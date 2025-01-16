«Сама в шоке». Терентьева выиграла первую гонку на Кубке России после рождения дочери

В Казани коньковыми разделками возобновился Кубок России – 2024/2025 по лыжным гонкам. Первую в текущем сезоне и первую после рождения дочери победу одержала Наталья Терентьева, которая проводила всего лишь вторую гонку в турнире. В мужской гонке победил Савелий Коростелёв.

После того что Терентьева показала в гонке на 5 км в Кирово-Чепецке и в спринте на Всероссийских соревнованиях в Красногорске, её результат не стал удивительным. Наталья была фаворитом и подтвердила свой статус. Несмотря на то что лишь в конце августа родила дочь Василису. Всё-таки высочайший класс лучшей российской лыжницы последнего десятилетия никуда не делся.

«Я сама в шоке от себя. Удивительно, конечно, видеть такие результаты. Думала, что будет тяжелее, если честно. Я понимала, что должно быть нормально. Но что так здорово – удивительно. Я рада что мне удаётся бороться за высокие позиции, даже с учётом того, что родила в конце августа. И надеюсь, что дальше всё будет идти по нарастающей», – сказала чемпионка.

Борьбу Терентьевой смогли навязать только две спортсменки – юная Алина Пеклецова и лидер общего зачёта Екатерина Смирнова. Пеклецова после первого круга даже опережала Наталью, но всё решилось на пологих участках, где скорость Терентьевой, конечно, была значительно выше. Смирнова же вновь подтвердила свой статус одной из лучших конькисток страны. Она проиграла Пеклецовой две секунды, но опередила всех остальных. После гонки Екатерина сказала, что у неё свело надкостницу на жёсткой, как бетон, трассе, и это не позволило увеличить скорость на ровных участках.

Возмутительница спокойствия в Казани Анастасия Кулешова финишировала только девятой, признавшись после гонки, что пока совершенно не чувствует эффекта от горного сбора в Сочи.

В мужской гонке изначально борьбу за победу вели четыре спортсмена: Денис Спицов, Артём Мальцев, Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев. Спицов со старта задал отличную скорость и сумел удержать её по ходу всей дистанции. Но основные конкуренты шли позади олимпийского чемпиона и точно знали его раскладку.

Тем не менее Денису удалось удержаться в призёрах. Не хватило на финише Ардашева, как было часто в прошлом сезоне, но, казалось, ушло в нынешнем. Сергей после окончания гонки назвал ту же проблему, что и Смирнова. Коростелёв потрясающе прошёл финишный отрезок, а вот Мальцев, который всю гонку шёл в одни ноги со Спицовым, не сумел поддержать ту же скорость, хотя Дениса всё же опередил. Александр Большунов накануне старта улетел из Казани в Москву решать очередные проблемы.

Этап в Казани продолжится в субботу, 18 января, спринтерскими гонками.