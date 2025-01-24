«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах

Если вы давно не следили за российскими лыжными гонками, то у нас для вас есть важная новость. В стране новая королева спринта! Шесть последних спринтерских гонок из шести на крупнейших стартах забрала Анастасия Фалеева. Причём в начале сезона даже казалось, что у неё нет конкуренток – настолько Фалеева смотрелась мощнее своих соперниц.

Многое изменилось на этапе Кубка России в Казани, где впервые в этом сезоне Анастасия всерьёз зарубилась с Натальей Терентьевой. Наша олимпийская чемпионка вернулась после родов и сразу же показала, что с ней нужно считаться. На трассе в посёлке Мирный Наталья могла и победить, однако пока что Фалеева лидерство в спринте удерживает.

В большом интервью «Чемпионату» Анастасия рассказала, каким видит своё соперничество с Терентьевой, почему для неё дистанционные гонки даже проще, чем спринт, по какой причине Анастасия следом за другими членами сборной России приняла решение выступать за Татарстан и хочет ли она поехать на Олимпиаду в Милан.

«Для меня конкуренция с Терентьевой только в плюс»

– Какие у вас остались впечатления от Кубка России в Казани? Какую оценку поставите себе за выступление?

– Тройку с плюсом. Где-то свою задачу в плане спринта я выполнила, но не совсем довольна общим самочувствием, состоянием. Есть вопросы по собственной подготовке. В целом неплохо, однако есть куда расти. Что касается организации, казанский этап – один из самых ярких. По уровню проведения соревнований, по количеству зрителей. Такие соревнования – отличная реклама лыжных гонок.

– Шестая победа в спринте подряд, но первая – в соперничестве с Терентьевой. Чувствуете, что вернулась сильная конкурентка?

– Безусловно, конкуренция растёт с возвращением Наташи. Но для меня это больше плюс, а не минус.

Наталья Терентьева с Анастасией Фалеевой Фото: РИА Новости

– Елена Вяльбе сказала, что с возвращением Терентьевой Фалеевой придётся намного больше работать. Вы готовы к этому?

– Разумеется. Есть желание расти, поэтому никаких проблем для себя из-за усилившейся конкуренции не вижу.

– Конкуренция вас мотивирует работать больше или же создаёт лишнее волнение?

– Конкуренция только движет вперёд и мотивирует работать ещё больше. Волнение вызывают старты, к ним относишься более трепетно, нежели в отсутствие серьёзных конкурентов, когда ты уверен, что объективно сильнее соперников. А теперь каждый старт – это новая история. Но бегать без конкуренции на самом деле бессмысленно и глупо.

Если говорить о возвращении на Кубок мира — чтобы быть готовыми к соперничеству на мировой арене, мы должны внутри страны создавать хорошую конкуренцию. Мы из года в год растём, и это положительно отражается на всех нас.

– В Казани был очень короткий спринтерский круг. Это плюс в плане подготовки к возвращению на международные старты?

– Разумеется, плюс. Российские спринты, как правило, очень длинные, я надеюсь, что мы со временем будем от такой практики отходить. Всё-таки европейские круги короткие, динамичные. И вместе с тем куда более насыщенные, интересные для зрителя, на мой вкус. Поэтому казанский круг – один из немногих в стране, который выделяется нужной спринтерской скоростью и расстоянием.

– Спринт для вас остаётся приоритетом или есть мысли больше внимания уделять и дистанционным гонкам?

– Я не хочу терять то, что имею в спринте сейчас, так что спринт – одна из главных историй. Но вместе с тем хочу развиваться и в дистанционных гонках, не теряя при этом ничего в спринте.

– Если говорить про развитие в дистанционных гонках, как это проявляется на практике? Меняете что-то в системе подготовки, в тренировочном процессе?

– Это всё индивидуальная история для каждого спортсмена. Тренировочный процесс, безусловно, меняется в первую очередь. Не скажу, что мой тренировочный процесс серьёзно отличается от тренировочного процесса дистанционщиков, но какие-то вещи, для того чтобы развивать именно дистанционную скорость, нужно будет поменять.

«Для меня Олимпиада – это реализация моего потенциала»

– Спринт обычно выигрывает у дистанционных гонок с точки зрения интереса зрителей. С точки зрения спортсмена участие в спринтерских гонках также более захватывающее дело в сравнении с дистанционными гонками?

