«Мы бы поехали – пусть только допустят». Сорин – о российских лыжниках на мировых стартах

После завершения этапа Кубка России в Казани у лыжников появилась реальная надежда на Олимпиаду. По крайней мере, о необходимости постепенного возвращения россиян неожиданно заявил президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш. Верят в позитивный исход и многие спортсмены, например, Савелий Коростелёв.

Только вот согласится ли отправлять под нейтральным статусом лыжников Елена Вяльбе? Её позиция по этому вопросу долгое время была едва ли не самой жёсткой и непреклонной. Однако тренер Егор Сорин уверен, что, если будут реальные подвижки в этом вопросе, чинить препятствий Елена Валерьевна не будет.

В большом интервью «Чемпионату» Егор поделился своим мнением касательно перспектив возвращения на международную арену, рассказал о том, как восстанавливается после родов Наталья Терентьева, и объяснил, почему наивно сравнивать скорость на внутренних соревнованиях с результатами на Кубке мира.

«Терентьева пропустила только два сбора, пока рожала»

– Поздравляю с успешными выступлениями ваших спортсменов. Вас удивили результаты Терентьевой и Коростелёва?

– Савелий, особенно в отсутствие Большунова, если не сильнейший лыжник страны, то всегда один из главных претендентов на победу, особенно в гонках с раздельного старта. До этого ему не удавались коньковые разделки, но мы ждали от него прогресса в этом направлении. В этот раз всё удачно сложилось.

Что касается Наташи Терентьевой, уже постфактум после финиша могу сказать, что она была одним из главных фаворитов, учитывая круг, жёсткий снег. Наташа здорово умеет проходить жёсткие участки трасс, и в Казани ей это как раз таки удалось. Она показала, что восстановление идёт достаточно быстрыми темпами. Так что приятно видеть их успехи, однако удивления у меня они не вызвали. Ждали, конечно, что Сорина сможет заехать в тройку сильнейших, в той же разделке, но, видимо, состояние пока не позволяет.

– И всё-таки Терентьева только вернулась после родов и показывает такие высокие результаты. Как вы их для себя объясняете?

– Все изначально понимали, что у Натальи очень высокий уровень. Пять месяцев немного рано, но вот на шестой-седьмой я ждал от неё возвращения к хорошим результатам, что она вновь будет бороться за первое место в каждой гонке. Получилось чуть раньше, однако это ещё и явно не предел, её настоящий уровень выше. Так что всё это только начало.

Наталья Терентьева Фото: РИА Новости

– Как вы контактировали с ней в процессе восстановления после родов? Наталья работала по специальной программе?

– Главное – не ошибиться с рвением, как можно быстрее вернуться в спорт, не поторопиться. Строго прислушиваться к организму и поступательно давать нагрузку, в зависимости от того, как спортсмен начинает переваривать объёмы и интенсивность.

Наталья прошла с нами практически все сборы. Только когда рожала, пропустила два сбора, с октября уже присоединилась к команде, пусть по индивидуальному плану, но вместе с нами готовилась. В первую очередь отталкивались от её самочувствия. У неё были свои упражнения, силовые тренировки. Повторюсь — ещё в июле она была на сборах, в августе родила, первый месяц, естественно, после родов находилась дома, потихоньку начинала двигаться. И уже с начала октября начала работать, поехала на сборы в Сочи.

– Как вы оцените текущую форму Терентьевой? Она близка к своему пику или только начинает разгоняться и пик мы увидим позже?

– Разумеется, на пятом месяце после родов ни о каком пике говорить не приходится. В любом случае процесс восстановления ещё идёт. При этом наступает заключительный период, после чего пойдёт быстрый набор спортивной формы. Есть хорошие предпосылки к тому, чтобы более уверенно побеждать.

– Насколько Терентьева будет конкурентоспособна на международной арене?

