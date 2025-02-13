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Лыжная гонка Südtirol Moonlight Classic с участием Большунова: прямая онлайн-трансляция

Большунов впервые за три года бежит в европейской гонке. Следим вместе. LIVE
«Чемпионат»
Александр Большунов
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30 км классикой вечером под факелами и с фонариками на лбу – вот это антураж!

Сегодня, 13 февраля, в 20:00 в итальянском местечке Сейзер Альм стартует гонка Moonlight Classic. Необычной её делает участие трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который заявился под российским флагом, а также время начала и антураж. Факелы, налобные фонарики, исключительно традиционный классический ход. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой гонки, первой для Большунова в Европе за три года.

Онлайн-табло гонки

Лыжные гонки. Sudtirol Moonlight Classic. Сейзер-Альм
Мужчины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
13 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Не началось

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