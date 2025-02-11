«Я боюсь». Почему американская чемпионка отказалась выходить на старт на ЧМ-2025

Лучшая горнолыжница мира Микаэла Шиффрин в конце ноября была готова к исторической, 100-й победе на Кубке мира, но вместо этого упала и получила ужасную травму. И теперь спортсменка боится выступать в любимой дисциплине и даже отказалась защищать титул чемпионки мира.

Неподдельная драма в горнолыжном спорте!

«Разрывает мне душу»

30 ноября 2024 года лучшая горнолыжница мира жёстко упала во время второй попытки гигантского слалома. Девушка сама не поняла, как получила колотую рану в правой части живота, серьёзно повредив косые мышцы. Шиффрин оказалась «на волосок от катастрофы» – сильный удар едва не пробил 29-летней спортсменке брюшную стенку и кишечник.

Стойкая Микаэла быстро восстановилась физически, но не ментально. Уже в конце января она стала 10-й в слаломе в Куршевеле. Однако вновь выйти на дистанцию в более скоростном и сложном гигантском слаломе девушка пока отказывается.

«Я психологически не могу перейти на следующий уровень темпа и скорости. И эта психологическая борьба, похожая на посттравматическое стрессовое расстройство, – это сложнее, чем я ожидала», – призналась горнолыжница.

«Я решила, что моя страсть и желание соревноваться перевесят ментальные барьеры. Может быть, со временем так и будет, но пока ещё я не готова. Осознание того, насколько сильно я боюсь участвовать в соревнованиях, которые так сильно любила всего два месяца назад, разрывает мне душу», – написала Шиффрин на своей странице в социальной сети.

Микаэла Шиффрин Фото: Alain Grosclaude/Getty Images

«Это очень тяжело»

Страх спуска в гигантском слаломе стал таким сильным, что лучшая горнолыжница мира даже отказалась защищать титул действующей чемпионки мира в этой дисциплине на ЧМ-2025, который сейчас проходит в Австрии.

«Два года назад я была на самом высоком уровне, на котором когда-либо каталась в слаломе. Быть здесь сейчас и даже не иметь возможности стартовать – это очень тяжело», – сообщила Шиффрин.

Однако полностью от участия в главных соревнованиях двухлетия спортсменка не отказалась. Семикратная чемпионка мира выступила в командном многоборье вместе с Бризи Джонсон, которая совсем недавно выиграла золото в скоростном спуске. В команде Джонсон вышла на той же дистанции, а Микаэла постаралась на благо тандема в слаломе. Получилось замечательно: американки забрали золото, опередив пары из Швейцарии и Австрии.

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«Я не на пике формы ни в гигантском слаломе, ни в слаломе, но в слаломе я чувствую себя достаточно хорошо», – отметила Шиффрин.

Кстати, стать напарницей Шиффрин в командной дисциплине хотела сама Линдси Вонн. Сообщается, что бывшая рекордсменка просила тренерский штаб создать «команду мечты», в которую вошли бы две самые успешные горнолыжницы Кубка мира за всю историю. Однако руководство не пошло на уступки чемпионке и составило команды, исходя из лучших результатов в сезоне. В итоге напарницей Вонн стала не Мика, а Эй Джей Хёрт. Этот дуэт по итогам соревнований занял скромное 16-е место.

Несмотря на все проблемы, Шиффрин собирается быстро побороть свои страхи. Микаэла уже поставила перед собой новую цель – спортсменка планирует выйти на опасную дистанцию на этапе Кубка мира в итальянском Сестриере через неделю после завершения чемпионата мира.

До умопомрачительного рекорда в 100 побед Микаэле осталась всего одна личная золотая медаль: всего одна победа — и уже без того легендарная Шиффрин навеки впишет себя в историю горнолыжного спорта.