смысл? Все же взрослые люди.

— Дальнейшие планы группы?

— Пробежим марафон в Кирово-Чепецке, где попробуем поработать на Мельниченко, а после Нового года заезжаем в Сыктывкар и сидим там до длинных гонок ЧР-2025. Примем участие в отдельных гонках Кубка России в Казани, а вот на этап в Ижевск не поедем, у нас будут ведомственные соревнования. А всё подряд бегать невозможно.