– В текущем своём состоянии, безусловно, рано говорить о каких-то грандиозных результатах на Кубке мира, если мы говорим про попадание в призовую тройку. Но в будущем, разумеется, Наталья должна вернуться на тот уровень, который позволял ей выигрывать Кубок мира. Надеемся, что в следующих сезонах она сможет стать ещё сильнее, чем раньше.

«Сравнивать скорость на Кубке России и Кубке мира бессмысленно»

– Коростелёв удивился своей скорости в разделке. Насколько он конкурентоспособен в сравнении с мировыми лидерами?

– Результат казанской разделки не позволил бы ему бороться за тройку сильнейших на Кубке мира. Для себя он пробежал коньком неплохо, но, безусловно, может быстрее. Всё-таки, чтобы говорить о высоких позициях, нужно выигрывать с бо́льшим запасом в России, от второго или третьего места. Когда все плотно заезжают, скорее всего, ребята не потерялись бы на Кубке мира, однако говорить о медальных перспективах не приходится.

– То есть феноменальная скорость на казанском круге менее показательна, чем отрывы от конкурентов? Савелий предлагал СМИ сравнить его результат в Казани с результатами, показанными на Кубке мира.

– Я бы не сказал, что сейчас можно по результату сравнивать спортсменов на разных соревнованиях. Разумеется, 31 минута – это очень быстро для 15 км. Но вот так взять и перенести это на Кубок мира… На Кубке мира, бывает, и за 30 минут бегают такую дистанцию. Бывает, победитель прибежит за 32 минуты, за 33, даже за 34. Разные круги, разное скольжение, разные погодные условия.

И нельзя сказать, что у Савелия была какая-то феноменальная скорость. Феноменальная скорость, знаете, это если бы он у второго места выиграл 20-30 секунд. Это было бы феноменально. А так выиграл пока шесть секунд, это тоже хорошо, пока радуемся такому результату, но феноменальным [результатом] будут отрывы в 20-30 секунд хотя бы от третьего места. Работаем над этим, ему есть куда и за счёт чего расти.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

– Получается, итоговые секунды – это скорее результат внешних обстоятельств?

– Скорость сравнивать точно бессмысленно. Бывает, что бегут где-то быстрее, где-то — чуть дольше. Радует, что есть такие трассы, где ребята могут бегать на таких скоростях. Скорость зависит от формата круга, от скольжения, от рельефа. Не очень хорошо было, когда мы постоянно бегали на маленьких скоростях, порядка 34-35 минут, понимая, что скорости на Кубке мира заметно выше. Это не потому, что там спортсмены выше уровнем, чем у нас, а потому, что там трассы другие, снег другой. Хотелось, чтобы и у нас были скоростные трассы, чтобы спортсмены к ним приспосабливались. Понимали, что «пятёрку» надо пробежать за 10 минут с копейками. Но это зависит не от уровня спортсменов, а от скольжения на трассе.

– Если не по скорости, то как грамотно оценивать готовность спортсменов и их перспективы?

– Что у девчонок, что у ребят есть такое понятие, как плотность результатов у лидеров. У мужчин на разделке первые шесть человек уложились в 20 секунд. Это говорит о том, что средний уровень все показали достаточно высокий. Но вот лидер… Не уверен, что он смог бы бороться за медали на Кубке мира в этот день. Вот когда лидер выигрывает у третьего-четвёртого места 30-40 секунд, тогда можно отметить, что такой спортсмен или спортсмены могли бы бороться за подиум на Кубке Мира в этот день.

«Большунов не выигрывал очень много»

– Как вы оцените внутреннюю конкуренцию у мужчин? Отдельной строкой, пожалуй, стоит выделить противостояние Сергея Ардашева и Савелия Коростелёва.

– Безусловно, когда есть такая внутренняя конкуренция, это работает всем на пользу, другие ребята следом подтягиваются. У нас сейчас средний уровень очень высокий. Взять практически любого из топ-6 наших гонок и привезти его на Кубок мира – и каждый из них будет способен бороться за десятку сильнейших. Я не преувеличиваю, каждый из них.