– Наверное, да, но спринт на самом деле интереснее смотреть, чем его бегать. Спринт — очень тяжёлая дисциплина, если честно, я не очень-то и люблю бегать спринт. Он очень долгий, ты на постоянном стрессе, адреналине. С одной стороны, классно, когда после финала ты всё из себя выплеснул и чувствуешь себя первые пару часов хорошо, а потом эйфория спадает, и ты ощущаешь себя разбитой.

Дистанционные гонки по-другому ощущаются. Пришёл, размялся, пробежал – на этом всё. Ограниченно по времени. А спринт длится долго, всё время в работе. Это только кажется, что надо пробежать условные полтора километра, усилий немного. Нет, это долгая подготовка, долгая работа. Чтобы выдать быстрые три минуты – надо очень долго готовиться.

Анастасия Фалеева в гонке Фото: РИА Новости

– В этом плане дистанционные гонки в каком-то смысле даже попроще? Вышел на старт, пробежал – и всё.

– Это очень грубо сказано, выйти и пробежать. Но это действительно разовая история. Вышел, настроился, прошёл свою гонку, проанализировал её заранее, ты знаешь круг. Скорее всего, ничего не может случиться, если это разделка. Вот когда масс-старт, там уже происходят падения, столкновения, поломки палок.

Вспомним масс-старт в Казани – там чего только не было! Так что всегда надо быть начеку. Это женщинам по-сексистски говорят, что мы неуклюжие. Но парни в Казани так много и страшно падали, что мы сильно переживали, всё ли у них в итоге в порядке, не поломался ли часом кто-нибудь. Если просто дистанционная разделка – это, как правило, гораздо легче, чем спринтерская дисциплина.

– В угоду телетрансляциям от гонок с раздельным стартом планируют постепенно отказываться – делая больший упор на тот же спринт, на контактные гонки. Насколько это верная стратегия и справедливая?

– Полностью отказываться от гонок с раздельным стартом нельзя, всё-таки это наша классика, олимпийская дисциплина. Это гонки, которые мы должны бегать, должны практиковать. Но, разумеется, спринт куда смотрибельнее, там всё динамично. Это не марафон на 50 км, когда люди уехали в лес, через 10 км вернулись, проехали по стадиону, на всех посмотрели – и снова уехали в лес. И то это масс-старт, всё равно для зрителя более понятное и интересное мероприятие, чем разделка.

Бегать по какому-то маленькому кругу в 2 км – для спортсмена глупо. Для зрителя разделка скучная, тут я соглашусь. А как лыжница я их безусловно смотрю: и Кубок мира, и наши гонки, которые не бегу, юниорские старты просматриваю. И не просто смотрю, изучаю по отсечкам. Но у меня профессиональный интерес, это моя работа. А вот люди, которые просто смотрят с точки зрения болельщика – им уже не очень интересно, я понимаю.

– Президент Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш высказался касательно необходимости допуска россиян на международные старты. Вас воодушевляет эта новость?

– Это пока только слова. С одной стороны, мы, безусловно, все ждём каких-то подвижек, какой-то информации. Но сказать, что такие планы можно принять за действительность, наверное, нельзя. Мы все ждём официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь мы ждём, что с нами будет. Надеемся на лучшее.

– Внутри себя скорее верите, что получится добраться до Милана, или трудно пока сказать?

– Не думаю об этом каждый вечер, когда ложусь спать. Конечно, мне хочется поехать на Олимпиаду, для меня это реализация своего потенциала. Каждый человек хочет реализоваться в своём деле. Но это всё не от меня зависит. Я делаю свою работу.

– Даже малейший шанс на участие в Олимпийских играх мотивирует? Придаёт дополнительных сил?

– Конечно. То, что есть какие-то подвижку в эту сторону, мотивирует. Но не могу сказать, что надолго теряла мотивацию работать. Не было такого момента, когда я опустила руки. Если бы задумывалась на этот счёт, то не продолжала бы заниматься лыжами, а искала себя в чём-то другом. Глупо без мотивации заниматься вообще чем-либо.

«У нас работа, и мы хотим получать достойную оплату»

– Много лыжников с этого сезона представляет Татарстан. Чем конкретно привлекает этот регион спортсменов?

