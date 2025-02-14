Александр Большунов – настоящий король лыж! Собрали всё, что вам стоит знать о чемпионе

Российский спортсмен уникален. Он выиграл все возможные титулы всего в 25 лет. Сейчас ему 28, и он не собирается останавливаться.

В современных лыжных гонках есть только два супергероя, которыми интересуется весь мир. Это Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Пока норвежец собирает титулы, международная карьера россиянина временно на паузе. Но давайте посмотрим, чего он добился до момента отстранения российских спортсменов от крупнейших турниров.

Александр Александрович Большунов



Дата рождения: 31 декабря 1996 года.

Место рождения: село Подывотье, Брянская область, Россия.

Рост: 185 см. Вес: 83 кг.

Вид спорта: лыжные гонки.

Титулы: трёхкратный олимпийский чемпион (2022), обладатель четырёх серебряных и двух бронзовых наград Олимпиад (2018, 2022). Чемпион мира в скиатлоне (2021), обладатель семи серебряных и бронзовых наград чемпионатов мира (2019, 2021). Двукратный победитель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021).

Как Большунов стал лыжником. Родители, отец-тренер

Александр Большунов родился в селе Подывотье Брянской области 31 декабря 1996 года. На лыжи его поставил отец – Александр Иванович Большунов, фермер, который и стал для сына первым тренером. Мама лыжника работала в лесном хозяйстве. Большунов-старший собственноручно делал лыжную трассу, накатывал её трактором, а также научился хранить снег, чтобы сын мог вставать на лыжи уже ранней осенью и даже летом. Он ставил на лыжи и дочь Анастасию, но дальше увлечения у неё дело не пошло.

А вот у Александра то, что начиналось как увлечение и отвлечение от работы в поле и на лесопилке, стало смыслом всей жизни. В 2011-м старший Большунов отдал младшего в спортивную школу Брянска к Николаю Нехитрову, ставшему для будущей звезды мировых лыж первым профессиональным тренером. Три года упорных тренировок не прошли даром, хотя поначалу Большунов и не показывал выдающихся результатов. Места за пределами сотни сильнейших в соревнованиях по своему возрасту были для Саши обычным делом.

Но в 17 лет Александр шикарно выступил на первенстве России среди спортсменов 19-20 лет, обыграв в скиатлоне в очной борьбе Алексея Червоткина и Ивана Якимушкина. Это стало его билетом в юниорскую сборную России. Было это спустя всего месяц после окончания Олимпиады в Сочи.

Как Большунов стал сильным лыжником. Юниорская сборная, группа Бородавко

На протяжении двух сезонов под руководством Александра Кравченко и Сергея Дергунова Большунов не показывал выдающихся результатов. Но зато шли настройка его техники и подготовка к тому, что будет во взрослой команде. На первенствах мира среди юниоров и молодёжи в Алма-Ате и Рашнове он впервые пересёкся с норвежцем Йоханнесом Клебо и потерпел чувствительные поражения. Даже в дистанционных гонках.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Из юниорской команды Большунов перешёл в экспериментальную группу Юрия Бородавко, по сути, в молодёжную сборную России, заодно и сменив спортивную прописку с Брянской области на Тюменскую. Тренер и спортсмен нашли друг друга, с этого момента результаты Александра стали расти. Он начал сезон отличными выступлениями на летнем чемпионате России, а когда стартовали зимние гонки, практически не выпадал из тройки лучших.

Перед ЧМ-2017 среди юниоров и молодёжи в американском Солджер-Холлоу Большунов поиграл мускулами на «Красногорской лыжне», выиграв классический спринт и классическую разделку. В США Александр впервые в карьере добился международного признания. Он сумел стать вторым в классическом спринте, вклинившись между норвежцами Фредриком Рисетом и Йоахимом Орландом – кто сейчас вообще про них вспомнит?

Он забрал коньковую разделку на 15 км, опередив Алексея Червоткина и Дениса Спицова, а затем вместе с ними же похулиганил в скиатлоне. Это был легендарный финиш, когда россияне вышли на заключительную прямую, взявшись за руки, а затем выстроились в линию и дружно шагнули вперёд.

Конечно, за такой поступок Юрий Бородавко своих парней по голове не погладил, но они показали всему миру – вот мы такие молодые и дерзкие идём всех побеждать. После молодёжного чемпионата мира был и дебют на взрослом ЧМ в Лахти, но Большунов тогда хоть и очень неплохо выступал, но остался за кадром, так как в Финляндии феерил Сергей Устюгов.

Александр дебютировал и на Кубке мира, в первой же гонке став девятым. А завершил сезон победой на чемпионате России в Ханты-Мансийске, выиграв классический марафон на 50 км. До этого в скиатлоне он был третьим. Для Большунова то была первая в карьере победа на чемпионате страны.

Как Большунов стал звездой. Дебют на Олимпийских играх

Олимпийский сезон Большунов начал уже в основном составе сборной России. Впервые в карьере он стал призёром этапа Кубка мира, заняв третье место в классическом спринте в Лиллехаммере. Далее были ещё три призовых места.

