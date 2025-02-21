«В мире есть стереотип: русские – допингёры». Откровения тренера лыжной сборной Австралии

На молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам, который недавно завершился в итальянском Скильпарио, случилось историческое событие. 22-летняя Рози Фордхэм принесла сборной Австралии первую в истории медаль в лыжных гонках на турнирах такого уровня.

«Чемпионат» связался с главным тренером сборной Австралии экс-россиянином Алексеем Соцковым, который уже давно живёт в США, и узнал, кому вообще нужны лыжные гонки в Австралии, как живут люди на Зелёном континенте и что в западном мире думают по поводу возможного возвращения российских лыжников на международные турниры.

«Теперь выиграю звание тренера года!»

– Алексей, давай начнём с сенсационного успеха твоей подопечной. Как вообще Рози так быстро добилась результатов? Насколько я знаю, она лыжными гонками начала заниматься, когда ей было почти 15 лет?

– Это так. Тогда я даже ещё и не работал в сборной Австралии, но работал в одном из местных клубов – там их всего два, где лыжи развиваются. Рози отлично выступила за своё учебное заведение на межшкольных соревнованиях, которые проводились по горным лыжам, сноуборду и лыжным гонкам. Вот там её и заметили, после чего она оказалась в нашем клубе. Кроме того, она ведь отлично бегает кроссы. В общем, эту девочку в итоге взяли в Аляскинский университет в Фэрбанксе.

Со мной она начала плотно работать с сезона-2021/2022, но даже не с лета, а с ноября. И тогда же впервые выступила на юниорском чемпионате мира в норвежской Люгне.

– Судя по тому, что Рози взяла серебро в коньке, и по результатам в базе данных, она именно коньком бегает намного лучше?

– Да, потому что у неё не особо есть координация для классического хода. Но её техника значительно улучшилась, хотя по результатам это и не так заметно. Мы два с половиной месяца летом на каждой тренировке работали только над техникой. И бежала она за счёт высочайшего болевого порога – ей очень тяжело, но она в таком состоянии всё равно может бежать и держать скорость хоть ногами, хоть на лыжах или роллерах.

На этапе Кубка мира в Энгадине мы бежали смешанную эстафету. Проигрывали уже очень много, не было смысла упираться. Но Рози, бежавшая на последнем этапе, шпарила до умопомрачения. Такой характер у девочки. Сейчас мы на сборе в Шушене перед чемпионатом мира, так она говорит: «Давай только на технику работать, только на технику, и после гонок в Тронхейме ты порадуешься». Мы ведь и перед коньковой разделкой в Скильпарио с ней минут 40 общались, я её убедил выбросить все мысли из головы и думать только о том, как она идёт технически, не думать о результате. Решили с ней поэкспериментировать. Эксперимент удался, я считаю.

– Во многих лыжных чатах после серебра Рози были посты о том, что ей просто повезло – лыжи в сложную погоду работали великолепно, а у остальных были «залёты».

– На следующий день после гонки мне позвонил Илья Черноусов, поздравил с выступлением. Я поблагодарил его и тоже сказал, что нам повезло. Но Илья возразил, что до такой степени повезти не может, нужна тренировочная база. Российский чемпион мира в спринте 2005 года Василий Рочев всегда говорил – чтобы добиться крутого результата, везение просто необходимо. Всё должно совпасть для большой победы. Рози и сама была готова, и сложилось всё. В тот же день только чуть раньше ту же разделку бежал наш парень Хьюго Хинкфасс. Так он даже в топ-60 не попал, а готов был на топ-10! Вот он сокрушался, как же можно было сервису так засрать его лыжи, ведь лыжи Рози они подготовили идеально. В итоге у него лыжи просто стояли. Для нас это загадка.

Рози Фордхэм Фото: Из личного архива Алексея Соцкова

– Но в целом серебро Рози для вас удивительный результат?

– И да, и нет. Я знал, что она готова показать результат. Но был уверен лишь в том, что она железно будет в топ-10. Рози и на Кубке мира несколько раз могла попадать в топ-20, однако не складывалось. Где-то быстро начинала и не хватало потом сил в решающий момент, где-то был совсем не её рельеф. А вот в Скильпарио сложилось всё.

– Как ваше начальство в Австралии отреагировало на этот успех?

– Очень положительно, конечно. Даже глава Национального олимпийского комитета Австралии позвонил, поздравил. Наверное, на этот раз выиграю звание тренера года в зимних видах спорта (смеётся). НОК Австралии адресно нас поддерживает. В прошлом сезоне выделяли по 6000 австралийских долларов (около 350 тыс. рублей) на четверых спринтеров. После серебра Рози надеемся, что будут поддерживать и всю команду.

«Нужен не только талант, но и богатые родители»

– А как вообще финансирование лыжной сборной в Австралии устроено?

– Скажу честно, что я получаю зарплату, расходы на мои командировки несёт федерация, как и на командировки сервиса, когда ребята ездят с нами на соревнования. А вот спортсмены ездят на соревнования за свой счёт. В зимний сезон выходит примерно по $ 15 000 (около 1,4 млн рублей) на одного спортсмена. Так что нужно не только быть успешным и талантливым в спорте, но и иметь богатых родителей. Федерация компенсирует спортсменам самый минимум, и то лишь тогда, когда я с протянутой рукой по бизнесменам хожу и прошу помочь. Учебные заведения выделяют совсем крошечные средства только на Универсиады. Надеемся, что ситуация изменится. Тем более мы уже и выступаем неплохо в плане общего рейтинга, есть шанс, что по окончании сезона получим по четыре путёвки на Олимпиаду-2026. Такого не было никогда в истории. А сейчас мечтаю, чтобы в Тронхейме девочки в эстафете в топ-10 забежали. Но главное, чтобы все были здоровы.

