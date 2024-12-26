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Лыжник Сергей Ардашев стал чемпионом России в коньковом марафоне на 50 км, Большунов — второй

«Рад, что год закончился такими хреновыми гонками». Большунов вновь проиграл Ардашеву
Андрей Шитихин
Большунов вновь проиграл Ардашеву
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Лыжный марафон подарил невероятные финишные разборки.

Абсолютный лидер российского лыжного сезона Сергей Ардашев впервые в своей карьере стал чемпионом России. Он победил в коньковом марафоне на 50 км, который состоялся в Кирово-Чепецке. На финише Ардашев разобрался с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Третьим финишировал Павел Соловьёв.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:00:32.7
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:00:33.4
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
2:00:34.3

Мужской марафон, в отличие от женского, проходил монотонно и скучно до последнего круга. Никто не пытался разорвать пелотон, а вперёд выходили те спортсмены, о которых даже фанаты лыжных гонок слышали немного. По выражению Александра Легкова, впереди были те, кто хотел попасть в трансляцию.

А что было в женском марафоне?
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Шесть из семи кругов дистанции прошли именно в таком ключе. На предпоследнем круге вперёд вырвался Олег Поляков, который попытался уйти в отрыв. Ему удалось отъехать от основной группы почти на 20 секунд. За ним никто не дёрнулся – просто вся группа увеличила скорость, и в итоге за 3,6 км до финиша пелотон накрыл Полякова, и начались настоящие разборки.

Большунов и Ардашев, которые постоянно были в числе лидеров, сумели оторваться, а их протяжку сумел подхватить только Соловьёв. На самом деле, многое решалось на последнем подъёме, когда спортсмен выбывал из числа претендентов на медали потому, что соперник в пылу борьбы наступил на лыжу, и эта заминка стоила потери скорости.

В общем, Большунов вновь вышел на финишную прямую первым, но он как был на дистанционной скорости, пусть и очень высокой, так на ней и остался. А вот Ардашев, выскочивший из-за спины, включил спринтерское ускорение и вырвал победу в последней гонке года. Соловьёву не хватило сил, чтобы побороться за золото, однако его бронзе никто не угрожал.

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Интересно, что Большунов брал медали чемпионата России – 2024 в Малиновке в составе сборной Архангельской области, а серебро в перенесённой гонке взял в составе сборной Татарстана.

«Обидно, что не получилось выиграть. Но Сергей был сильнее, в этом сезоне он в хорошей форме. Рад, что год заканчивается такими хреновыми гонками. Надеюсь, все неудачи останутся в этом году. Возможно, тактически на последних 1,5-2 км немного неправильно что-то сделал, однако рад, что самочувствие от гонки к гонке улучшается. Если бы ухудшалось – это стало бы сигналом», — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Сейчас в голове только одно – домой. «Полтинник» был суетной, никто не хотел натягивать. Шли большой толпой. По состоянию понимал, что сил для борьбы за победу достаточно. Когда Большунов пошёл делать протяжку, сразу понял, что он не в тех кондициях, что раньше, так как я поддержал его отрыв. Он пошёл вперёд, а я сел ему в спину, где-то даже сэкономился, а вперёд вышел уже под финиш», — объяснил чемпион.

Ну а Павел Соловьёв извинился перед теми, кого ему пришлось подрезать на подъёме.

«На «трёхэтажном» подъёме прихватило пресс, приходилось выходить из группы и подрезать парней. Прощу прощения у тех ребят, кто от этого пострадал. Я чувствовал, что первое место было невозможно – соперники сильнее меня в таком финише», — сказал Соловьёв.

Следующие официальные старты пройдут уже в январе в Казани на пятом этапе Кубка России – 2024/2025.

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