То, что у Большунова в кармане путёвка на Олимпиаду в Пхёнчхане, не обсуждалось. Но не в числе четырёх основных лыжников. Скорее в качестве запасного варианта на какую-то из гонок, может быть, на марафон. Однако тут вмешался МОК, отстранивший, по сути, весь основной состав сборной России от Игр-2018. Не пустили в Пхёнчхан Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Никиту Крюкова, Сергея Устюгова. Непонятно за что, но не пустили.

Александр Большунов на ОИ-2018 Фото: РИА Новости

Внезапно основной стала молодёжная сборная России, лидером которой был Большунов. Однако незадолго до того, как отправиться на Игры, спортсмен заболел. До такой степени, что попал в больницу. Олимпийский дебют был под огромным вопросом. Решающим стало слово Большунова-старшего, который посоветовал сыну опираться только на свои ощущения.

Большунов-младший поехал в Пхёнчхан буквально из больницы и выступил просто фантастически. Бронза в личном спринте, три серебра – в командном спринте, эстафете и марафоне, говорят сами за себя. Олимпиада трансформировала россиянина в звезду мировых лыж. Уже после Игр в Фалуне он одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира.

В следующем сезоне на чемпионате мира в Зеефельде Большунов выиграл четыре серебра, но остался очень недоволен своим выступлением, ведь золота не было. Кстати, после того чемпионата мира он вновь сменил спортивную прописку, начав выступать за Архангельскую область.

Как Большунов стал непобедимым чемпионом. Победы на Олимпиаде и чемпионате мира

После этого были великолепные сезоны на Кубке мира: весной 2020 года Александр стал первым в истории России обладателем «Большого хрустального глобуса». Причём он выиграл этот трофей дважды подряд, повторив успех в 2021-м. Ещё россиянин выиграл «Тур де Ски», престижную многодневку.

На чемпионат мира – 2021 в Оберстдорф он приехал, чтобы стать триумфатором. И уже в скиатлоне добился своего. Легендарное ускорение на последнем подъёме, когда Александр сбросил норвежцев и финишировал первым с солидным отрывом, в мировой прессе обсуждалось очень долго. Но ещё больше внимания привлекла последняя гонка турнира – классический масс-старт на 50 км, в котором Большунов зарубился с Клебо.

Клебо и Большунов Фото: РИА Новости

Схватка на финишной прямой получилась огненной. Клебо пытался обойти Большунова вне лыжни, обогнал его и сломал тому палку, за что впоследствии был дисквалифицирован. Но не стал первым и россиянин: с одной палкой он не смог сохранить лидерство до финишной черты. Александр отказался надевать ту серебряную медаль на церемонии награждения.

А спустя сезон он триумфально выступил на Олимпиаде в Пекине, подготовка к которой оказалась скомканной из-за травм и болезней. В Китае Большунов был неудержим: выиграл скиатлон, марафон, сокращённый из-за сильнейшего мороза до 30 км, а также помог сборной России разгромить норвежцев в эстафете. Кроме того, он стал серебряным призёром в классической разделке и бронзовым в командном спринте (вместе с Александром Терентьевым).

В 25 лет Большунов стал самым титулованным лыжником России и ярчайшей звездой мировых лыж. Но именно тогда его международная карьера, как и карьера всех остальных российских лыжников, прервалась из-за отстранения.

Впрочем, Большунов и на российской арене не терял мотивации: в сезоне-2023/2024 он выиграл 23 личные гонки подряд во всех турнирах, установив рекорд на все времена. Повторить такое, кажется, невозможно.

Как Большунов стал счастливым. Жена и дочь – его музы

За спиной у Александра – надёжный тыл. Ещё будучи в юниорской команде, он начал встречаться с лыжницей Анной Жеребятьевой. В апреле 2021 года спортсмены сыграли свадьбу, а в августе 2022-го у них родилась дочь Ева.

Александр Большунов с женой и дочкой Фото: Из личного архива Александра Большунова

«Раньше Саша выплёскивал своё недовольство после неудач дома, но рождение дочки его очень сильно смягчило. Мы для того всегда вместе с ним, чтобы он был спокоен. Ему без нас тяжело. Мы идём на всё, чтобы всегда быть всем вместе. У меня есть любимый муж, любимая дочка, а всё остальное кажется таким мелким. Нам очень важно, чтобы у Евы была полноценная семья, а не так, что папа приедет, помашет ручкой и уедет опять. Немного тяжеловато всегда быть с ней одной, но это наш выбор, и мы ни о чём не жалеем», — рассказывала Анна в интервью «Чемпионату».

Сейчас Большунов стремится покорить новую высоту. Впереди Олимпиада-2026, и он наверняка сделает всё, чтобы она стала не хуже Пекина. Главное, чтобы россиян туда допустили. И мотивация у него запредельная:

«Мотивацию нужно не в прошлом искать, а в будущем. Я вновь всё начинаю с чистого листа. Мне всё равно, как воспринимают мои слова. Буду работать, соперники ведь ещё больше хотят меня обыграть. Уже как-то говорил – многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждёт, подождут ещё».