«Многим участникам было всё равно». Реальные впечатления от гонки Большунова в Италии

13 февраля в итальянском Сейзер Альм трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку, которая стала для него первой в Европе за три года. «Чемпионат» пообщался с Владиславом Литвинчуком, стартовавшим вместе с Большуновым, но бежавшим дистанцию 15 км, а затем наблюдавшим, что происходило после финиша россиянина.

Литвинчук – известный организатор любительских стартов в России. Чуть более двух лет назад он уехал на постоянное место жительства в Словению.

«Конечно, к нему подходили сфотографироваться»

— Владислав, как изнутри выглядела эта ночная гонка? Это была гонка имени Александра Большунова? Всё крутилось вокруг него? Или никто особо и внимания не обращал?

— Я бы сказал, что было нечто среднее между двумя крайностями. На мой взгляд, эффект от участия Александра несколько преувеличен. Весь медийный фон был в основном в русскоязычной среде. Ведь тем участникам, кто ежегодно участвует в этой гонке, было всё равно, побежит Большунов или нет, они приехали удовольствие получить. Конечно, к нему подходили сфотографироваться, но, если бы это проходило в России, ему было бы намного сложнее передвигаться. Он после финиша спокойно прошёл к своим вещам, толпы не было. Тут ещё нужно учесть, что европейцы немного иначе себя ведут – им, может, и хочется сфотографироваться, но толпой они не бегут.

Я как организатор разных гонок могут сказать, что такие истории всегда приятны, они оставляют свой след. Комментаторы часто повторяли, что на трассе олимпийский чемпион Александр Большунов, но гонка точно не была выстроена только вокруг него. Понимаете, это же традиционное событие, сегодня Александр здесь, а на следующий год его не будет. И главное — сохранить тот антураж, те традиции, которые эту гонку окружают.

— Теперь в истории гонки останется, что победитель в 2025 году – Александр Большунов. Как думаешь, организаторы его сами пригласили?

— Мне кажется, нет. Александр же там сбор проводит и решение, скорее всего, принял уже на месте. Заявиться на гонку можно было даже в день её проведения. Где-то я видел, что организаторы специально пригласили Большунова. Но я очень сомневаюсь, ведь обычно оплачивается поездка, рекламируется это всё сильно заранее. Это обычная практика, когда приглашаются звёзды, а здесь такого не было. Вряд ли и призовой фонд мог привлечь Большунова. Просто всё очень удачно сложилось, и гонку можно было вписать в тренировочный график.

— Получается, он заявился, как и все остальные? Просто как обычный участник?

— Судя по тому, какой номер дали Большунову (Александр стартовал под №2. – Прим. «Чемпионата»), не совсем. Это специальные номера, рандомно их получить невозможно.

— Ты со стороны не слышал какого-то негатива – не то чтобы в лицо Александру, но за его спиной – да что он тут делает, какого лешего ему разрешили стартовать?

— Ничего подобного не слышал, да я и уверен, что такого просто не было. Что-то муссировалось только в прессе. После гонки он спокойно пообщался с теми, с кем только что бежал.

— Только вот самый главный соперник Лоренцо Бузин вышел на награждение с украинским флагом на руке.

— Честно, я даже не обратил внимание на это. Да и мало кто в моменте обратил. Уже потом на фотографиях увидел. Значит, какой-то месседж Бузин хотел донести, что бы он потом ни говорил после гонки. Никто другой из ребят на церемонии подобного не сделал.

«Мы хотели позвать россиян в Словению»

— В целом заявиться на такую гонку можно без проблем?

— Конечно. Просто платишь стартовый взнос, и всё. Никто даже вопросов не задаёт, кто ты и откуда, это же не соревнование FIS. Информационный шум вокруг гонки был только из-за Большунова – это фигура. Звёзды такого масштаба редко бывают доступны для участия во время сезона. Призна́юсь, в прошлом году, когда мы впервые организовывали марафон в Планице, рассматривали возможность приглашения лыжников из сборной России. У нас тоже не было статуса FIS, и проблем с заявкой точно не возникло бы. Но ребята сами отказались, чтобы здесь кипиш не наводить. Если гонки нет в «фисовском» календаре – ради бога, заявляйся и участвуй.

Строгий запрет на участие стоит лишь для тех, кто отбывает дисквалификацию за допинг. Вот им нельзя появляться даже на любительских спортивных мероприятиях ни в качестве участников, ни в качестве публичных лиц. Только как болельщикам.

Стартовый пакет участника гонки Фото: из личного архива Владислава Литвинчука

— Была ли на этой гонке проверка на фтор? Она же любительская.

