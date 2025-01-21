Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Российский лыжник Омар Худиев попался на использовании фтора во время гонки в Швейцарии, кто он такой, как его накажут?

«Понадеялся на русский авось и прогадал». Российского лыжника поймали на запрещёнке
Андрей Шитихин
Омар Худиев
Аудио-версия:
Комментарии
Омар Худиев выиграл марафон в Швейцарии, но лишился победы из-за использования фтора. О чём честно и рассказал.

Интересная история случилась в лыжных гонках с непосредственным участием спортсмена из России, но на неё мало кто обратил внимание. В марафоне La Diagonela (Швейцария) в категории любителей выиграл Омар Худиев, который привёз ближайшему сопернику почти три минуты. Но в итоговом протоколе на первом месте оказался лыжник из Норвегии. Что случилось?

Оказалось, что Худиев готовил лыжи с использованием запрещённого в Европе фтора. Он честно в этом признался, а в интервью «Чемпионату» откровенно ответил на главный вопрос: «Зачем ты это сделал?!»

«Нам никто и слова плохого не сказал»

– Омар, расскажи, пожалуйста, как ты вообще оказался на этом марафоне? Насколько сложно россиянину попасть на гонки в Европе?
– Сначала чуть предыстории. В прошлом году мы с женой поехали в отпуск в Ливиньо – покататься на беговых лыжах. Но прознали, что в тех же числах в Тоблахе, что ближе к Австрии, проводится марафон 3Zinnen, который всем известен под прежним названием «Пустерталер». Мы стали узнавать, пускают ли туда представителей России. Как оказалось – без проблем. Звать – не зовут, однако, если ты приехал и подал заявку на участие, никаких препятствий не чинят. Правда, есть условие: у тебя не должно быть активных FIS- и рус-кодов и ты не должен быть связан с силовыми структурами. Приезжай, плати стартовый взнос и участвуй. Единственное, на официальном сайте Ski Classics российский флаг замажут, но итальянцы наш флаг оставляли.

Российские лыжники прорываются на международные гонки. И даже бегают под своим флагом:
«Регистрироваться аргентинцем отказался». Как российский лыжник выступает под своим флагом
Эксклюзив
«Регистрироваться аргентинцем отказался». Как российский лыжник выступает под своим флагом

Так вот — в прошлом году я пробежал этот итальянский марафон, жена пробежала «половинку», и мы сразу стали планировать поездку на 2025-й. Организация марафонов в Европе отличается от России по культуре проведения. Наверное, у нас в стране эталоном может быть марафон в Дёмине – это апофеоз всего хорошего, что можно сделать. То есть в Европе примерно тот же формат на каждом старте. В прошлом же году мы узнали, что в другой долине от Ливиньо, но уже в Швейцарии, проходит La Diagonela, на которой также запланировали пробежать.

Вот так, собственно, мы и оказались в Швейцарии. Ни в прошлом году, ни в нынешнем нам за две недели и слова плохого никто не сказал, всё было очень дружественно.

– А чем ты вообще занимаешься? Активную карьеру в лыжных гонках ты завершил мастером спорта довольно давно уже.
– Я работаю персональным тренером и пишу тренировочные планы. В Москве очень неплохая стоимость часа занятий. Да что скрывать – это 4000-5000 рублей, тут нет секрета. Если у тебя несколько клиентов, которые занимаются регулярно, доход нормальный. Во всяком случае в Европу в отпуск можно слетать. Плюс тренировочные планы, которые также оплачиваются. Эта работа и приносит мне доход. Опять же, в Москве много клиентов и хорошая стоимость часа.

Омар Худиев

Омар Худиев

Фото: из личного архива Омара Худиева

Сам я из посёлка Островский Костромской области, то есть вообще из деревни. Недалеко от нас Галич, где проходит традиционный марафон. Так вот, уверен, в Костроме и сейчас стоимость часа не превышает 2000 рублей.

