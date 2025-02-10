Большунов выступит в Европе под российским флагом. Рассказываем, как за ним следить

Для лучшего лыжника России это первая международная гонка почти за три года.

13 февраля, 22:00 мск – в это время трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выйдет на старт своей первой с 2022 года международной гонки. Он примет участие в традиционной 30-километровой классической гонке Moonlight Classic Seiser Alm. Большунов уже включён в списки участников и отображается там под российским флагом.

Эта гонка в Южном Тироле (Италия) будет проведена уже в 17-й раз. Главная её фишка – это ночная гонка, поэтому даже в правилах проведения написано, что наличие налобных фонарей у каждого участника является обязательным условием для старта. Гонка проводится исключительно попеременным ходом, то есть никакого дабла. По ходу гонки в случае форс-мажора можно будет поменять только одну лыжу.

Как же Большунову удалось ворваться на международный старт? Всё просто. Эти соревнования проводятся не под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Заявляться на такие старты может любой – только заплати стартовый взнос в € 70. Российские лыжники уже не раз участвовали в подобных гонках под флагом своей страны.

Так что Александру ничто не мешает пробежать гонку во время тренировочного сбора, который он как раз проводит в Сейзер Альм. Большунов даже призовые получит в случае попадания в тройку лучших. За победу полагается € 2000, за второе место – € 1200, за третье – € 800. А представить, что он проиграет, невозможно даже в страшном сне. Получается, что в марафоне для любителей можно заработать больше, чем за победу в любой гонке Кубка России.

Последний раз Большунов стартовал в Европе 27 февраля 2022 года в Лахти, когда на этапе Кубка мира стал пятым в гонке классическим стилем на 15 км. А до этого был абсолютный триумф на Олимпиаде в Пекине. И хотя предстоящую гонку вряд ли можно рассматривать всерьёз со спортивной точки зрения, в качестве одного из этапов подготовки это отличный вариант.

«В международной гонке будут не только любители, но и возрастная категория, где выступят более сильные спортсмены. Нельзя говорить, что если речь не о Кубке мира, то все соревнования любительские. Соревнования — лучшая тренировка. Почему бы тогда не поучаствовать? У Александра достаточно давно не было стартов, а гонка вполне вписывается в его подготовку», — сказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Следить за результатами гонки в режиме онлайн можно будет здесь. Спортсмены побегут с чипами, а организаторы подготовили несколько отсечек для того, чтобы засекать время. О том, будет ли трансляция в каком-либо виде, информации пока нет.