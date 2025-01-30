Собрать толпу болельщиков на российские лыжи реально! Секреты яркого этапа Кубка России

Тот случай, когда гонки провели не для галочки в отчётах, а для тысяч зрителей. Отличный пример для других!

25 и 26 января в Ижевске впервые в истории города прошёл этап Кубка России по лыжным гонкам. За три года, честно говоря, мы уже привыкли к тому, что наши лыжники обычно бегают при полупустых трибунах – просто так даже на Большунова обычного зрителя не заманить. Но этап в Удмуртии поразил своей атмосферой: болельщики не просто заполнили до отказа трибуны, но и стояли вдоль трассы в лучших традициях самых любимых фанатами этапов Кубка мира. И это всё – в крепкий морозец: термометр показывал -14°С.

В чём же секрет? Почему в других регионах такого обычно не бывает?

Найти ответы на эти вопросы было несложно. Юлия Сидорова, пресс-секретарь и PR-менеджер этапа в Ижевске, также работает корреспондентом «Чемпионата». Она и рассказала, как всё было сделано.

«Абсолютно лыжная республика»

Чтобы понять, почему так получилось, нужно объяснить, что представляет из себя Удмуртия. Это по-настоящему лыжно-биатлонный регион. Здесь даже главный памятник — Монумент дружбы народов «Навеки с Россией» — все жители республики называют «Лыжами Кулаковой». Кстати, трон на финише, на котором восседали Наталья Терентьева, Савелий Коростелёв и другие сильнейшие спортсмены, выполнен как раз в виде этих самых «лыж».

Савелий Коростелёв на троне Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР / Сергей Мерзляков

Прямо сейчас в регионе лыжным гонками официально занимаются 17 тысяч любителей и профессиональных спортсменов, пять тысяч – это воспитанники спортивных школ. Здесь родились и встали на лыжи олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Тамара Тихонова, трёхкратный вице-чемпион Игр Максим Вылегжанин. Он, кстати, и возглавляет Федерацию лыжных гонок Удмуртии и принимал непосредственное участие в организации праздника.

«Республика абсолютно лыжная, было ясно, что зрителей будет много. Это я ожидала точно. Праздник однозначно получился», – отметила после этапа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Этап Кубка России в Ижевске Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР / Дмитрий Карманов

Я не могу говорить о других регионах, но знаю, что в Удмуртии абсолютно в каждой школе зимние уроки по физкультуре проходят на лыжах – сезон открывают с первым снегом, практически одновременно со стартом сезона у лыжников-профессионалов, и до марта школьники бороздят трассы.

У нас очень любят лыжи, гордятся своими земляками и даже успевают поболеть за других спортсменов. Вдоль трасс были замечены зрители со стартовыми протоколами, которые поимённо поддерживали участников соревнований. Свою порцию поддержки смог получить каждый!

«Будто на Олимпийских играх, столько зрителей! Я очень благодарна нашим людям, моим землякам, в такой мороз целый день стоять – это геройство!» – восхитилась двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова.

Чемпионки прошлого и настоящего Фото: Федерация лыжных гонок Удмуртии

Рецепт приготовления ажиотажа

Так почему Ижевску удалось привлечь толпы людей на лыжи?

Основная причина – любовь жителей региона к этому виду спорта. А дальше, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

Каждый человек в команде организаторов непосредственно связан с лыжными гонками, поэтому самоотдача и максимальная вовлечённость в проведение этапа были обеспечена с самого начала.

Этап Кубка России в Ижевске Фото: Министерство по физической культуре и спорту УР / Дмитрий Карманов

Уже в конце осени город знал, что следом за биатлонистами, сражающимися за призы на юбилейной «Ижевской винтовке», в республику приедут лучшие лыжники страны. Ижевск пестрел афишами, глава региона Александр Бречалов и Максим Вылегжанин приглашали болельщиков на старты с экранов ТВ и по радио. По городу даже разъезжал брендированный трамвай!

Так что лыжников ждали. Многие готовились к походу на гонки заранее.

Этап Кубка России в Ижевске Фото: Федерация лыжных гонок Удмуртии

А во время этапа Кубка России мы постарались создать максимальный комфорт для зрителей. Между городом и комплексом ровно в назначенное время каждые 20 минут курсировали бесплатные автобусы. На стадионе зрители могли поболеть за спортсменов прямо на трассе, перед трибунами толпу зажигали сразу два профессиональных ведущих. А чтобы удержать внимание и интерес болельщиков, в перерывах между гонками для них организовали развлекательную программу с анимационными станциями, фудкорт с любимыми удмуртскими перепечами, дублирующий экран, чтобы зрители могли и развлекаться, и следить за гонкой, и, конечно, тёплую палатку.

Александр Большунов в окружении болельщиков Фото: Федерация лыжных гонок Удмуртии

Рецепт ажиотажа, как вы видите, прост, как и рецепт перепечей. Взять простые, известные всем ингредиенты в нужных пропорциях, а в качестве сочной начинки – большая любовь народа к лыжным гонкам.

Получилось вкусно. Наверное, следующей зимой будем готовить добавку!