— А это делается только по решению организаторов. В Швейцарии, например, по этому поводу сильно запариваются, накупили приборов для проверки и после финиша проверяют. Недавно я там бежал небольшую гонку, примерно 100 участников, но даже там на фтор лыжи проверяли. Я в Энгадине бежал, стартовал в районе 4000-х номеров, а финишировал в районе 200-х. И меня уже ждали на проверку лыж. В Италии с этим проще. Понятно, что использование фтора везде запрещено, но где-то за этим следят, а где-то забивают. На ночной гонке никаких проверок не было.

— Омар Худиев как раз в Швейцарии на фторе попался. А тебя ловили хоть раз?

— Да, год назад поймали и дисквалифицировали по итогам гонки. После этого я собрал весь инвентарь для подготовки и вместе с несколькими парами лыж отправил знакомым в Россию. Сейчас у меня чистая лаборатория.

«В Европе получить финансирование проще»

— Ты сам постоянно где живёшь?

— В Словении. Уже больше двух лет. Да, я переехал по политическим причинам. В родной Башкирии я занимался биатлоном и лыжными гонками вместе с Антоном Бабиковым, моим хорошим другом. Он с января, кстати, бегает на лыжах «Мадшус», которые я ему в Европе подобрал. Меня очень затянул любительский спорт, просто заболел этим.

Владислав Литвинчук и Антон Бабиков Фото: из личного архива Владислава Литвинчука

Занимался организацией и проведением любительских стартов. У меня был крупнейший любительский клуб, магазин, я работал исполнительным директором Федерации лыжных гонок Башкортостана. На пике за сезон мы проводили по 19 соревнований. Но после начала СВО заниматься этим стало очень сложно, а договариваться с полицией практически невозможно. Если раньше у меня, человека известного в Уфе и публичного, были инструменты, как их осадить, то потом это стало невозможно. Ну и я не приемлю того, что сейчас происходит. Мы посоветовались с семьёй и решили уехать.

— В Словении ты занимаешься тем же самым, правильно? Проще или сложнее там всё?

— Организационная часть намного проще, поскольку у чиновников и полицейских нет ментальности, что они начальники. Никто не пытается использовать своё положение в собственных интересах. Я порой онлайн согласовываю многие вещи! Получить финансирование, пусть и не какое-то огромное, значительно проще.

Но здесь приходится конкурировать с другими мероприятиями, потому что людям есть чем заняться. Давайте честно, в России досуг у людей в спортивной части не сильно развит. И когда ты что-то придумываешь, проще раскрутить, набрать людей. Здесь с этим сложнее, ведь многие годами проводят уикенд совершенно иначе. Как убедить их прийти на тот же лыжный марафон вместо традиционной прогулки в горы? Это серьёзная задача. Раскачивать мероприятие в Европе дольше, но провести легче.

Призы участникам гонки в Италии Фото: из личного архива Владислава Литвинчука

В России, кстати, любительские старты на хорошем уровне проводятся. Потому что организаторы годами выстраивают правильную коммуникацию, придумают разные способы привлечь людей, раскручивают приглашённых звёзд, подключают максимально социальные сети. А организаторы официальных стартов действуют шаблонно: баннеры развесят, школьников пригонят, полицию расставят, и всё. Им больше ничего не нужно, деньги же не частные.

В той же Словении на ЧМ-2023 по лыжным видам спорта права на организацию были у федерации, но в реальности делала всё автономная некоммерческая контора. Так вот их задача была привлечь болельщиков, в противном случае они бы работали себе в убыток. И они практически справились с этим, подвели только болельщики из Скандинавии, которым до Словении оказалось долго добираться.

Владислав Литвинчук Фото: из личного архива Владислава Литвинчука

В нынешнем сезоне они придумали новую фишку – вытягивают ведущим видом спорта другие. Предлагают людям доплатить € 10 и ходить не только на прыжки с трамплина, где десятки тысяч собираются, но и на горные лыжи и на биатлон. А это всё этапы Кубка мира. Здесь нет такого, что детей автобусами везут, чтобы на трибуны посадить. Детей везут именно из спортивных клубов с целью познакомить со звёздами, а трибуны и так заполняются.

И возвращаясь к марафонам, особенно в Италии. Организаторы всегда, просто всегда ставят огромный шатёр, где свободно собираются болельщики. Обычно там живая музыка, еда – паста, супы, разные соусы, напитки, включая алкогольные. Вот ради такой тусовки народ и идёт, чтобы свободно пообщаться после финиша в комфортной обстановке. И даже присутствие или отсутствие Александра Большунова для обычных участников и болельщиков ничего не меняет.