– Давай честно: ты не Александр Большунов, не Никита Крюков, не Егор Сорин, не Юрий Бородавко. У людей нет запроса на то, чтобы их тренировали именно звёзды?
– Тут не от звёздности всё зависит, а от того, как ты выстроишь отношения с клиентом. Приходит к тебе человек на первую тренировку, и твоя задача – расположить его к себе, убедить, чтобы он и дальше приходил. И если он остаётся, то через некоторое время уже спрашивает тренировочный план и начинает по нему работать. Поверьте, ему всё равно, пишет этот план Юрий Викторович Бородавко или Омар Худиев. Плюс во время общения ты много рассказываешь про то, как лыжники ведут себя в быту, возникают вопросы по питанию, по режиму, по всякой «внутрянке». Им всё интересно. Многие, кто приходил, узнавали про меня, видели в профиле, что я побеждал на Празднике Севера, говорили, что это круто.

Про звёзд, бывает, тоже спрашивают – а кого ты из сборной знаешь, а с кем общаешься, с кем бегал вместе? Я дружу с Антоном Тимашовым и Настей Прокофьевой – мы бегали с ними за «Динамо». Я же заканчивал Московский университет МВД.

«Бежал в надежде, что не проверят»

– Ты в лыжах очень давно, прекрасно знаешь всё, что происходит, знаком со всеми правилами. Зачем же тогда ты сделал то, что сделал?
– В Европе фтор у нас запрещён уже третий сезон, если не ошибаюсь. Я прекрасно об этом знаю. Конечно, ещё в прошлом году читал регламенты марафонов, но подумал – да какое место я займу? Кто меня проверять будет? Покупать же новые лыжи ради одной поездки, а потом поставить на год в чехол, достаточно накладно. В общем, и в прошлом году на фторе бежал, и в нынешнем были примерно те же самые мысли. Я никак не рассчитывал, что смогу быть высоко, а уж тем более выиграть La Diagonela и привезти второму месту 2 минуты 40 секунд!

Омар Худиев

Омар Худиев

Фото: из личного архива Омара Худиева

Я думал, что буду где-то в десятке в лучшем случае, и вероятность, что у меня возьмут лыжи на проверку, ничтожно мала. В общем, понадеялся на русский авось. Я не предпринимал никаких действий для того, чтобы счистить фтор с лыж – всё равно у меня нет оборудования, на котором потом проверить можно, насколько чисто я это сделал. А готовить лыжи, которые всегда были с фтором, порошком без фтора – бесполезно. Поэтому делал фтором и бежал в надежде, что не проверят. Надежда не оправдалась.

– Какое преимущество дали тебе лыжи на марафоне?
– Работали они у меня неплохо, стоит признать. Но не настолько, чтобы привезти второму месту такое преимущество, которое в итоге было. В день гонки было достаточно морозно, стартовали мы в -13°С. А влияние фтора на скольжение тем меньше, чем ниже температура. Скорее всего, всё совпало. Я приехал на марафон в отличной форме, не зря ведь по методике Алексея Шемякина занимался, мы очень хорошо подвелись. Да и профиль трассы мне очень по антропометрии подошёл – было много сложных и коротких подъёмов. Мне при моих 174 см роста и 63 кг веса это было в самый раз, можно использовать короткий дабл. Я убежал с первого же подъёма, хотя до него мы шли вместе с ещё тремя русскоговорящими ребятами. Но после подъёма я оглянулся – никогда рядом не было. Тогда я понял, что надо убегать, пока идут подъёмы, поскольку на равнине у меня нет такой мощности, как у соперников.

В общем, когда на второй части дистанции вновь начались подъёмы, я подумал – слава богу! Уже на финише оглядывался – никого из ребят не видел, только девочек-профессионалов, которых опередил.

La Diagonela

La Diagonela

Фото: из личного архива Омара Худиева

– Сколько времени прошло с момента, как у тебя взяли лыжи на проверку, до того, как сказали результат?
– Я финишировал первым, на меня были направлены камеры, подошёл технический делегат и попросил на проверку лыжи и палки. Я с английским не сильно дружу, но не понять, что тебе говорят test poles and skis, просто невозможно. Ну если насчёт палок я не волновался, поскольку подгонял их чётко по правилам – 83% от собственного роста, то насчёт лыж иллюзий не было. В голове сразу – ну всё. Прибор, который улавливает малейшие частицы фтора, не может показать ошибку во время теста моих лыж.