– Лучшие условия для содержания спортсменов. Мы профессиональные спортсмены, которые выполняют свою работу, бегая на лыжах. Как бы для кого-то это смешно ни звучало, мы не работаем на заводе, но у нас своя работа, и мы все хотим получать за неё достойную оплату. И Татарстан не только в плане финансовой поддержки, но и в целом, что касается врачей, специалистов, сервиса, бригад, тренеров, всего-всего на свете, лучший регион.

Анастасия Фалеева Фото: РИА Новости

Я сама была не в каждом, везде есть какие-то свои недостатки. Я бегаю первый сезон, чуть больше полугода тут, но нет нареканий вообще в плане чего-либо. Все необходимые запросы супербыстро исполнялись. Всегда помогают, Ильшат Шаехович (Фардиев, президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан, вице-президент Федерации лыжных гонок России. – Прим. «Чемпионата») – лучший начальник, к нему можно обратиться по любому вопросу. Он не просто приезжает отдохнуть и посмотреть лыжи, а поддерживает в любую погоду. Это вызывает большое уважение — начальник, который бежит дистанцию вместе с тобой практически.

– До этого вы представляли Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах такую поддержку оказать не смогли?

– Там были вопросы, были проблемы. Не хочу говорить, что это плохие регионы, они мне помогли в своё время, воспитали, направили. Но в итоге выбрала Татарстан, потому что здесь работать комфортнее. В этом сезоне многие спортсмены перешли в Татарстан, все хотят быть в комфортных условиях. Это нормально.

– Если разбирать систему региональной привязки, то прямой взаимосвязи между тем регионом, который представляет спортсмен, и местом, откуда он родом, где его воспитали, почти нет. За редкими исключениями это история сознательного выбора. Получается, лыжи де-факто живут по клубной системе?

– По большому счёту можно с этим согласиться. Регион, который не берёт к себе спортсменов и воспитывает их исключительно сам – это Сыктывкар, Республика Коми. Насколько я помню, там нет приезжих, только выученные в Коми. Раньше так было и в Югре, но кажется, что с прошлого года в Ханты-Мансийск начали приглашать других спортсменов. До этого старались прежде всего воспитывать своих.

Конечно же, воспитывать своих спортсменов, давать им какую-то стартовую поддержку – это здорово и классно. И хочется, чтобы были соревнования между регионами. Я из Тульской области, разумеется, очень хотела бы представлять Тулу. Но у меня дома всем настолько всё равно на лыжные гонки… Никто не хочет ими заниматься.

– Так возможно ту историю, которая сложилась де-факто, оформить де-юре? Отказаться от зачётов регионов, организовать профессиональные клубы? В Казани, например, будет лыжный клуб «Ак Барс».

– Клубная система – это в целом интересная история. Спустя какое-то время она придёт в лыжные гонки. Те же командные соревнования у биатлонистов в Ханты-Мансийске, Международная лига клубного биатлона, это же интересно. Формируются свои команды, есть призовой фонд, особый регламент. Идут поиски сторонних спонсоров, новых форматов, для спортсменов новые возможности – взаимная выгода для всех. Мне было интересно. Много людей, красивая картинка.

– В этом году в мужской эстафете в Ханты-Мансийске первое место определили на «камень-ножницы-бумага». Вас это не смутило?

– Я смотрела. Наоборот же, здорово, креативно! Устроили шоу. Все хотят видеть и в лыжах, и в биатлоне шоу. Вот вам и устраивают шоу. Я сама понимаю, что марафоны смотреть не очень интересно. Но всё равно читаю комментарии и не понимаю. То все жалуются, что мы едем в пелотоне все вместе, никто вперёд не убегает – нет интриги. Наоборот, кто-то убежит вперёд, остальные сзади – тоже нет интриги. Кто-то суперсильный, остальные слабые…

Честно, я уже не знаю, даже как нам вообще бегать тогда, чтобы было смотрибельно. Мы в шоке. Мы бежим, гонка сегодня складывается так. Но по мнению некоторых телезрителей — хейтеров лыжных гонок — это всегда несмотрибельно.

«Посмотреть на людей не в лыжной экипировке – уже развлечение»

– К вопросу об элементах шоу в гонках. Креатив от Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева может добавить интереса у зрителей?

