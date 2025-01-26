Коростелёв обыграл Большунова в шикарной гонке. После финиша победитель не скрывал эмоций

Этап Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Ижевске завершился классическими разделками. В женской гонке в битве олимпийских чемпионок Наталья Терентьева обошла Татьяну Сорину, а в мужской в дуэль между Александром Большуновым и Савелием Коростелёвым вмешался Ермил Вокуев, который вновь всех удивил.

Терентьева была главным фаворитом классической десятки, несмотря даже на то, что сама сказала про себя – далеко не в лучшей форме. Она провела гонку великолепно, лидируя почти на всех отсечках. Единственной, кто бросил ей вызов, стала Татьяна Сорина. В какой-то момент гонки казалось, что отставание, которое начало образовываться у Сориной, уже не отыграть. Но за 2 км до финиша Татьяна вышла в лидеры!

Однако сложный финишный отрезок остался за Натальей. Терентьева прошла его на семь секунд быстрее, чем Сорина, при этом борьба была заочной. Наталья стартовала намного раньше Татьяны и только со стороны смотрела, превзойдёт ли соперница её время. Сорина сделала максимум возможного, но проиграла.

Отличную гонку провела и Арина Каличева, которая вновь финишировала в тройке лучших. Пожалуй, на данный момент именно она – главное открытие лыжного сезона.

В мужской гонке открывавший красную группу Ермил Вокуев вновь удивил всех. Он вышел на старт гонки на коньковых лыжах, чтобы попробовать пройти всю дистанцию только на руках, даблполлингом. На чемпионате России – 2024 в Малиновке Вокуев выиграл классическую разделку, но в Ижевске трасса ещё сложнее! Рельеф никак не располагал к даблу, но Ермилу было всё равно.

Лыжник из Коми воспользовался тем, что жюри отменило первоначальное решение о введении зон запрета передвижения одновременным бесшажным ходом. Время Вокуева было ориентиром для всех, однако превзойти его на финише смог только Александр Большунов. Трёхкратный олимпийский чемпион то отставал от Ермила, то опережал и довольно существенно, то его преимущество вновь резко уменьшалось.

Но в итоге Большунов смог даже увеличить своё превосходство над Вокуевым. Однако за Большуновым стартовал Савелий Коростелёв, который до Ижевска выиграл все классические дистанционные гонки в нынешнем сезоне. 21-летний подопечный Егора Сорина смог выиграть и четвёртую. Савелий лидировал на каждой отсечке, увеличил преимущество над Александром до 15 секунд за 2 км до финиша, и этого хватило для того, чтобы он занял первое место. После финиша Савелий громким криком заглушил даже огромное количество болельщиков, а затем показал четыре пальца.

Возможно, сказалось то, что накануне Большунов выиграл спринт и сделал на два максимальных ускорения больше, чем Коростелёв, выбывший в четвертьфинале. Об этом в шутку сказал и сам Савелий. Но результаты предыдущих классических гонок сезона говорят о том, что Коростелёв просто очень-очень силён именно в этой дисциплине.

Теперь в календаре лыжного сезона перерыв – спортсмены уезжают на горные сборы. А затем первенства России по возрастам и чемпионат России в Казани.