Большунов упал и финишировал без лыж. Коростелёв упал и стал вторым. Огонь в скиатлоне

Мужским скиатлоном завершился этап Кубка России – 2024/2025 в Казани. Бо́льшую часть дистанции не происходило ничего, кроме приключений с Савелием Коростелёвым, но последний километр получился просто сумасшедшим – падение, разборки на финишной прямой и финиш просто пешком, без лыж.

От мужского скиатлона сложно было ждать каких-то крутых событий на первой половине дистанции, да и на первом коньковом круге – тоже. Спортсмены шли плотной группой, никто особо никуда не рвался. Разве что Илья Семиков перед сменой лыж постарался чуть уйти от группы, но потом сам же сбросил скорость.

Движуха началась, когда упал Савелий Коростелёв. Однако до финиша было ещё далеко, и он сумел отыграть 20-секундный отрыв буквально за километр. Хотя у него что-то случилось с палкой, но Егор Сорин вовремя сориентировался и подал Коростелёву запасную. К счастью для него, группа шла спокойно, и Савелию хватило времени не только чтобы догнать всех, но и чтобы отдышаться.

На последнем круге скорость выросла, и за пару километров до финиша начались настоящие разборки. Сергей Ардашев и Сергей Волков с двух сторон обошли Александра Большунова и перекрыли ему траекторию, заняв более удобные позиции, но к заключительному спуску все вытянулись практически в линию.

Тут быстрее всех сориентировался Илья Семиков, который вышел вперёд и не заметил того, что было у него за спиной. А там произошёл контакт между Большуновым и Горбуновым при входе в поворот на спуске. Гоночный эпизод, но Александр в итоге упал – его едва смог объехать Ардашев, а Иван едва удержался на ногах. Большунов при всём желании уже не мог догнать лидеров, а Горбунов в итоге не попал в призы.

Финиш мужской гонки Фото: nalyzhi.ru

Зато Коростелёв, который пробирался, пробирался и пробрался-таки на удобное место для атаки, на финишную прямую выскочил одновременно с Семиковым и Ардашевым. Лидер общего зачёта Кубка России Ардашев финишную прямую могучим ускорением выиграл, а Коростелёв великолепной разножкой вырвал серебро у Семикова.

Большунов финишировал без лыж, демонстративно сняв их до финиша.

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Женский скиатлон таким огнём не полыхал. На классической части никто и не пытался выходить вперёд, да и первый коньковый круг получился достаточно спокойным. Только на втором круге вперёд пошла Алина Пеклецова, от которой этого ждали с начала коньковой части дистанции.

Но сделать отрыв 19-летняя лыжница не смогла. После сезона-2023/2024 соперницы уже знают, на что Алина способна на коньке, и уже не отпускают её. Вместе с Пеклецовой сразу взвинтила скорость Татьяна Сорина, а за ними – и все остальные. На заключительный круг группа лидеров ушла вместе, однако отрывов больше не было. Лишь скорость ещё увеличилась.

Всё решалось на финишной прямой, но те, кто в итоге забежал в призы, уже на заключительном подъёмчике выбрали более удобные позиции. На выходе на прямую впереди была Анастасия Кулешова, однако из-за спины у неё выскочила Дарья Непряева, которая в итоге и вырвала победу. В битве за бронзу Арина Каличева опередила Екатерину Никитину.

Призёры женской гонки Фото: ФЛГР

Пеклецова в итоге осталась шестой, пропустив вперёд ещё и Елизавету Пантрину, которая выигрывала скиатлон на этапе Кубка России в Казани в прошлом сезоне. А Татьяна Сорина в итоге не попала даже в топ-10, упав на одном из последних подъёмчиков и потеряв скорость. Наталья Терентьева эту гонку пропустила.