Интересно было другое – возьмут ли на тест лыжи моих соперников, когда они приедут.

— Взяли?
— Нет. У техделегата была стойка для лыж, в которой оставалось место всего на одну пару – на мою. Он постоял ещё пять минут, но лыжи у ребят, которые финишировали вторым, третьим и четвёртым, не взял. Они спокойно сняли лыжи и пошли в сторону мешков с одеждой. Я тоже сходил переоделся, а потом пошёл в трак, где и проводилась проверка. Женщина там сказала, что на моих лыжах обнаружен фтор. Да я и так это знал. Уточнил, что будет дальше – дисквалификация?

В марафонской серии Ski Classics случился скандал из-за россиянки Варвары Прохоровой:
«Всё это очень нехорошо». Фотография русской лыжницы вызвала скандал
«Всё это очень нехорошо». Фотография русской лыжницы вызвала скандал

Она сказала, что нет, дисквалификации не будет, но меня релегируют на последнее место. Вежливые европейцы, которые вечно сглаживают углы (улыбается). Я прекрасно понимал, что нарушил правила, поэтому просто забрал лыжи и ушёл.

– Возможно, ты знаешь это точно. Соперники тоже на фторе бежали?
– Боялся этого вопроса, если честно. Из 537 человек, которые приняли участие в гонке, были те, кто бежал на фторе.

– Ты это точно знаешь?
– Я не могу этого утверждать, но уверен, что такие люди были.

«Десятки тысяч лыжников не будут соблюдать правила»

– Когда стало известно о ситуации с фтором, хоть кто-то из соперников что-то сказал в твой адрес? Типа ты из России, тебя допустили, а ты нас обманываешь?
– Мне написал в соцсети один русскоговорящий спортсмен. Я так понимаю, он бегает марафоны в России и, возможно, стартовал в La Diagonela, однако не под российским флагом. Смысл его поста – круто, что так пробежал, но зачем так делать, у нас и так сложная ситуация, а тут ты показываешь, что русские приезжают и плевать им на правила. Не надо такого. Вот этот пост так и остался единственным. Я же на следующий день после La Diagonela бежал и гонку-спутник, но ни слова не сказал.

Омар Худиев

Омар Худиев

Фото: из личного архива Омара Худиева

– А если бы пошла волна хейта, ты мог бы публично извиниться?
– Да, я бы извинился. Но я и не скрывал того, что бежал на фторе. Просто, повторю, я не рассчитывал так пробежать и не думал, что любителей проверят.

– Что дальше? Теперь придётся покупать лыжи специально под европейские марафоны?
– Видимо, этого не избежать. И нужно планировать в следующий приезд покупку пары лыж, которая будет абсолютно чистой. Ведь на следующий год внимание ко мне будет повышенное, и шансы, что у меня возьмут лыжи на тест, возрастут максимально.

– Как ты считаешь, в России будут запрещать фтор?
– Думаю, на любительских гонках никто этого делать не будет. У нас нет прибора для определения содержания фтора, а специально покупать его для этого – огромные расходы. Да и не нужно это никому. Десятки тысяч лыжников не будут соблюдать эти правила, даже если их примут. Я знаю наш менталитет и сам тому яркий пример. Хоть папа у меня и азербайджанец, но я сам – русский и по духу, и по воспитанию. Мне даже мама моего лучшего друга сказала, что, если бы меня звали Иваном, никто бы и не подумал, что я наполовину азербайджанец.

И возвращаясь к вопросу. Посмотрите, сколько российских производителей сейчас выпускают средства для подготовки лыж с фтором – их продукция очень востребована. А вот нашей сборной, если ребята и девочки вернутся на международные старты, придётся очень сложно.

– У тебя не было мыслей уехать за границу?
– Нет. Я живу в лучшем городе на планете. А за границу лучше съездить, просто посмотреть. Однако если рассуждать чисто гипотетически, то я бы выбрал Италию. Не помню, кто сказал – то ли Дима Губерниев, то ли Елена Валерьевна Вяльбе, но итальянцы очень похожи на русских по менталитету, такие же «раздолбаистые». И я с этим согласен.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android