Большунов одержал первую победу в сезоне! Чемпион выиграл тяжелейший спринт

Не зря Александр Большунов приглашал болельщиков на первый в истории этап Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Именно там на тяжелейшем спринтерском круге, равного которому нет нигде, трёхкратный олимпийский чемпион одержал первую победу в сезоне-2024/2025. В очной борьбе на финишной прямой Большунов опередил Александра Терентьева – лучшего спринтера страны, до этого одержавшего три победы подряд.

Спринт в Ижевске запомнится всем надолго. Если в Казани спортсмены бегали по короткому кругу, сопоставимому с теми, на каких проводятся гонки Кубка мира, то в Ижевске длина круга была 1840 м. Даже в международных правилах сказано, что длина спринта не может превышать 1800 м, а в столице Удмуртии на этом длинном круге ещё и два сложнейших подъёма.

В жёсткой, а порой и в жестокой борьбе в гонке случались инциденты. Сергей Волков получил палкой по ногам от Егора Гусака за то, что пересёк сопернику финишный коридор, да ещё и едва не уронил; тот же Волков в контакте с Данилом Нелипой устоял на ногах, а приморский лыжник упал как подкошенный; Иван Горбунов упал на повороте на выходе на финишную прямую, в него врезался Ермил Вокуев, который снёс с ног Дмитрия Жуля; Ивана Якимушкина вынесло из поворота прямо на Савелия Коростелёва, и победитель пролога не прошёл дальше четвертьфинала.

Но всех завалов и контактов избежал Александр Большунов, который вёл свой собственный спринт. Он не подстраивался под соперников, не следил ни за кем, а действовал по ситуации. Большунов уверенно прошёл в финал, а решающем забеге действовал, вообще не оглядываясь. Он посчитал нужным ускориться на последнем подъёме и сделал это, он не побоялся сесть первым на спуск и сделал это. Он в финишном створе зарубился с лучшим спринтером России текущего сезона Александром Терентьевым и обыграл его! Третье место на финише вырвал Денис Филимонов.

И если Савелий Коростелёв после пролога и четвертьфинала говорил, что это не спринт, а переспринт, то Большунову всё понравилось.

«Классный круг, классный забег. Самое главное – очень много болельщиков. В таких местах нужно проводить лыжные гонки. Самочувствие перед прологом было одним из самых плохих в сезоне, но улучшалось с каждым забегом. И не благодаря разминке, а благодаря болельщикам, которые подгоняли и мотивировали!» — признался победитель в эфире «Матч ТВ».

Большунов не выигрывал с апреля прошлого года, с финала Кубка России в Кировске. Но он показал, что никогда не сдаётся.

В женской гонке тоже было немало спорных ситуаций. Например, Алёна Баранова в четвертьфинале пробежала так, что одной ногой вышла за пределы размеченной трассы. Но наказания не последовало, Алёна добежала до финала, а в решающем забеге стала второй! Уступила она только Наталье Терентьевой. Третьей стала Анастасия Фалеева, которая так и не смогла выбрать удобную позицию для атаки. Прервалась её серия из пяти побед на этапах Кубка России.

«Я только на последнем спуске поверила, что могу выиграть. Мне было очень тяжело в подъёмы. На дистанции они были сильнее, а я в каких-то моментах оказалась хитрее. Атмосфера классная, очень круто!» — сказала Терентьева, которая одержала уже вторую победу в нынешнем сезоне.

Этап Кубка России в Ижевске завершится классическими гонками.