В Рязани стартовала уникальная гонка лыжников и биатлонистов. Вам понравилось?

Хорошо, что такое событие есть — это реально здорово. Плохо, что регламент менялся прямо по ходу.

Гонка чемпионов с участием сильнейших лыжников и биатлонистов России стартовала в Рязани с квалификационных забегов, по результатам которых должны быть сформированы 10 эстафетных команд. Кажется, что предварительные забеги получились слишком растянутыми для того, чтобы всего лишь определить номера на жеребьёвку.

Квалификационные забеги проходили по километровому кругу – больше из-за отсутствия снега настрелять не получилось. Видимо, с этим связано и то, что изменились первоначальные дистанции. В биатлоне в итоге таких кругов было шесть, в лыжах – восемь. И если у биатлонистов было смотрибельно благодаря стрельбе, то лыжники мельтешили по равнинному кругу.

Пожалуй, главным событием предварительных забегов стало выступление Натальи Терентьевой. Сильнейшая до своего декрета лыжница России и одна из сильнейших в мире очень быстрыми темпами набирает форму.

Великолепная техника, мощь, очень красивый ход – Наталья всё это продемонстрировала в полной мере. Её крейсерская скорость была настолько высокой, что даже ближайшая соперница Татьяна Сорина отстала более чем на 30 секунд. Кажется, если на этапе Кубка России в Казани, который пройдёт после новогодних каникул, Терентьева одержит первую победу в сезоне, это никого не удивит.

У лыжников стоит отметить ещё то, что в последний момент от участия в Гонке чемпионов отказался Александр Большунов. Официальная версия – неважное самочувствие. В срочном порядке его заменил Егор Митрошин, которого выдернули из родного Инсара ранним утром.

Составы команд на смешанную эстафету

Кулешова, Семиков, Казакевич, Томшин Никитина, Якимушкин, Дербушева, Логинов Пеклецова, Червоткин, А. Шевченко, Бабиков Терентьева, Мальцев, А. Халили, К. Халили Сорина, Мельниченко, Сливко, Бажин Баранова, Спицов, Гришина, Емерхонов Непряева, Митрошин, Резцова, Поварницын Крупицкая, Ардашев, Сола, Лазовский Истомина, Терентьев, Н. Шевченко, Латыпов Фалеева, Коростелёв, Смольская, Смольский

В биатлоне были явные договорняки, как и положено шоу-забегам. Карим Халили просто бросил бежать на финишной прямой, чтобы попасть в нижнюю половину турнирной таблицы и быть выбранным своей супругой Анастасией, которая стала лучшей у женщин. А вот Антон Смольский после неудачи супруги Динары очень старался выиграть квалификацию, что у него и получилось.

В целом квалификация получилась неоправданно длинной, а главное событие – жеребьёвку – так и не показали. По трансляции всё выглядело затянуто, такие события нужно смотреть вживую, антураж совсем иной. Болельщики трибуны рязанского «Алмаза» заполнили, но после биатлонной части их количество чуть уменьшилось.

На эстафетах атмосфера наверняка будет ещё круче. Тут уже никто в поддавки играть не будет. Если резюмировать именно квалификацию – классно, что идея воплотилась в жизнь. Понятно, что есть над чем работать. Задним умом все крепки, и недостатки замечать гораздо проще, чем достоинства. Эстафета, и это несомненно, получится просто зажигательной. Вот тогда и можно будет делать выводы.