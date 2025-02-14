Терезе Йохауг объявила, что не поедет на Олимпиаду. Да что не так с норвежскими звёздами?

Терезе Йохауг, бравшая долгую паузу ради рождения ребёнка, в этом сезоне удивила всех своей формой после возвращения. В общем зачёте Кубка мира прямо сейчас норвежка идёт на пятом месте. Правда, оставаться надолго в лыжном спорте Йохауг не планирует. Совсем недавно она подтвердила – этот сезон точно будет последним в её карьере.

Это значит, что на Олимпиаду-2026 Терезе не поедет. Как и Йоханнес Бё, как и Тарьей Бё, как и Ярль Магнус Рийбер.

Да что же творится с норвежскими звёздами?

«Выглядит так, будто я поеду на Олимпиаду»

В 2024 году Терезе Йохауг неожиданно вернулась в спорт спустя два года после официального завершения карьеры. Норвежка сразу заявила, что её главная цель – чемпионат мира в Тронхейме. На ЧМ в Норвегии Йохауг начинала свой путь, поэтому у лыжницы и возникла идея красиво закольцевать карьеру.

Терезе Йохауг Фото: Getty Images

«Должна сказать, что, когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому, что устала от тренировок. Мне нравилось то, что я делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от этого отказаться.

Я использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли ещё кататься на лыжах или нет. И из-за чемпионата мира в Тронхейме я сказала себе: «Всё в порядке, можно возвращаться!» — говорила Терезе.

Практически сразу лыжница заявила, что вернётся лишь на сезон. Более того, Йохауг неоднократно подчёркивала, что на Олимпиаду в Милане ехать она не планирует. Правда, её супруг был совершенно иного мнения.

«Она совершенно ясно дает понять, что не поедет на Олимпиаду-2026. Однако я в этом не уверен», — говорил муж лыжницы Нильс Якоб Хофф.

Но, несмотря на всё сказанное, форма Йохауг показывала, что у лыжницы есть силы и возможность выступить на Играх-2026. В это верили болельщики и даже сам МОК. Организация едва не попала в скандал, использовав снимки Терезе в рекламе продажи билетов на предстоящую Олимпиаду.

«Я заметила это и подумала: «Ну да, вот только я-то туда не поеду». И со мной по этому поводу не связывались, так что даже не знаю, легально ли это. Просто это выглядит так, будто я поеду на Олимпиаду. А у меня такого в планах нет. Посмотрим, что ответит МОК», – сказала норвежка NRK.

В МОК ответили, что использовать кадры с прошлых Олимпиад – нормальная практика. Более того, фото, по мнению организации, демонстрирует не конкретно Йохауг, а весь вид спорта в целом.

«Я хочу ещё детей»

Несмотря на все решительные заявления норвежки, многие болельщики питали надежду, что Терезе всё-таки решит поехать на свою четвёртую Олимпиаду. Увы, Йохауг пришлось разочаровать своих фанатов.

Терезе Йохауг Фото: Pierre Teyssot/Zuma/ТАСС

«Я хочу ещё детей, хочу, чтобы у моей дочери Кристин были братья и сёстры, если это возможно. Дело не в том, что я устала от соревнований или тренировок. Если бы была мужчиной, то могла бы выступать на протяжении ещё нескольких лет.

Когда я совершила это маленькое возвращение, всё встало на свои места. Я чувствую себя гораздо спокойнее. Знаю, что жизнь продолжается. Неважно, выиграю я золото чемпионата мира или нет, со мной всё будет в порядке. У меня дома потрясающая девочка, с которой мне повезло делить жизнь. Это значит гораздо больше, чем то, добьюсь я успеха в Тронхейме или нет.

Есть ли шансы, что я поеду на Олимпиаду? Нет. Я понимаю, что это был проект с Тронхеймом. Это чемпионат мира на родной земле. Впервые в программе ЧМ будет «полтинник». На него я нацеливалась больше всего. Разлука с семьёй даёт о себе знать», – призналась Йохауг.

И всё-таки решение Терезе на фоне уходов биатлонистов Йоханнеса и Тарьея Бё и двоеборца Ярля Магнуса Рийбера вызвало волнения. В частности, в России появились теории о попытке суперчемпионов скрыть допинг перед Олимпиадой. В Норвегии же с пониманием отнеслись к решению Йохауг.

«Уход Йохауг был ожидаемым, потому что она хотела принять участие в чемпионате мира в Норвегии. Она выступала на ЧМ в Осло в 2011 году и хотела сделать это снова. За год до Олимпиады уходят сразу три норвежские суперзвезды? Не назвал бы это эпидемией, потому что каждый спортсмен принял индивидуальное решение.

В России говорят, что завершение карьеры Йохауг, братьями Бё и Рийбером связано с попыткой скрыть допинг? В Норвегии вообще никто не говорит про допинг. Я имею в виду, что о каких-либо случаях с братьями Бё и Рийбером мы не слышали, а в истории с Йохауг знаем, что была ошибка её врача. Я не думаю, что все эти резкие уходы связаны с допингом», – объяснил журналист VG Уле Кристиан Стрём «Чемпионату».

Конечно, Терезе давно говорила, что планирует вернуться всего на один сезон. Однако всё равно решение об отказе от Олимпиады вызывает удивление. Йохауг в нынешней форме явно могла бы зацепиться за медали на Играх, но, похоже, награды больше не имеют для неё значения. Семья гораздо важнее, а возвращение на сезон – лишь способ по-королевски уйти из спорта.