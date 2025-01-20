Приятное для нас заявление главы FIS Йохана Элиаша больше похоже на предвыборную демагогию.

Российских лыжников могут вернуть на мировую арену. Но радоваться ещё очень рано

Замёрзшие весной 2022-го отношения России с мировым спортом продолжают потихоньку оттаивать. Олимпийские игры – 2024 в Париже побудили многие международные федерации по летним видам спорта смягчить своё отношение к нашим и белорусским атлетам и хотя бы начать допускать их к турнирам в нейтральном статусе. Грядущие Игры-2026 в Италии, похоже, становятся катализатором схожей реакции в зимних видах спорта. Совсем недавно было объявлено о допуске к олимпийской квалификации фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев. А теперь о возможности возвращения россиян заговорили в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Но всё не так радужно, как может показаться на первый взгляд.

Что сказал глава FIS Йохан Элиаш?

Международная федерация лыжных видов спорта на протяжении почти трёх лет придерживалась категорического отрицания по вопросу допуска России. Несмотря на то что ключевым элементом мужских лыжных гонок было противостояние россиян и норвежцев, в FIS много раз заявляли, что возвращать наших лыжников в ближайшее время не планируют.

Поэтому как гром среди ясного неба прозвучали слова главы FIS шведского миллиардера Йохана Элиаша о рассмотрении «российского» вопроса.

О россиянах и белорусах Элиаш в радиоэфире сказал следующее:

«Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились. Не нужно их из-за этого ограничивать. Меры на Олимпиаде в Париже показали себя позитивно. Нужно соблюдать нейтралитет в данном вопросе».

Высказывание общее, без конкретных мер и сроков. Однако на фоне категорического отрицания последних лет и оно звучит обнадёживающе.

Стоит ли верить заявлению о допуске россиян?

Но радоваться рано.

Возможно, вы слышали о том, что после Олимпиады в Париже глава Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал свой уход с поста в 2025 году. Сейчас идёт активная подготовка к выборам нового босса мирового спорта. И Йохан Элиаш – один из кандидатов.

Держа в уме предстоящие выборы, нетрудно предположить, что заявление Элиаша – это просто предвыборное обещания, попытка набрать очки, а в случае победы заставить его исполнить будет не так-то просто.

Пока FIS не предложит конкретные шаги, которые устроят нашу сторону, говорить о возвращении российских спортсменов преждевременно. В конце концов, Элиаш ведь может и исполнить обещание, но прописать такие условия получения нейтрального статуса, на которые российские спортсмены в большинстве своём пойти просто не смогут.

Если вернут, то сразу в шести видах спорта!

Однако если допустить, что глава FIS действительно задумывается о том, чтобы дать российским спортсменам реальный шанс вернуться на международную арену, пусть и в нейтральном статусе, то это грандиозная новость.

Йохан Элиаш Фото: Petter Arvidson/Zuma/ТАСС

Не стоит забывать о том, что FIS контролирует не только лыжные гонки, но ещё и сноуборд, фристайл, горные лыжи, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. Да, во всех этих видах спорта россияне не входят в число фаворитов, однако на каждой Олимпиаде берут в них одну-другую медаль.

В общей сложности в видах спорта, контролируемых FIS, на играх в Пекине было разыграно 55 из 109 комплектов наград – даже больше половины.

Безусловно, допуск хотя бы на Олимпиаду даст надежду сразу десяткам российских спортсменов в этих видах спорта. Поэтому, конечно, хочется верить, что Элиаш не просто занимается предвыборной демагогией.