– Ребята – молодцы, я очень рада, что у них так складывается сезон. Достаточно раскрепощённые, особенно Савелий – он открытый и медийный, у него всё здорово получается. И Серёга здорово себя в этом всём нашёл. От танцев на награждении в Казани вся команда удивилась, настолько круто и неожиданно это было. Класс! Не постеснялся, заслужил, провёл отличную гонку.

Савелий, как по мне, вообще герой масс-старта, после двух падений и сломанной палки! Счастливчик среди неудачников. Он постоянно в какие-то моменты такие попадает, но настолько сильный духом человек, что никогда не бросает работать, не расстраивается. Отыграл большое количество времени – это вызывает уважение. У него есть характер.

– Вы с Натальей Терентьевой не хотите развернуть своё соперничество в креативную сторону?

– Станцевать? Пока не планировали ничего такого, не задумывались. Савелий с Сергеем тоже изначально ничего не планировали. А в Казани почувствовали момент, Серёга попросил включить тектоник. У нас была локальная шутка в команде, что Сергей танцует только тектоник, других танцев не знает. Поэтому для нас было большим удивлением увидеть его на сцене таким.

Сергей Ардашев Фото: РИА Новости

– Раньше вам приходилось сочетать тренировки с учёбой. Сейчас уже окончили университет?

– Окончила и бакалавриат, и магистратуру, честно отучилась в Смоленске. Сложно было в период училища олимпийского резерва. Две тренировки в день, между ними в обед учёба. Это тяжелый момент моей жизни, сейчас, когда его вспоминаю, думаю, как вообще выживала – совмещать было сложно. Причём тренировки были насыщенные, скоростные. Это на сборах можно пойти спать в обед, а тут учёба, нужно соображать, отвечать и записывать… Сейчас я бы уже не вывезла, а тогда был молодой организм, юность, когда мы все суперэнерджайзеры.

– Времени на досуг стало больше? Как его проводите?

– Не скажу, что на сборах много свободного времени. Много времени уходит на восстановление, на массаж, на физиопроцедуры. Разбор техники, занятия с биомехаником Алексеем Торициным. Это только кажется, что с 7 до 10 много времени, на самом деле не так. Но я всё равно стараюсь как-то насыщать себя знаниями, образовываться.

Каждый вечер что-то делаю по английскому языку, могу посмотреть сериал. Читаю книги по психологии. Больше особо и ничего. В выходной можно куда-то съездить, чем-то интересным заняться, развеяться. Просто хотя бы чтобы переключиться. Всё равно мы переезжаем с места на место, меняем города, но это гостиницы, тренировочный комплекс. Как правило, это всё где-то в лесу. Лес и жилой корпус, больше ничего. И съездить в город, чтобы посмотреть на людей других, не в лыжной экипировке, – это уже отличное развлечение.

– Какой последний сериал смотрели?

– «Первый номер». Российский сериал про создание глянцевого журнала.

– Какую музыку слушаете? Любимые авторы, композиции?

– Я меломан, слушаю всё. Что-то старое, что-то новое. Что-то отдельное выделить сложно. Люблю джаз, могу сходить на концерт, послушать вживую джазовую инструментальную музыку – это отличное времяпрепровождение. Но в наушниках, когда настраиваешься на гонку, джаз слушать не будешь, там другая музыка нужна. А это скорее эстетическое наслаждение. Могу себе позволить так провести вечер со своим молодым человеком, сходить в ресторан, где играет живая музыка.

– Есть любимые виды спорта, помимо лыж и биатлона? За чем пристально следите?

– Пристально ни за чем не слежу. Но очень сильно хочу посмотреть вживую хоккей. Периодически бываю на футболе. На любительском футболе, мой молодой человек играет, могу поболеть за него. Велоспорт нравится смотреть, одно время сильно завлекал. К тому же я и сама люблю велик, май, велосипедные тренировки. Очень нравится покататься на велике, конечно, не три часа в гору, а где-то, где можно в размеренном ритме наслаждаться окрестными пейзажами.

– Получается, вам нужно как можно скорее попасть на «Ак Барс»?

– Я была бы рада! Правда, вероятно, со своим зрением даже не увижу шайбу, но сама обстановка, эмоции должны быть позитивными.