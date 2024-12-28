Клебо легко выиграл спринт и захватил лидерство на «Тур де Ски». Он и многодневку возьмёт?

Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем конькового спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски», которая стартовала в итальянском Тоблахе. Он уверенно выиграл квалификацию, а в забегах на выбывание не дал соперникам ни единого шанса. У женщин первое место заняла американка Джессика Диггинс.

Клебо, трёхкратный победитель «Тур де Ски», выиграл очередной спринт в нынешнем сезоне. Он не допустил ни единой тактической ошибки, оказался в стороне от многочисленных поломок инвентаря и падений – как всегда, впрочем. Он изумительно подрабатывал на спусках, отлично проходил повороты – тоже как всегда.

В общем, Йоханнес победил настолько уверенно, насколько это было возможно. Вторым стал его французский приятель Люка Шанава, а третьим – швейцарец Яник Рибли. Вообще, даже само его участие в финале стало довольно неожиданным, но на предварительных стадиях выбыли мощные претенденты на высокие места. Финал Рибли провёл безупречно, едва не вырвав серебро у Шанава.

Среди женщин победу одержала лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс. Конечно, в коньковом спринте шансов у неё всегда больше, чем в классическом, но кто бы мог подумать, что из шести шведок, прошедших квалификацию, до финала доберётся только Майя Дальквист, пропустившая из-за проблем со здоровьем почти весь декабрь?

А именно шведки и считались главными претендентками. Конкретно – Линн Сван и Йоханна Хагстрём. Сван не смогла выйти дальше из четвертьфинала даже лаки-лузером, а Хагстрём в своём забеге упала. Дальквист уверенно прошла в решающий забег, но поломка палки перед подъёмом лишила её всех шансов. Майя метров 300-400 бежала без палки, не сдавалась, но на выходе из подъёма, когда нужно было потолкаться, она прекратила борьбу.

Диггинс же, как и Клебо, избежала форс-мажора, а в финале на финише красиво разобралась с финкой Ясми Йоэнсуу. Третьей стала швейцарка Надине Фендрих.

Стоит отметить, что главные соперники Клебо и Диггинс за победу в общем зачёте выступили неудачно. Но если от Терезе Йохауг в спринте никто чудес и не ждал – она не прошла квалификацию, став лишь 40-й, то Харальд Амундсен вполне мог побороться за финал, но выбыл в четвертьфинале.

«Тур де Ски» продолжится классическими масс-стартами.