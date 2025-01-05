Клебо и Йохауг предсказуемо выиграли «Тур де Ски». Они и на чемпионате мира зажгут

Гонками в гору Альп-де-Чермис завершилась очередная лыжная многодневка «Тур де Ски». Сюрпризов не случилось. Победителями в общем зачёте стали норвежцы Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг. Именно их в качестве главных фаворитов называли ещё до старта многодневки.

Хотя в мужском зачёте между Клебо и другим норвежцем Харальдом Амундсеном шла ожесточённая борьба, Йоханнес всё равно выглядел фаворитом. Но ему особо напрягаться не пришлось, так как пока ещё действующий обладатель Кубка мира снялся с «Тур де Ски» из-за болезни.

После победы в классическом спринте и скиатлоне Клебо вообще снял все вопросы, так как его преимущество над ближайшим соперником превысило две минуты. То есть в гору он мог забираться не спеша, не тратя лишних сил. Именно так он и сделал, предоставив остальным вести борьбу за победу в конкретной гонке и за второе и третье места в общем зачёте.

Царём горы в итоге стал норвежец Симен Крюгер, для которого Альп-де-Чермис – настоящее место силы. Второе и третье места в гонке в гору заняли австриец Мика Фермойлен и немец Фридрих Мох. А Клебо в четвёртый раз в своей карьере выиграл «Тур де Ски» и захватил лидерство в Кубке мира. Вторым стал Фермойлен, а третьим – француз Уго Лапалус.

У женщин тоже всё было решено накануне в скиатлоне. Терезе Йохауг, до этого не выигравшая на «Тур де Ски» — 2025 ни одной гонки, привезла соперницам более 30 секунд и перехватила лидерство в общем зачёте у соотечественницы Астрид Слинн. В победе Терезе в гонке в гору не сомневался, кажется, никто.

Йохауг натягивала с первых метров, непосредственно на горе включила турборежим и легко убежала от соперниц. На последнем отрезке она сбросила скорость, приветствовала болельщиков и финишировала с национальным флагом. Для неё победа в гору стала девятой в карьере, а в общем зачёте многодневки – четвёртой. Нет никаких сомнений, что Йохауг с Клебо и на домашнем чемпионате мира в Тронхейме зажгут.

Астрид Слинн сумела и в гонке в гору стать второй, и отстояла второе место в общем зачёте. Третьей на горе финишировала ещё одна норвежка Хейди Венг, а в общем зачёте бронзу отстояла Джессика Диггинс. Американка, которая добега́ла многодневку с травмой пятки, рухнула сразу за финишной чертой, оставив на жёстком подъёме все силы.

Теперь у лыжников небольшой перерыв. Кубок мира возобновится этапом в Ле-Ру (Франция) 17 января.