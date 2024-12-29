Йохауг вновь проиграла на «Тур де Ски». Но как же крута Диггинс!

Сенсацией завершился второй этап лыжной многодневки «Тур де Ски» — женский классический масс-старт на 15 км. Его победителем стала 33-летняя американка Джессика Диггинс, которая ранее никогда не выигрывала классические гонки на Кубке мира. Многократная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг финишировала только шестой.

Диггинс вышла на масс-старт лидером общего зачёта Кубка мира и лидером «Тур де Ски» после победы в коньковом спринте. Безусловно, сейчас она в отличной форме, которая позволяет ей бороться за самые высокие места на любых дистанциях. Но всё-таки это относится, вернее, относилось, к коньковым гонкам, в которых Джессика очень хороша.

В классике Диггинс лишь несколько раз за всю карьеру попадала в призы, а лучше всего классические гонки ей удавались как раз на этапах «Тур де Ски». Но ни одной победы у американки не было. Мало кто сомневался, что масс-старт практически с первого километра будет вести Терезе Йохауг – в удобном для себя темпе.

Терезе Йохауг Фото: Carl Sandin/Zuma/ТАСС

Так и было, как только норвежка вместе со своей подругой по команде Астрид Слинн выбрались из середины пелотона. Они устроили протяжку, после которой число претендентов на высокие места резко сократилось. Но сбросить соперниц всё равно не смогли. К последнему кругу вместе бежали семь лыжниц, и в такой ситуации у Терезе, не обладающей взрывным финишем, не было ни единого шанса.

Диггинс на относительно простом рельефе сумела удержаться, а на заключительной прямой у неё не было соперниц. Джессика провела просто идеальную гонку и ещё больше увеличила отрыв в общем зачёте. Второй стала финка Кертту Нисканен, а третьей – Слинн. Йохауг – только шестая, а её отставание в общем зачёте увеличилось ещё на пять секунд. Стоит отметить, что Терезе вновь слабо провела классическую гонку. Ну, относительно всех ожиданий, конечно.

Впрочем, до финиша многодневки ещё многое может измениться – впереди пять этапов.