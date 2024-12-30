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Лыжи, главные итоги 2024 года: серия Большунова, возвращение Йохауг, победа Амундсена, сто побед Шиффрин, завал в Сочи

Главные итоги лыжного 2024-го: серия Большунова, возвращение Йохауг, жестокий завал в Сочи
Юлия Сидорова
Главные итоги лыжного 2024-го
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В лыжном мире это был очень насыщенный и противоречивый год.

2024 год был для лыжных гонок «проходным»: ни зимней Олимпиады, ни чемпионатов мира. Однако страсти кипели – как на российской арене, так и на международной. Большунов, выброшенный с Кубка мира, бил рекорды в Кубке страны. Клебо остался без «Глобуса», а Терезе Йохауг вернулась!

Вспоминаем главные события лыжного 2024-го!

Победная серия Большунова

В сезоне-2023/2024 Александр Большунов выдал невероятную беспроигрышную серию. 23 гонки подряд лыжник не сходил с высшей ступени пьедестала. В Норвегии даже заговорили о том, что результаты русского «заранее спланированы».

Серия прервалась только в марте на чемпионате России в Малиновке. Александр финишировал девятым в разделке на 10 км классическим стилем. Первым победителем Большунова стал Ермил Вокуев, выступающий не за сборную страны, а за региональную команду Коми.

Никто не мог представить, что она закончится так:
Великая серия Большунова закончена! Его сенсационно обыграл лыжник из региональной команды
Великая серия Большунова закончена! Его сенсационно обыграл лыжник из региональной команды

Возвращение Терезе Йохауг

Спустя два сезона после завершения карьеры королева лыж Терезе Йохауг вернулась в большой спорт. Главная цель 36-летней норвежки – домашний чемпионат мира в Тронхейме в 2025-м. Правда, супруг Терезе предполагает, что она захочет остаться и до Олимпиады в Италии.

Результаты у Йохауг впечатляющие. После двухлетнего отсутствия она уже успела выиграть две гонки Кубка мира. Норвежка – одна из главных претенденток на медали Тронхейма и серьёзная угроза даже для молодых шведок.

Что она творит?
Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса
Хотели настоящую Йохауг? Она вернулась и не оставляет соперницам ни шанса

Рекорд гениальной Шиффрин

А на крутых склонах лучшая горнолыжница мира Микаэла Шиффрин стала легендой уже в 27 лет. В марте прошлого года спортсменка побила великий рекорд шведа Ингемара Стенмарка, державшийся 34 года. Она одержала 87-ю победу на Кубке мира – на одну больше, чем у Стенмарка.

В конце ноября 24-го Микаэла подошла к немыслимой отметке в 100 побед. Этот день мог стать легендарным в истории горнолыжного спорта. Шиффрин лидировала после первой попытки, а на второй упала и кубарем полетела по снегу, остановившись только после столкновения с защитной сеткой. Мика получила колотую рану в правой части живота и серьёзную травму мышц.

Девушке уже провели операцию, и в новом 2025 году она вернётся, чтобы взять свою 100-ю победу.

О травме Шиффрин:
«Это самая серьёзная травма». Жёсткое падение лишило горнолыжницу знакового рекорда
«Это самая серьёзная травма». Жёсткое падение лишило горнолыжницу знакового рекорда

Амундсен сверг Клебо и Большунова

Впервые за семь лет «Большой хрустальный глобус» на Кубке мира достался не Александру Большунову и Йоханнесу Клебо, которые попеременно сменяли друг друга. Благодаря изменённой системе начисления очков и отстранению россиянина в лидеры выбился норвежец Харальд Амундсен.

Пока Большунов отбывал бан вместе со всей российской сборной, а Клебо постоянно выбывал из битвы из-за проблем со здоровьем, Амундсен бежал все гонки. Сначала он выиграл «Тур де Ски», обеспечив себе отрыв в турнирной таблице, а потом напряжённо боролся с Клебо.

У Йоханнеса был шанс забрать трофей вплоть до последней гонки, и он её даже выиграл. За весь сезон Клебо стал первым 16 раз, Амундсен – всего четыре. Но и этого ему хватило – 17 марта Харальд впервые поднял «БХГ» над головой, заняв при этом лишь 17-е место в последнем старте.

Амундсен, который смог:
Этот парень лишил Клебо победы в Кубке мира. Почему лучшим стал Харальд Амундсен?
Этот парень лишил Клебо победы в Кубке мира. Почему лучшим стал Харальд Амундсен?

Жестокий завал в Сочи

В марте на Спартакиаде в Сочи разразился главный скандал 2024 года: случился жестокий завал несовершеннолетних спортсменок в масс-старте, которые по возрасту и бежать-то там не должны были.

Массовое падение произошло на первом же длинном спуске в условиях густого тумана и снежной каши вместо подготовленной трассы. Из-за плохой видимости спортсменки 2006-2007 годов рождения не видели, что происходило впереди, и врезались в уже упавших.

В этот злополучный день пострадали почти 20 спортсменок: сломанные руки, черепно-мозговые травмы, разбитые лица, снег в крови.

К слову, ту гонку так и не остановили, а спортсменок обвинили в «низкой квалификации для такой трассы». Вот только почему-то масс-старт у юношей перенесли на следующий день и заменили на разделку.

Страшный сон для юных спортсменок:
Юные лыжницы попали в жестокий завал на Спартакиаде в Сочи. Видео не для слабонервных
OMG
Юные лыжницы попали в жестокий завал на Спартакиаде в Сочи. Видео не для слабонервных
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