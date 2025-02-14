«Это вы по мне скучаете, а не я по вам». Большунов выиграл гонку и затроллил норвежцев

Победа Александра Большунова в ночной гонке в Италии с точки зрения именно спортивного события малозначима. Ну выиграл он необычный старт с фонариком на лбу и что такого? Но его участие в первой за три года международной гонке показало, что, несмотря на все разговоры, что россиян никуда пускать нельзя, тем же норвежцам он даже интереснее Йоханнеса Клебо.

Большунов пошёл на большой риск, заявившись на частную гонку в Сейзер Альм. Он же прекрасно понимал, что это вызовет огромный ажиотаж. Особенно после того, сколько было написано о тренировочном сборе российского лыжника в Европе. Так и получилось. Ну ради кого ещё норвежские СМИ дружно отправили бы целые бригады корреспондентов на ничем не примечательную итальянскую гонку?

Чьё ещё участие вызвало бы такую волну негатива, которую пытались разогнать скандинавские (и не только) журналисты? Во время медиадня на этапе Кубка мира в Фалуне они спрашивали мнение об участии Большунова в гонке в Италии практически у всех, включая Клебо. Тот, кстати, отметил, что не узнал бы Александра не в российской форме и вообще это последнее, о чём он думает сейчас.

Российский чемпион, отвечая на вопросы, в долгу не остался.

«Скучаете ли вы по Клебо?» – спросили его журналисты. «Это он по мне скучает. Как и вы, раз приехали на эту ничего не значащую гонку», – с улыбкой парировал Большунов.

– Как форму поддерживаете во время отстранения? – С этим проблематично. Но главное, что бежать здесь разрешил лично Дональд Трамп.

– Сталкивались ли с негативом? – Да всё отлично! Все подходят, фотографируются, в том числе и норвежцы. Ни одного плохого слова в свой адрес не слышал.

Большунов показал, что к возвращению с точки зрения медийного шума он готов. Его не смутили ни вопросы, ни даже то обстоятельство, что на церемонию награждения его главный соперник в гонке итальянец Лоренцо Бузин вышел с повязкой в виде украинского флага на левой руке.

«Это не против Большунова ни в коем случае, это просто в поддержку Украины», – объяснил Бузин.

Если Александр и обратил на это внимание, то виду не подал. И это круто.

Что касается именно физического состояния, то оно, видимо, ещё не оптимальное. Хотя оценить сложно. Большунов в гонке не пытался кинуть соперникам минутные отрывы, он сделал на большой высоте ровно то, что должен был сделать – победил.

Ведь сложно даже представить, что началось бы, не выиграй Александр эту гонку. Но повода хейтерам порадоваться российский чемпион не дал.