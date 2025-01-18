Ну что за чудо-спринты в Казани! Большунов вернулся на пьедестал, но выиграл Терентьев

Классические спринты на пятом этапе Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Казани получились просто шикарными. Поздно вечером в столицу Татарстана прилетел трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, участие которого в гонке было под вопросом. А он не просто поучаствовал, а поборолся за победу!

Мужской спринт получился просто огненным. Достаточно сказать, что в финал не прошли Сергей Ардашев и Савелий Коростелёв, которые в текущем сезоне успели побыть в лидерах общего зачёта. А в финале многое решил сбой на последний прямой, из-за которого обладающий лучшим одновременным ходом в стране Ермил Вокуев не смог догнать лидера.

Победил Александр Терентьев – новый лидер спринтерского зачёта. Терентьев показал лучшее время в квалификации, всё контролировал в четвертьфинале и полуфинале, а финал провёл просто безупречно. Он контролировал все действия Александра Большунова, на финише включил своё мощнейшее ускорение и выиграл третий спринт подряд в рамках Кубка России.

Ермил Вокуев, который уверенно прошёл пролог, в забегах на выбывание действовал по одной тактике: держался третьим-четвёртым, а на финише включал свой невероятный дабл. В финале было то же самое, но небольшой сбой, который Ермил сам допустил в решающий момент, не позволил ему опередить Александра Терентьева.

Но Вокуев опередил Александра Большунова, который в острейшей борьбе с Иваном Горбуновым лучше попал в разножку. Большунов пропустил коньковую разделку, однако в спринте предстал конкурентоспособным. Почти тем Большуновым, который в прошлом сезоне был непобедим. В скиатлоне он должен быть ещё сильнее.

У женщин пятый спринт из пяти возможных выиграла Анастасия Фалеева. Королева спринта нынешнего сезона вновь подтвердила свой высочайший класс. В начале сезона в Вершине Тёи Егор Сорин, в группе которого тренируется Фалеева, сказал, что рано называть Анастасию не то что королевой спринта, а даже принцессой.

Призёры женского спринта Фото: ФЛГР

«Вот когда она будет побеждать в очной борьбе с Натальей Терентьевой и Вероникой Степановой, тогда можно», — сказал Сорин.

Одну часть пожелания тренера Фалеева выполнила. В очной борьбе с Терентьевой Анастасия была сильнее. Ровно настолько, чтобы даже не возникло сомнений, что она может проиграть. А Наталья Терентьева финишировала второй, вновь показав, что она с каждой гонкой набирает кондиции. Третьей стала Алёна Баранова, и для неё это пятый финиш в призах в спринтерских гонках нынешнего сезона.