Будут, конечно, и те, кто сможет бороться за топ-3. Когда нет больших разрывов, с одной стороны, это хорошо, если говорить про общий уровень лыж в стране. С другой — от лидера ждёшь особенных результатов. А так конкуренция важна, она даёт мотивацию. Жаль, к слову, что пока не всё получается у Александра Большунова. Все его ждут на старте, ждут его в лучших кондициях и хотят с ним конкурировать. Он поднимает планку уровня соревнований.

– Из ваших слов следует мысль, что текущий сезон получается более интересным, чем предыдущий, когда доминировал Большунов. Это так?

– Нет, по крайней мере, я такого не говорил. У нас и в прошлом году средний уровень был очень высокий. Конечно, Большунов выделялся среди остальных, он выигрывал гонку за гонкой. Но он не выигрывал очень много, буквально две-три гонки были, в которых у него были большие отрывы. Все остальные он выигрывал в борьбе. И сейчас эта борьба тоже есть. Так что и прошлый, и этот сезоны показывают, что внутренняя конкуренция, внутренний уровень в сборной растут.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Как вы относитесь к элементам шоу в исполнении Коростелёва и Ардашева? Взаимные подколы, жесты на финише, танцы…

– Я не видел каких-то жёстких подколов, абсолютно нормальное, здоровое общение между ребятами, они друг друга уважают. Самое главное, что есть такие соперники, которые ведут борьбу, но не только они, есть много сильных ребят. Так что всё положительно оцениваю, атмосфера рабочая и комфортная.

– Насколько вас устроил уровень проведения этапа Кубка России? Были вопросы к организаторам?

– Казань подняла планку организации соревнований на очень высокий уровень. Если в прошлом году они только стремились быть лучшими, то сейчас можно с уверенностью сказать, что это лучший турнир из всех тех, что мы бегаем у себя в России. Уровень ещё подняли, надеемся, что в Татарстане стремление быть лучшими не потеряют, а другие регионы будут подтягиваться, перенимать опыт. Как когда-то представители Татарстана ездили по соревнованиям по всей стране, изучали, что-то совершенствовали.

– Выбор города для проведения чемпионата России в этом плане справедлив?

– Это было наше пожелание, спортсменов и тренеров. После этапа Кубка России мы поняли, что такую атмосферу мало где увидишь. И город рядом, и болельщиков много. Возможностей много для шоу.

– Вас удивили в таком случае разговоры об условиях проживания спортсменов?

– Безусловно, удивили. У нас условия были отличные, всё решалось по первому зову. Если тесно в комнате – то расселяют, всё в порядке. Это вопрос уже общения, спортсменов, тренеров и региональных представителей, кто как договорится для своих ребят.

«С радостью поехали бы на соревнования – только бы допустили»

– Судя по последним тенденциям, разговоры о возможном допуске лыжников на Олимпиаду вполне могут материализоваться. При этом, если судить по опыту других видов спорта, велик риск получить маленькую квоту, в том числе по одному человеку. Как выбирать счастливчика?

– Пока что никаких реальных предпосылок я не вижу. У каждого вида спорта своя история, кто-то вообще не стал отстранять спортсменов, кто-то раньше начал допускать, кто-то — позже. А в зимних видах – почти во всех — спортсмены отстранены.

Если брать летнюю Олимпиаду, то перед Играми в Париже у многих спортсменов была возможность оформить нейтральный статус, но это своя история, на наш вид спорта не переносится. Будут реальные подвижки – будем думать. Пока что не приходится, это бессмысленное сотрясание воздуха. Тем более неправильно будет уже сейчас выбирать, кто конкретно поедет на Олимпиаду. Скажут, поедет один человек – выберем на соревнованиях лучшего. Пустят двоих – выберем двоих. Троих – выберем троих. А сейчас говорить об этом смысла нет.

