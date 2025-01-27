«На Кубке мира мне делать нечего». Что будет, если российских лыжников и правда допустят?

По ходу великолепного по антуражу этапа Кубка России – 2024/2025 по лыжным гонкам в Ижевске чуть в стороне остались громкие слова, сказанные олимпийской чемпионкой, обладательницей Кубка мира Натальей Терентьевой. Она вернулась в большой спорт и спустя всего пять месяцев после рождения дочери вновь выигрывает всё подряд.

Наталья чётко и откровенно ответила на вопрос о том, как бы она выглядела в соперничестве с теми, кто бегает на Кубке мира.

«Именно сейчас мне на Кубке мира нечего делать. Я не готова, не боеспособна. Дальше – что будет, то будет, но здесь и сейчас я нахожусь там, где и должна находиться», – сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

В Ижевске Наталья, которая не готова и не боеспособна на мировом уровне, выиграла и коньковый спринт, и классическую разделку. А что же тогда можно сказать про остальных наших лыжниц? Понятно, что заочно сложно сравнивать тех, кто бегает там, и тех, кто бегает тут. Но Терентьева сравнивала только себя с собой. Свои нынешние показатели с теми, которые у неё были, когда она выигрывала Кубок мира.

О том, что скорости на российских стартах невысоки, неделю назад говорил Илья Семиков. А ещё ранее Юрий Бородавко и Александр Большунов отмечали, что на Кубке мира скорости не упали без отсутствия россиян, а вот в России до того уровня дотянуться не смогли даже в первый сезон после отстранения.

Даже Йохауг, которая брала длительную паузу в карьере, потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым скоростям. А она работала в составе сборной, которая в данный момент просто сметает всех на Кубке мира.

Такова реальность. В мужских лыжах, пока Александр Большунов держал топ-форму, было проще: если очень близко к нему в гонке, значит, и на Кубке мира будешь конкурентоспособен. Но организм лучшего лыжника России дал сбой, и оценить то, что сейчас его обыгрывают другие, очень сложно.

Безусловно, возвращение на международные старты – главная цель. И не стремиться туда невозможно. Даже если будут обидные поражения. Даже от тех, кто был на другом уровне до отстранения. Но если стремиться к главной цели, нужно пытаться решать эту задачу вне зависимости от политических реалий. Хотя бы с точки зрения того, что можно изменить.

Давайте предположим, что FIS внезапно говорит: ну ладно, возвращаем россиян. А готовы ли мы к этому?

На международных стартах запрещён фтор, а у нас – бегай сколько угодно. И потом мы получаем ситуацию, когда российский лыжник обманывал всех, но в итоге попался. В случае возвращения это будет огромной проблемой.

На международных стартах унифицирована длина дистанций, а у нас по-прежнему в большинстве случаев бегают по тем правилам, которые были раньше. На Кубке России женщины даже детско-юниорскую дистанцию 5 км бегут зачем-то.

На международных стартах спринты не превышают 1,3 км, а у нас практически нет спринтов меньше 1,6 км. То, что в Ижевске спринт проводился по кругу свыше 1,8 км – это вообще за гранью. Разница колоссальная. При этом в России почти на всех этапах есть возможность делать короткие спринты, но всё, как обычно – «спортсмены просили, а судьи и тренеры решили иначе».

Всё перечисленное можно привести в соответствие с международными правилами и требованиями, и отстранение здесь никакой роли не играет. И это не говоря о подводных камнях в вопросах допуска, которые от спортсменов практически не зависят. Хотя вопрос сотрудничества с силовыми структурами они могут решить самостоятельно, но не решают.

В России большинство любителей лыжных гонок, которые не любят вдаваться в детали и анализировать, уверены, что, выпусти сейчас российских лыжников на международные старты, никаких Клебо с Йохауг и близко не будет. К сожалению, закидать соперников шапками вряд ли получится. Это неизбежный итог нашего отстранения от международных стартов.