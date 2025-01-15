«Сделали такой балаган, что аж стыдно». В российских лыжах громкий скандал на ровном месте

Внезапно главной темой этапа Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Казани стал жилищный вопрос. Призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 Анастасия Кулешова показала условия проживания рядом с комплексом «Мирный», охарактеризовав их одним словом — «жесть». После этого поднялись волны хейта.

Началось всё с кружочка в «Телеграме». Кулешова записала на видео рум-тур по комнате санатория «Балкыш», расположенного рядом с местом проведения соревнований.

«Хочу показать, как живёт сборная России в прославленной Казани. Просто комната два на два. Мне даже положить вещи некуда… Прославленная Казань наша! Прекрасно! Жесть, просто жесть…» — иронично сказала Кулешова в своём телеграм-канале.

Какой номер достался лыжнице Кулешовой в Казани:

Вряд ли Анастасия ожидала того, что случилось после этой публикации. Президент ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала максимально жёстко, посоветовав лыжнице найти место для соревнований в родном Сарове. И заодно, видимо, потребовала удалить публикацию, что Кулешова и сделала.

«Пусть Кулешова тогда найдёт у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся. Федерация делает всё возможное, чтобы спортсменам было комфортно. Мы можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» — сказала Вяльбе Sport24.

Конечно, в стороне не мог остаться и Дмитрий Губерниев, который и над спортсменкой поиронизировал, и Вяльбе приложил по полной программе, в очередной раз заявив, что лыжная сборная России живёт при рабовладельческом строе, а глава федерации – «необразованная бабуля». В прошлом сезоне, кстати, когда биатлонистка Наталья Гербулова пожаловалась на условия в Уфе, Дмитрий встал на сторону организаторов и объяснил, что спортсменка сама потребовала заселить её в номер, который не был полностью готов к проживанию.

Биатлонистки в Уфе заселились в недоделанные номера:

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, что Кулешовой просто не повезло, поскольку она заселилась одной из последних на те места, которые были зарезервированы для команды и свободны. Ещё один старший тренер Егор Сорин назвал условия проживания отличными, а лыжник Ермил Вокуев, который заселился с региональной сборной Коми, но числится в группе Бородавко, показал, как они разместились всемером.

Анастасия после такой волны хейта выложила ещё один пост, сказав, что ей стыдно. Но не за себя.

«…Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но никого и ни в чём не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона». После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать. Поэтому давайте просто смотреть лыжные гонки, радоваться победам, расстраиваться и переживать из-за неудач, не заходя в личную жизнь спортсменов», — написала Кулешова.

Но интересно, а где лыжники живут в отелях класса пять звёзд? Может быть, в профилактории «Кедр» в Вершине Тёи, где комнаты такого же размера, а все бытовые удобства – на этаже? Везде свои условия. И продиктованы они отнюдь не ожиданием того, что раз в год заедет сборная России. Когда заезжает национальная команда, все наизнанку выворачиваются, чтобы спортсмены ни в чём не нуждались.

Российская лыжница пожаловалась на отсутствие тёплых туалетов в Вершине Тёи: Российская лыжница Баранова: не зря сказала про тёплые туалеты в прямом эфире

Уж в той же Тюмени просторные номера с платяными и сушильными шкафами, с местом для размещения вещей и сумок. А по факту спортивная обувь и сушки с вещами выносятся из номеров в коридор. Со всеми ароматами. Обычная ситуация, на которую уже никто не обращает внимания. Таков быт спортсменов, переезжающих из комплекса в комплекс, караулящих, когда освободится стиралка, ждущих очереди в душ или сауну.

Сборная приедет и уедет, а комплексам нужно жить и работать дальше, размещать спортсменов, которые приезжают не на те деньги, которые может позволить себе основная команда страны. И уж точно не представителям сборной, живущим на всём готовом, жаловаться на условия – они такие, какие есть. Идеальных не бывает. Где-то туалет на этаже, зато снега столько, что тренируйся не хочу, а где-то номер шикарный, зато вместо лыж кроссы и роллеры.

Конечно, когда действительно ужас-ужас, молчать не нужно. Однако никакого ужаса в Казани нет. Есть определённые сложности с размещением во время крупных стартов. Но есть и идеальное решение вопроса – жить за свои и ни в чём себе не отказывать. Если чуть поменять бессмертную фразу — «только жилищный вопрос лыжников испортил». Не всех.