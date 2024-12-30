Главные итоги лыжного 2024-го: серия Большунова, возвращение Йохауг, жестокий завал в Сочи

В лыжном мире это был очень насыщенный и противоречивый год.

2024 год был для лыжных гонок «проходным»: ни зимней Олимпиады, ни чемпионатов мира. Однако страсти кипели – как на российской арене, так и на международной. Большунов, выброшенный с Кубка мира, бил рекорды в Кубке страны. Клебо остался без «Глобуса», а Терезе Йохауг вернулась!

Вспоминаем главные события лыжного 2024-го!

Победная серия Большунова

В сезоне-2023/2024 Александр Большунов выдал невероятную беспроигрышную серию. 23 гонки подряд лыжник не сходил с высшей ступени пьедестала. В Норвегии даже заговорили о том, что результаты русского «заранее спланированы».

Серия прервалась только в марте на чемпионате России в Малиновке. Александр финишировал девятым в разделке на 10 км классическим стилем. Первым победителем Большунова стал Ермил Вокуев, выступающий не за сборную страны, а за региональную команду Коми.

Возвращение Терезе Йохауг

Спустя два сезона после завершения карьеры королева лыж Терезе Йохауг вернулась в большой спорт. Главная цель 36-летней норвежки – домашний чемпионат мира в Тронхейме в 2025-м. Правда, супруг Терезе предполагает, что она захочет остаться и до Олимпиады в Италии.

Результаты у Йохауг впечатляющие. После двухлетнего отсутствия она уже успела выиграть две гонки Кубка мира. Норвежка – одна из главных претенденток на медали Тронхейма и серьёзная угроза даже для молодых шведок.

Рекорд гениальной Шиффрин

А на крутых склонах лучшая горнолыжница мира Микаэла Шиффрин стала легендой уже в 27 лет. В марте прошлого года спортсменка побила великий рекорд шведа Ингемара Стенмарка, державшийся 34 года. Она одержала 87-ю победу на Кубке мира – на одну больше, чем у Стенмарка.

В конце ноября 24-го Микаэла подошла к немыслимой отметке в 100 побед. Этот день мог стать легендарным в истории горнолыжного спорта. Шиффрин лидировала после первой попытки, а на второй упала и кубарем полетела по снегу, остановившись только после столкновения с защитной сеткой. Мика получила колотую рану в правой части живота и серьёзную травму мышц.

Девушке уже провели операцию, и в новом 2025 году она вернётся, чтобы взять свою 100-ю победу.

Амундсен сверг Клебо и Большунова

Впервые за семь лет «Большой хрустальный глобус» на Кубке мира достался не Александру Большунову и Йоханнесу Клебо, которые попеременно сменяли друг друга. Благодаря изменённой системе начисления очков и отстранению россиянина в лидеры выбился норвежец Харальд Амундсен.

Пока Большунов отбывал бан вместе со всей российской сборной, а Клебо постоянно выбывал из битвы из-за проблем со здоровьем, Амундсен бежал все гонки. Сначала он выиграл «Тур де Ски», обеспечив себе отрыв в турнирной таблице, а потом напряжённо боролся с Клебо.

У Йоханнеса был шанс забрать трофей вплоть до последней гонки, и он её даже выиграл. За весь сезон Клебо стал первым 16 раз, Амундсен – всего четыре. Но и этого ему хватило – 17 марта Харальд впервые поднял «БХГ» над головой, заняв при этом лишь 17-е место в последнем старте.

Жестокий завал в Сочи

В марте на Спартакиаде в Сочи разразился главный скандал 2024 года: случился жестокий завал несовершеннолетних спортсменок в масс-старте, которые по возрасту и бежать-то там не должны были.

Массовое падение произошло на первом же длинном спуске в условиях густого тумана и снежной каши вместо подготовленной трассы. Из-за плохой видимости спортсменки 2006-2007 годов рождения не видели, что происходило впереди, и врезались в уже упавших.

В этот злополучный день пострадали почти 20 спортсменок: сломанные руки, черепно-мозговые травмы, разбитые лица, снег в крови.

К слову, ту гонку так и не остановили, а спортсменок обвинили в «низкой квалификации для такой трассы». Вот только почему-то масс-старт у юношей перенесли на следующий день и заменили на разделку.