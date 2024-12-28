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Лыжник Клебо стартовал с победы на Тур де Ски — 2024/2025, он захватил лидерство в общем зачёте

Клебо легко выиграл спринт и захватил лидерство на «Тур де Ски». Он и многодневку возьмёт?
Андрей Шитихин
Клебо стартовал с победы на «Тур де Ски»
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У женщин сенсационно победила американка Джессика Диггинс.

Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски», которая стартовала в итальянском Тоблахе. Он уверенно выиграл квалификацию, а в забегах на выбывание не дал соперникам ни единого шанса. У женщин первое место заняла американка Джессика Диггинс.

Клебо, трёхкратный победитель «Тур де Ски», выиграл очередной спринт в нынешнем сезоне. Он не допустил ни единой тактической ошибки, оказался в стороне от многочисленных поломок инвентаря и падений – как всегда, впрочем. Он изумительно подрабатывал на спусках, отлично проходил повороты – тоже как всегда.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.3
2
Люка Шанава
Франция
+0.4
3
Яник Рибли
Швейцария
+0.5

В общем, Йоханнес победил настолько уверенно, насколько это было возможно. Вторым стал его французский приятель Люка Шанава, а третьим – швейцарец Яник Рибли. Вообще, даже само его участие в финале стало довольно неожиданным, но на предварительных стадиях выбыли мощные претенденты на высокие места. Финал Рибли провёл безупречно, едва не вырвав серебро у Шанава.

Клебо выкашивает спринты, но проигрывает дистанции:
Только один норвежский лыжник на пьедестале в гонке Кубка мира! И это не Клебо
Только один норвежский лыжник на пьедестале в гонке Кубка мира! И это не Клебо

Среди женщин победу одержала лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс. Конечно, в коньковом спринте шансов у неё всегда больше, чем в классическом, но кто бы мог подумать, что из шести шведок, прошедших квалификацию, до финала доберётся только Майя Дальквист, пропустившая из-за проблем со здоровьем почти весь декабрь?

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
2:59.6
2
Ясми Йоэнсуу
Финляндия
+0.3
3
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4

А именно шведки и считались главными претендентками. Конкретно – Линн Сван и Йоханна Хагстрём. Сван не смогла выйти дальше из четвертьфинала даже лаки-лузером, а Хагстрём в своём забеге упала. Дальквист уверенно прошла в решающий забег, но поломка палки перед подъёмом лишила её всех шансов. Майя метров 300-400 бежала без палки, не сдавалась, но на выходе из подъёма, когда нужно было потолкаться, она прекратила борьбу.

Диггинс же, как и Клебо, избежала форс-мажора, а в финале на финише красиво разобралась с финкой Ясми Йоэнсуу. Третьей стала швейцарка Надине Фендрих.

Стоит отметить, что главные соперники Клебо и Диггинс за победу в общем зачёте выступили неудачно. Но если от Терезе Йохауг в спринте никто чудес и не ждал – она не прошла квалификацию, став лишь 40-й, то Харальд Амундсен вполне мог побороться за финал, но выбыл в четвертьфинале.

«Тур де Ски» продолжится классическими масс-стартами.

Йохауг потерпела неожиданное поражение, хотя должна была выигрывать:
Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
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