«Это состав на Олимпиаду-2030». Разбираем главные итоги Российско-китайских игр

В Южно-Сахалинске завершились IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Пять арен, девять видов спорта, 82 медали у наших, 29 – у китайцев, а ещё были смешанные интернациональные составы в эстафетах и командных соревнованиях, где награды получили вообще все. Эти эстафеты в лыжных гонках, например, назвали эстафетами дружбы. Да и вообще все соревнования можно назвать Игры Дружбы. Всё-таки они состоялись!

Это был настоящий фестиваль, во время которого даже спортивные результаты, прямо скажем, ушли на второй план. Хотя именно на спортивные итоги сделал упор министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв.

«Со спортивной точки зрения получили хорошие результаты, обкатали резерв, готовимся к возвращению на международную арену в полном составе. И вот эти ребята на ближайших Олимпийских играх, уверен, смогут показать себя. Если прицеливаться, это, конечно, состав на Олимпиаду-2030», – сказал Дегтярёв журналистам в заключительный день соревнований.

Пожалуй, лишь в двух видах спорта нашим спортсменам пришлось серьёзно напрячься – в шорт-треке и фристайле. Шорт-трек наши по количеству медалей проиграли, фристайл – выиграли. Остальные виды остались за россиянами очень убедительно. Например, китайская команда не выиграла ни одной медали в горных лыжах, лыжных гонках и лыжном двоеборье.

Распределение медалей Фото: Пресс-служба Российско-китайских игр

Да о какой вообще борьбе в лыжных гонках может идти речь, если наши юниоры обыграли бы любой взрослый состав большинства национальных команд мира. А Андрей Сахаров и Анна Корякова, о которых «Чемпионат» подробно рассказывал, вообще собрали всё золото в Южно-Сахалинске, став трёхкратными чемпионами на международных соревнованиях.

Конкуренции не было, зато было обучение. Тим-лидер сборной Китая сносно говорит на русском, и он обсуждал с нашими наставниками особенности подготовки как спортсменов, так и инвентаря. Девочки станцевали с китаянками танец с сердечками, а ребята поменялись куртками. Естественно, все спортсмены во всех видах спорта обменялись контактами, так что если кто-то из наших поедет в Китай, например, на шопинг в Китай, то не потеряется.

Китайцы приезжают на такие соревнования, чтобы получить эмоции. Я был свидетелем, как в столовой одного из официальных отелей наши спортсменки жаловались тренеру: «Мы не выспались, китаянки устроили игру в догонялки. Визжат, кричат, бегают, как маленькие девочки. Ну какой тут сон?»

Расписание Игр было очень плотным и насыщенным: Расписание и календарь Российско-китайских молодёжных зимних игр

Да китайцы постоянно на позитиве, а догонялки и визг – это совершенно нормально для них. Проигрывают в тех же лыжах по 10-15 минут, а потом радостные возвращаются в гостиницу. Реально, для китайцев это всё время был фестиваль дружбы, а для наших спортсменов поначалу – прямо серьёзные старты. К счастью, многие перестроились и получили позитивные эмоции. Особенно крутыми получились дисциплины, где можно было составить смешанные команды из представителей обеих выступавших стран. Вот там интрига была до последнего, а эмоции били через край.

Южно-Сахалинск здорово подготовился и отлично провёл Игры Дружбы. Прибыть в город и не заметить рекламу Игр было невозможно. Вход для болельщиков на все арены был бесплатным. Заполняемость – на четвёрку с плюсом. А отношение болельщиков ко всем спортсменам – выше всяких похвал. Шикарная работа волонтёров. В общем, всё было здорово!

Теперь на очереди – Летние игры. Они пройдут в Калининграде.