– Из реальных сигналов – допуски в ряде зимних видов спорта: в ски-альпинизме, фигурном катании, конькобежном спорте. Это не влияет на настроения в лыжах?

– Давайте так, в конькобежном спорте де-факто нас ещё не допустили. Фигуристам дали гипотетическую возможность попасть на Игры, через квалификационный турнир. А ски-альпинизм – это новый вид спорта, он только попал в олимпийскую программу. И спортсмены там наши не конкурируют за высокие места. У каждой федерации свои аргументы, свои люди в руководстве. Мне легче сравнивать с летними федерациями, но в целом эти сравнения мало что дают. Как решит лыжная международная федерация, будет она прислушиваться к позиции МОК, не будет – покажет время.

Много неоднозначных решений, здорово, что у спортсменов в других видах спорта есть возможность поехать на какие-то старты хотя бы в нейтральном статусе, оформить его, мы рады за них. Моё мнение – с радостью поехали бы на любые международные соревнования, только бы допустили на приемлемых и законных для нас условиях. Но, по сути, говорить не приходится.

– И всё-таки есть свет в конце тоннеля, взять хотя бы заявление президента Международной федерации лыжных видов спорта Йохана Элиаша. Это мотивирует работать?

– Свет в конце тоннеля всегда был, его никто не терял.

Йохан Элиаш Фото: URS FLUEELER/EPA/ТАСС

«Перед Олимпиадой в Корее были разные настроения»

– С Еленой Вяльбе удалось наладить понимание касательно нейтрального статуса? Ранее у неё была жёсткая позиция.

– Когда Елена Валерьевна высказывалась в СМИ по нейтральному статусу, она высказывала своё личное мнение, свою личную позицию. На неё она имеет право. Но решение ехать или не ехать в таком статусе будет приниматься президиумом федерации, тренерским советом и самими спортсменами. Всей нашей дружной лыжной семьёй, всей федерацией. Никаких внутренних разговоров, что мы точно откажемся ехать без флага и гимна, не было. Среди спортсменов такого тоже нет.

Я знаю прекрасно, что есть настрой у ребят поехать, однако нужно дождаться реальных решений и критериев допуска от Международной федерации лыжных видов спорта, чтобы говорить о чём-то конкретно. У каждого в нашей команде может быть своё мнение, видение. Но решать за самих спортсменов никто не будет. И, в принципе, нейтральный статус оформляют сами спортсмены, это решение самого спортсмена.

– То есть вы готовы пойти против мнения Вяльбе в этом вопросе?

– Мы уважаем мнение и позицию Елены Валерьевны, однако решает в итоге не один человек, а вся команда. Помню, что похожая ситуация была и перед Олимпиадой в Корее. Не допустили наших лидеров. Сомневались, ехать теперь или нет. Собрались все вместе на этапе Кубка мира в Зеефельде сначала тренерским штабом, каждый высказал своё мнение, потом спортсмены высказались. И коллегиально решили, что поедем.

Хотя настроения были разные на тот момент, незаслуженное отстранение Устюгова, Вылегжанина, Крюкова, Бессмертных, нашей основы, главных претендентов, сбило настрой. Осталась небитая, необкатанная молодёжь, но подумали и решили поехать с теми, кто есть. Так что будем обсуждать, думать над любыми возможностями и шансами. К примеру, у борцов этим летом решили, что, если не едут лидеры, не едет никто.

– Вы бы на месте представителей борьбы спортсменов в Париж отправили? Той же молодёжи получить опыт с прицелом на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

– Не считаю правильным отвечать на этот вопрос, потому что это другая федерация, у них свои вводные, другой микроклимат в команде. Я всех этих нюансов не знаю, не могу встать на место президента федерации борьбы и сказать, стоило отправлять молодых вместо лидеров или не стоило. Каждая федерация, каждая команда принимает решение, исходя из своих вводных.