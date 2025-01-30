Ещё один норвежский суперчемпион объявил о завершении карьеры! Это что за «эпидемия»?

В Норвегии началась какая-то «эпидемия» уходов из большого спорта суперчемпионов. Сперва о завершении карьеры объявили биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё, следом похожее сказала и лыжница Терезе Йохауг. Теперь очередь дошла до двоеборца Ярля Магнуса Рийбера. Норвежец уходит из спорта в 27 лет из-за проблем со здоровьем. Что происходит?

Самый талантливый двоеборец в истории

Лыжное двоеборье – не самый популярный в России вид спорта, но и в нём есть свои звёзды. На протяжении последних лет важнейшей фигурой там был Ярль Магнус Рийбер. С сезона-2018/2019 спортсмен принял участие в 109 стартах Кубка мира, одержал 75 побед и выиграл 93 медали.

Норвежец дебютировал на Кубке мира в декабре 2014 года. Ещё будучи 17-летним пареньком, Ярль Магнус выиграл первую личную медаль. Тогда сразу стало ясно, что за этим талантом будущее лыжного двоеборья.

Ярль Магнус Рийбер (2016 год) Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

Правда, постоянные травмы и слабый иммунитет долго не давали ему проявить себя. Со всеми невзгодами парень сумел разобраться к ОИ-2018, но до вершины в Пхёнчхане удивительный норвежец не добрался: взял серебро в эстафете и дважды стал четвёртым в личных соревнованиях.

Эти неудачи не сломали Рийбера. В последующих сезонах он начал выигрывать один турнир за другим. За новый олимпийский цикл двоеборец стал четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным серебряным призёром турнира, а также трижды выиграл Кубок мира.

К Играм в Пекине Ярль Магнус подходил однозначным фаворитом, но случилось несчастье. По прилёте в Китай двоеборец сдал положительный тест на коронавирус и отправился на двухнедельный карантин. Из-за этого норвежец смог выступить лишь в соревнованиях на большом трамплине, однако и там всё прошло не слишком гладко.

После прыжковой части Рийбер лидировал с отрывом в 44 секунды, но на лыжном этапе, не ознакомившись заранее с трассой, Ярль Магнус свернул не туда. Пока он возвращался на дистанцию, растерял всё своё преимущество. А на финишном отрезке силы покинули норвежца из-за недавно перенесённой болезни. В итоге Рийбер занял лишь восьмое место.

Тогда это не выглядело особой трагедией, ведь впереди у Ярля Магнуса были Игры в Милане. Вот только всё перечеркнула новая болезнь.

«Я хожу в туалет с кровью»

В последние два сезона Рийбер продолжал выступать на топ-уровне. Двоеборец на ЧМ-2023 в Планице взял четыре золота, а также выиграл ещё два Кубка мира. Вместе с этим спортсмен неоднократно снимался с соревнований из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. В начале декабря Ярль Магнус сделал жуткое и пикантное заявление: в последние месяцы в его стуле оказывается много крови.

«Я хожу в туалет с кровью. Мы пока не выяснили, что это. Каждый мой поход в туалет проходит не так, как обычно, а значит, явно что-то не так. За выходные я потерял много крови, так что неудивительно, что форма падает. Я измождён, я устал. Вы можете увидеть, что мне удаётся сохранять форму, но я не могу питаться каждый день. Я чувствую себя всё слабее и слабее по мере того, как мы приближаемся к соревновательным выходным», – заявил Рийбер NRK.

И вот теперь стало ясно, чем были вызваны эти проблемы. Оказалось, что у двоеборца болезнь Крона. Это тяжёлое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое поражает все его отделы. То есть по всему пищеварительному тракту от полости рта до прямой кишки могут образовываться гранулёмы, язвы, рубцы и свищи.

Болезнь настолько сильно сказывалась на общем состоянии Рийбера, что он решил завершить карьеру в 27 лет. За год до Олимпиады.

«Это мой последний сезон. У меня болезнь Крона, и с этим мне придётся жить всю оставшуюся жизнь. К счастью, помогают лекарства.

Я чувствую себя как заключённый. Травмы и болезни были на протяжении всей моей карьеры. Даже когда у меня хорошие результаты, я не испытываю той же радости, что раньше. Думаю, что сейчас, когда я на вершине, вполне уместно остановиться. Эта болезнь для меня была неожиданной, я не осознавал её масштабов», – заявил спортсмен на экстренной пресс-конференции.

Ярль Магнус Рийбер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Позднее в своих социальных сетях Ярль Магнус признался, что на его решение также повлияла семья. Рийберу было тяжело находиться вдали от своей жены и детей, а болезнь Крона требовала бо́льших усилий по поддержанию формы.

«С сентября я провёл с семьёй всего три недели. Даже если результаты будут, они не принесут мне такой радости, как когда-то. Ситуация со здоровьем влияет на приоритеты. Чувствую себя пленником в данный момент, ведь спорт отнимает время у того, что для меня важнее всего. С Олимпиадой в следующем году пришлось бы жертвовать ещё бо́льшим, а ситуация со здоровьем ставит вопрос: выдержит ли тело? Поэтому сейчас я вижу возможность дать себе восстановиться и создать тело, которое сможет выдержать игры и веселое времяпрепровождение с моими детьми».

Массовое бегство?

Уход Рийбера – самого титулованного двоеборца в истории, выглядит настоящей трагедией. Причём не только для самого Ярля Магнуса, который так и не осуществил олимпийскую мечту, но и для всего лыжного двоеборья, и так испытывающего проблемы с популярностью.

Но ещё более пугающе ситуация смотрится в контексте массовых уходов норвежских суперчемпионов. За год до Игр в Милане свои карьеры завершают братья Бё и Терезе Йохауг. В связи с этим появились теории заговора, связанные с допингом. Из-за конфликта с USADA уже на протяжении года ВАДА активно присматривается к деятельности антидопинговых систем разных стран. Предполагается, что именно из-за страха быть пойманными норвежские топы массово бегут из спорта. Понятно, что никаких подтверждений этим домыслам нет, однако ситуация наводит на подобные мысли.

По сравнению с братьями Бё и Йохауг причины ухода Рийбера из спорта выглядят более весомыми. Всё-таки соревноваться на высоком уровне, когда испытываешь постоянные проблемы, сложно даже суперчемпиону.