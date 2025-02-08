Лыжница из Австралии шокировала мир! Как она опередила норвежек на чемпионате мира?!

Суперсенсация случилась на чемпионате мира – 2025 по лыжным гонкам среди юниоров и молодёжи. 22-летняя австралийка Рози Фордхэм принесла своей стране первое в истории призовое место на чемпионатах мира, став второй в коньковой разделке на 10 км. Она уступила только фавориту Хелен Хоффманн из Германии, но опередила всех норвежек и шведок!

22-летняя Фордхэм – студентка Аляскинского университета, которая совмещает лёгкую атлетику (а именно кросс) и лыжные гонки, изучает статистику, находится на контракте с фирмой-производителем лыж Kastle. Её второе место – это не просто сенсация, это настоящий шок для лыжного мира.

Уроженка Сиднея ведь только на гонках в Австралии сильнейшая – на лыжах, на лыжероллерах. Однако на чемпионате США, например, который проходил в Анкоридже в январе, она даже среди сверстниц-ноунеймов на той же разделке 10 км коньком стала только пятой. Её лучший результат до Скильпарио – 13-е место на Универсиаде-2023 в коньковой разделке на 15 км. Тем не менее у Рози очень много стартов.

Она бегает и на Кубке мира. Результаты, конечно, не впечатляют, но зато она набирается опыта, выступая рядом с лучшими в мире. В Скильпарио в предыдущих гонках Фордхэм выступила средне, став 36-й в классическом спринте и 26-й – в классическом масс-старте на 20 км. Конечно, её никто не рассматривал в качестве претендентки даже на топ-10, не говоря уж о призах.

Тем более состав участниц был очень представительным. Однако специалистка конькового стиля Фордхэм великолепно провела гонку. Её смогла опередить только немка Хелен Хоффманн, которая четвёртый год подряд победила в разделках на чемпионатах мира среди юниоров и молодёжи. Третьей стала канадка Лилиан Ганьон, а вот лучшей из скандинавок стала шведка Маэрта Росенберг, которая была фаворитом наряду с Хоффманн – у неё только пятое место. Лучшая из норвежек Анникен Санд – только седьмая.

Интересно, что лыжными гонками уроженка Сиднея начала заниматься только в 14 лет! «Мне нравится получать удовольствие от того, что я полностью выкладываюсь и опустошаю свои баки на лыжне», — говорила Рози пару лет назад. Фордхэм увлекается также скалолазанием и участвует во всех соревнованиях, в которых успевает.

Чемпионаты мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодёжи часто преподносят сенсации. В прошлом году чемпионкой мира среди юниоров в спринте стала представительница Андорры Джина дель Рио, которая и в этом году уже среди молодёжи сумела завоевать серебро. Теперь вот австралийка. Кстати, главным тренером сборной Австралии является экс-россиянин Алексей Сотсков, который уже успел поздравить Рози в социальных сетях.

Жаль, что наши парни и девушки пока не могут выступать со сверстниками и показать, на что они готовы в реальности.