Спор зашёл слишком далеко. Зачем швейцарские лыжники сделали себе безумные причёски?

Швейцарские горнолыжники произвели настоящий фурор на чемпионате мира в Австрии. Спортсмены и тренеры заключили забавное пари перед стартом соревнований по скоростному спуску. Но спор зашёл слишком далеко!

Антимотивационное пари

Швейцарцы вполне обоснованно претендовали на медали в скоростном спуске. Иначе и быть не могло, ведь составе их сборной был действующий чемпион мира в этом виде программы Марко Одерматт.

И команда настолько верила (или не верила?!) в успех своих спортсменов, что тренеры даже заключили с лыжниками пари, которое, правда, можно назвать антимотивационным. Договорились, что члены сборной должны побриться налысо в случае победного дубля – золота и серебра швейцарцев.

Ситуация вышла из-под контроля ещё во время финала. Титулованный Одерматт показал лишь пятый результат, зато золото и первый титул чемпиона мира забрал 23-летний Франьо фон Алльмен. Серебро вопреки надеждам швейцарских болельщиков досталось австрийцу Винсенту Крихмайру, зато бронза вновь ушла к их соотечественнику Алексису Монни.

Казалось бы, условия пари не соблюдены, и можно забыть о стрижке…

«Эта команда сумасшедшая»

Но вскоре после окончания заездов из швейцарского лагеря начали просачиваться первые снимки счастливой команды. Мужчины решили не отступать от задуманного плана. А раз он был выполнен не полностью, то и побрить головы они решили частично, так сказать, кто во что горазд.

Причёски швейцарских лыжников Фото: Из личного архива лыжников

Поперечные и вертикальные «лысые» полосы посреди шевелюры, крест в форме швейцарского флага, голая макушка с хвостиком у лба и другие вариации на тему залысин – на что хватило фантазии! Новую причёску Одерматта швейцарские журналисты сравнили с образом киношного злого монаха.

Причёски швейцарских лыжников Фото: Из личного архива лыжников

«Эта команда сумасшедшая» – подписал фото с новыми стрижками Одерматт.

«Представьте, что ты становишься чемпионом мира, а чуть позже выглядишь вот так – вполне нормально. В итоге день идёт не так, как ожидалось, а ты всё равно так выглядишь», – смеялся Штефан Рогентин.

Причёски швейцарских лыжников Фото: Из личного архива лыжников

Конечно, с такими причёсками счастливые швейцарцы проходили недолго. Уже на следующий день Алльмен и Рогентин предстали перед подписчиками полностью лысыми, так что членов этой сборной теперь можно опознать по сверкающей макушке. Но результаты самих спортсменов и эта забавная история говорят о потрясающей атмосфере в швейцарской национальной команде.