Драма в последний момент Турне четырёх трамплинов — 2025. Фаворита остановил ветер!

Одним из главных спортивных событий новогодних праздников в Европе традиционно является Турне четырёх трамплинов. В январе 2025-го легендарное сражение летающих лыжников проходило уже в 73-й раз.

Его исход вплоть до самой последней попытки казался всем очевидным: фаворит соревнований австриец Штефан Крафт должен был забрать нового «Золотого орла» спустя 10 лет после первого подобного трофея.

Но в Бишофсхофене разразилась настоящая драма.

«Это серьёзный удар»

31-летний Крафт выиграл первый этап в Оберстдорфе и стал восьмым в Гармиш-Партенкирхене. По-настоящему прорывным для австрийца получился Инсбрук. Пролетев 132,5 метра на глазах 22 тысяч болельщиков, он стал лучшим и признался, что мечтал победить здесь с самого детства. Этот результат позволил Штефану выйти в лидеры зачёта.

Крафт уже выигрывал «Золотого орла» ровно 10 лет назад в сезоне-2014/2015. Тогда 21-летний начинающий спортсмен победил только в Обердорфе, но ему хватило очков, чтобы стать чемпионом.

Штефан Крафт Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

К финалу турне-2025 в Бишофсхофене Штефан Крафт подошёл максимально заряженным. В прошлом сезоне он уже выигрывал этот этап в рамках турнира. Он стал победителем квалификации и был лидером перед финальной попыткой, поэтому должен был исполнить её последним. Но когда подошла его очередь, в дело вмешался ветер. Попытку задержали почти на 10 минут, а когда Штефану всё же разрешили стартовать, он явно перегорел.

Полёт был неудачным. Третий результат в Бишофсхофене опустил Крафта на третье место в общем зачёте. «Золотой орёл» достался Даниэлю Чофенигу.

«Ждать так долго – это не смешно. Сегодня это было нечестно. Но таков спорт на открытом воздухе. Для меня это серьёзный удар. «Орёл» так и не захотел прийти ко мне», – заявил после финиша разочарованный Крафт.

Даниэль Чофениг Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

«Достиг всего, чего хотел»

Впрочем, австрийские болельщики вряд ли остались разочарованы, ведь турне всё равно выиграл их соотечественник. Чофениг, как и Крафт, взяли по два этапа. Но более ровное выступление Даниэля (третьи места в Обердорфе и Инсбруке) позволило ему обойти Штефана в общем зачёте.

22-летний Даниэль Чофениг, который одержал свою первую личную победу на Кубке мира только в декабре 2024-го, с блеском провёл турне.

«Это невозможно описать, это прекрасно! Всё, чего я хотел добиться, я достиг сегодня», – прокомментировал успех Чофениг, получивший вместе с трофеем 100 тысяч швейцарских франков (около 11,3 млн рублей по курсу).

На втором месте оказался ещё один австриец Ян Хёрль.

«Это очень больно. Я не могу справиться с этим так быстро. Мне горько. Но как команда мы провели отличный тур», – заявил после финиша Хёрль.

За всю историю турне это третий тройной подиум австрийцев. Ранее подобное происходило в 1975 году (в общем зачёте победил Вилли Пюрстль) и в 2012 году (на верхней ступени пьедестала был Грегор Шлиренцауэр).

А где Кобаяси и Пашке?

На 73-м Турне четырёх трамплинов хватало провалов фаворитов.

Японец Рёю Кобаяси феерил весь прошлый сезон: сначала выиграл турне, не победив при этом ни на одном этапе, затем занял второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив австрийцу Штефану Крафту, а после замахнулся на мировой рекорд, пролетев над землёй почти 300 метров.

Кобаяси, конечно, хотел получить четвёртого в своей коллекции «Золотого орла», но текущий сезон складывается для олимпийского чемпиона Пекина неудачно. К турне он подошёл на 17-м месте в Кубке мира. В Обердорфе он стал только 18-м, в Гармиш-Партенкирхене – 28-м, в Инсбруке – 20-м, а в Бишофсхофене – 24-м. В итоге прошлогодний победитель оказался лишь 15-м.

Немцы же, не выигрывавшие турне с 2002 года, связывали свои надежды с лидером Кубка мира Пиусом Пашке. Но он выступил неудачно и даже упустил свою первую строчку. Даниэль Чофениг, помимо всех призов за турне, забрал себе и промежуточное лидерство в Кубке мира сезона-2024/2025.