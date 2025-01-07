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Турне четырёх трамплинов — 2025: Штефан Крафт проиграл турнир в последней попытке, Даниэль Чофениг — чемпион

Драма в последний момент Турне четырёх трамплинов — 2025. Фаворита остановил ветер!
Юлия Сидорова
Штефан Крафт
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Судьи 10 минут не выпускали Штефана Крафта на финальную попытку. Австриец перегорел и проиграл.

Одним из главных спортивных событий новогодних праздников в Европе традиционно является Турне четырёх трамплинов. В январе 2025-го легендарное сражение летающих лыжников проходило уже в 73-й раз.

Его исход вплоть до самой последней попытки казался всем очевидным: фаворит соревнований австриец Штефан Крафт должен был забрать нового «Золотого орла» спустя 10 лет после первого подобного трофея.

Но в Бишофсхофене разразилась настоящая драма.

«Это серьёзный удар»

31-летний Крафт выиграл первый этап в Оберстдорфе и стал восьмым в Гармиш-Партенкирхене. По-настоящему прорывным для австрийца получился Инсбрук. Пролетев 132,5 метра на глазах 22 тысяч болельщиков, он стал лучшим и признался, что мечтал победить здесь с самого детства. Этот результат позволил Штефану выйти в лидеры зачёта.

Крафт уже выигрывал «Золотого орла» ровно 10 лет назад в сезоне-2014/2015. Тогда 21-летний начинающий спортсмен победил только в Обердорфе, но ему хватило очков, чтобы стать чемпионом.

Штефан Крафт

Штефан Крафт

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

К финалу турне-2025 в Бишофсхофене Штефан Крафт подошёл максимально заряженным. В прошлом сезоне он уже выигрывал этот этап в рамках турнира. Он стал победителем квалификации и был лидером перед финальной попыткой, поэтому должен был исполнить её последним. Но когда подошла его очередь, в дело вмешался ветер. Попытку задержали почти на 10 минут, а когда Штефану всё же разрешили стартовать, он явно перегорел.

Полёт был неудачным. Третий результат в Бишофсхофене опустил Крафта на третье место в общем зачёте. «Золотой орёл» достался Даниэлю Чофенигу.

«Ждать так долго – это не смешно. Сегодня это было нечестно. Но таков спорт на открытом воздухе. Для меня это серьёзный удар. «Орёл» так и не захотел прийти ко мне», – заявил после финиша разочарованный Крафт.

Даниэль Чофениг

Даниэль Чофениг

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

«Достиг всего, чего хотел»

Впрочем, австрийские болельщики вряд ли остались разочарованы, ведь турне всё равно выиграл их соотечественник. Чофениг, как и Крафт, взяли по два этапа. Но более ровное выступление Даниэля (третьи места в Обердорфе и Инсбруке) позволило ему обойти Штефана в общем зачёте.

22-летний Даниэль Чофениг, который одержал свою первую личную победу на Кубке мира только в декабре 2024-го, с блеском провёл турне.

«Это невозможно описать, это прекрасно! Всё, чего я хотел добиться, я достиг сегодня», – прокомментировал успех Чофениг, получивший вместе с трофеем 100 тысяч швейцарских франков (около 11,3 млн рублей по курсу).

На втором месте оказался ещё один австриец Ян Хёрль.

«Это очень больно. Я не могу справиться с этим так быстро. Мне горько. Но как команда мы провели отличный тур», – заявил после финиша Хёрль.

Кобаяси когда-то тоже был вторым, но выиграл:
Бесстрашный японский прыгун снова удивил мир. Необычная победа в Турне четырёх трамплинов
Бесстрашный японский прыгун снова удивил мир. Необычная победа в Турне четырёх трамплинов

За всю историю турне это третий тройной подиум австрийцев. Ранее подобное происходило в 1975 году (в общем зачёте победил Вилли Пюрстль) и в 2012 году (на верхней ступени пьедестала был Грегор Шлиренцауэр).

А где Кобаяси и Пашке?

На 73-м Турне четырёх трамплинов хватало провалов фаворитов.

Японец Рёю Кобаяси феерил весь прошлый сезон: сначала выиграл турне, не победив при этом ни на одном этапе, затем занял второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив австрийцу Штефану Крафту, а после замахнулся на мировой рекорд, пролетев над землёй почти 300 метров.

Как японец шёл на исторический рекорд:
Японский лыжник пролетел над землёй почти 300 метров. Прежде такое никому не удавалось!
Японский лыжник пролетел над землёй почти 300 метров. Прежде такое никому не удавалось!

Кобаяси, конечно, хотел получить четвёртого в своей коллекции «Золотого орла», но текущий сезон складывается для олимпийского чемпиона Пекина неудачно. К турне он подошёл на 17-м месте в Кубке мира. В Обердорфе он стал только 18-м, в Гармиш-Партенкирхене – 28-м, в Инсбруке – 20-м, а в Бишофсхофене – 24-м. В итоге прошлогодний победитель оказался лишь 15-м.

Немцы же, не выигрывавшие турне с 2002 года, связывали свои надежды с лидером Кубка мира Пиусом Пашке. Но он выступил неудачно и даже упустил свою первую строчку. Даниэль Чофениг, помимо всех призов за турне, забрал себе и промежуточное лидерство в Кубке мира сезона-2024/2025.

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