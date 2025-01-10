Мужчине — деньги, женщине — шампунь. Что не так с гендерной разницей призовых в спорте?

Никогда такого не было и вот опять – в мировом спорте вновь поднимается тема чудовищной разницы в призовых в спорте между мужчинами и женщинами. На этот раз причиной для обсуждений стал скандал на Турне четырёх трамплинов, когда победительнице у девушек вместо денег выдали гель для душа и полотенце.

Международная федерация лыжных гонок теперь пытается уладить ситуацию, однако вскрывшуюся рану не заклеить пластырем. Ведь правильного ответа нет – справедливы и разговоры о необходимости уравнять в правах оба пола, равно как трудно поспорить с тем, что выплаты за соревнования должны быть сопоставимы с финансовой состоятельностью вида спорта. И женские турниры в этом плане часто всё ещё проигрывают мужским, пусть не всегда по объективным причинам.

Селина Фрайтаг Фото: Dominik Berchtold/VOIGT/Getty Images

Разница — трёхкратная

Если вы никогда раньше не следили за Турне четырёх трамплинов (кстати, зря) то сейчас отличный повод включиться. Потому что пишут об этих соревнованиях теперь едва ли не все ведущие СМИ планеты, причём далеко не только спортивные. Всё дело в Селине Фрайтаг, которая выиграла квалификацию у женщин, но получила вместо ожидаемых призовых в денежном эквиваленте набор из шампуня, геля для душа и полотенец. Для сравнения, победителю у мужчин выписали чек на 3000 франков (примерно 344 тысячи рублей по текущему курсу). Разумеется, немецкая спортсменка была в недоумении. «Было похоже, что они хотели сказать мне: извини, но у нас для вас не осталось даже 500 франков. Не хочу жаловаться, но разница в отношении к мужчинам и женщинам тут – налицо», – сказала Селина.

Девушку тут же поддержали как коллеги по цеху, так и представительницы других видов спорта, а также общественницы из феминистических движений по всему миру. Солидарность с позицией Фрайтаг выразил и Свен Ханнавальд. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити сказал, что, если бы узнал о подобном позоре заранее, встал бы с утра и просил милостыню на вокзале – и так собрал бы для Селины хоть какие-то призовые. На Международную федерацию лыжных гонок обрушилось нереальное давление с призывом уравнять финансовые стимулы для девушек и парней. Сейчас в тех же прыжках с трамплина разница в призовых примерно трёхкратная – если мужчинам платят по € 13 800 за победу в общем зачёте Кубка мира, то женщинам – только € 4550. Логично, что многие находят подобное положение вещей несправедливым, ведь по сути за одну и ту же работу платят разные деньги исключительно по гендерному признаку.

Почему девушкам платят меньше?

Только вот спорт – это не утилитарная работа, где мужчины и женщины наравне выполняют одну и ту же задачу. Спорт – это часть индустрии развлечений. И в идеальном мире призовые за соревнования должны иметь строгую корреляцию с финансовыми успехами своего вида спорта. Грубо говоря, заработали организаторы турнира на продаже телеправ, билетной программе, официальной атрибутике и сопутствующих товарах – часть доходов выплачивают спортсменам, сопоставляя их вклад в общий успех по спортивному результату. То есть в этом смысле выплаты за победы стоит рассматривать как гонорары артистам за выступление в театре или на концертной площадке. Понятное дело, что и там есть заранее прописанные райдеры, но никто в здравом уме не будет вкладываться в заранее убыточный проект или платить больше тому, кто приносит меньше денег в кассу.

Банальный пример из тех же прыжков с трамплина: во время соревнований в Гармиш-Партенкирхене на мужчин пришли посмотреть порядка 10 тысяч зрителей. В то время как на женщин – только три тысячи. Понятное дело, что так топорно оценивать зрительский интерес нельзя, однако понять примерные пропорции подобное сравнение позволяет. Поэтому требовать равных призовых всегда и везде при всей прогрессивности идеи о равенстве полов наивно и глупо. Как вы себе представляете, например, равенство зарплат в футболе и хоккее, где при всех попытках привлечь внимание к женским соревнованиям даже примерное сравнение их экономического потенциала с мужскими турнирами вызывает лишь смех. Примерно та же история будет с баскетболом, а вот в волейболе всё уже не так однозначно, и женские чемпионаты порой соперничают по статистическим показателям с мужскими.

Нужно бороться не за деньги!

Ярче всего споры о необходимости уравнять призовые для обоих полов звучат в теннисе. Посмотрите фильм «Битва полов» о борьбе Билли Джин Кинг за права женщин-профессионалов в своём виде спорта. И ей удалось сломать парадигму – сначала уравняли призовые на US Open, затем этому примеру последовали и другие турниры, пусть далеко и не все. По оценкам экспертов, разница в заработках между двумя полами в теннисе составляла в 2022 году примерно 34,32%. Весьма впечатляющая цифра, однако в том же исследовании теннис назвали самым честным по отношению к гендерному равенству видом спорта из всех. Отдельные федерации платят равные суммы – нет деления по гендеру в призовых в лёгкой атлетике, водных видах спорта, в фигурном катании. Однако если оценивать общий заработок спортсмена с учётом рекламных контрактов и прочего – мужчина будет выше в девяти случаях из 10.

Билли Джин Кинг Фото: Getty Images

Далеко не всегда это справедливо, к примеру, те же пловчихи и фигуристки чаще куда популярнее своих коллег мужского пола. Про Елену Исинбаеву также едва ли кто-то скажет, что она вызывала ажиотаж значительно меньший, чем Арман Дюплантис, при том что со спортивной точки зрения фигуры вполне себе сопоставимого масштаба.

Бороться за равные возможности независимо от того, кем ты родился, правильно и должно, только вот не стоит в пылу этой борьбы забывать, что профессиональный спорт должен быть прибыльным. И если женские турниры по тем или иным причинам уступают в финансовой привлекательности мужским, то почему за успехи на таких соревнованиях должны выплачиваться такие же суммы? Феминисткам лучше повернуть вопрос иначе и подумать над тем, как добиться той же значимости женского спорта, какая есть у мужского – и тут им все карты в руки.