Австралийские лыжники на тренировке Фото: Из личного архива Соцкова

– Квоту получите, а спортсменов столько есть?

– У нас есть четыре девочки, которые бегут более-менее, и шесть ребят. Так что даже внутренний отбор будет. Хотя у нас не так много лыжников, на чемпионате Австралии по всем возрастам дай бог 30 человек соберётся, зато к каждому индивидуальный подход. Нет такого, что «баба Люба ещё нарожает».

– На чемпионат Австралии болельщики приходят? Где он вообще проходит?

– Обычно в двух местах с разницей в две недели – в Фолс-Крик и в Перишере, это горнолыжные курорты и национальные парки. Денег у них очень много, они нанимают технику для подготовки трасс, бесплатно организуют наши соревнования. Болельщиков нет, конечно. Только родственники спортсменов. Трассы для беговых лыж там находятся на высоте примерно 1500-1600 м. У нас тишина, а на горнолыжке – масса людей.

– У россиян Австралия ассоциируется с жарой и кенгуру. Точно не с лыжами.

– Не только у россиян. Мы сейчас готовимся к чемпионату мира в Тронхейме вместе с норвежцами, и вот их тренеры подходят ко мне и спрашивают – а какая у вас там температура? Ну я им говорю – градусов 40 жары, наверное, Австралия же большая. А на лыжах можно комфортно кататься с июля по сентябрь, все гонки именно на этот период запланированы.

Алексей Соцков Фото: Из личного архива Алексея Соцкова

«Однажды я сбил кенгуру, а полицейский только рукой махнул»

– Как вы вообще в сборную Австралии попали и сколько времени в году на континенте проводите?

– Я работал в спортивных клубах США, затем в частной спортивной школе с большим бюджетом, был своего рода и менеджером, и бухгалтером, и организатором спортивных соревнований. Но мне хотелось другой работы.

Честно говоря, Австралию я нашёл просто по объявлению – они искали тренера для юниорской команды. Я заполнил анкету, отправил резюме и получил приглашение. Приехал и сразу приступил к работе. А пару лет назад, когда мои юниоры стали показывать очень хорошие результаты, возглавил всю сборную. В Австралии я живу с 10 апреля по 20 октября, затем уезжаю домой в США на три недели и возвращаюсь уже в Европу на соревновательный сезон.

– Приехали, приступили к работе — и какое самое яркое первое впечатление получили от Австралии?

– Был поражён количеством кенгуру! Хотя я работал в Новой Зеландии, приезжал в Австралию и знал, чего ждать. Призна́юсь, я даже сбил одно животное. Ехал к зубному и не успел затормозить. До этого кенгуру дважды «целовали» мою машину, а тут просто столкновение. Честно, я даже останавливаться не стал, но проехал немного – там полицейский. Остановился, рассказал ему, что сбил животное, а он только рукой махнул. Оказалось, я в тот день был пятым, кто сбил кенгуру. Эти животные постоянно рядом. Когда мы на роллерах тренируемся, они наши самые внимательные зрители.

Кенгуру наблюдают за тренировкой лыжников Фото: Из личного архива Алексея Соцкова

А ещё поразило отношение людей. Как-то в начале своей работы я без выходных был недели три, так мне начальство буквально приказало поехать к океану отдохнуть денька три, а далее прописали этот пункт в контракте – без выходных я работать не могу. Люди относятся очень уважительно, нет такого, что платят зарплату и забыли. Нет, интересуются, что могут сделать, как улучшить условия.

– Австралийские лыжники не пересекаются с главными спортсменами континента – пловцами?

– К сожалению, нет. У них тренировочный центр в другом месте, а все остальные регулярно приезжают в Австралийский институт спорта. Мы там проходим тестирование, специалисты института разрабатывают для лыжников программу силовых тренировок, которой они следуют в течение всего сезона.

– Вы уже говорили про то, какие расходы несут семьи спортсменов, чтобы те выступали на международных стартах. А как технически это происходит?

– Ну, по сути, я за всё плачу бизнес-картой, которую мне предоставила наша ассоциация зимних видов спорта. А в конце сезона мы подбиваем баланс, после чего я уже отправляю счета родителям спортсменов. Безумных трат мы не совершаем, но покупаем всё, что нужно. Могу сказать, что в моей команде некоторые спортсмены готовы работать поварами в ресторанах – они не просто круто готовят, но и могут рассчитать всё в плане покупки продуктов, на сколько порций это хватит. Конечно, это время, которое можно потратить на восстановление. Но мы уже так привыкли.

«Нет такого, что мир только против русских»

— В вашей команде изучают технику лучших в мире – Клебо, Большунова?

— Клебо изучаем, он мировая звезда. Да и вообще в команде много про норвежцев говорим. Всё же вместе выступаем, у спортсменов полно приятелей. А россиян нет повода обсуждать – мои подопечные пересеклись с ними только зимой 2022 года на юниорском и молодёжном чемпионатах мира в Норвегии. Для российской команды пока это последний большой турнир, затем последовало отстранение. Но я на связи с теми, с кем был знаком ещё по моей работе в «Саломон», когда нужно, всегда получаю необходимую информацию о тренировках, например.

Йоханнес Клебо в гонке Фото: Maja Hitij/Getty Images

— Вы постоянно находитесь на Кубке мира вместе с командой. Что там говорят про отсутствие россиян? Жалеют, что нет таких сильных соперников?

— Насчёт того, что жалеют, я ничего не могу сказать. Но примерно месяц назад проводился опрос среди спортсменов на тему того, как они относятся к возможному возвращению россиян на Кубок мира. Опрос проводился представителем комиссии спортсменов FIS британцем Джеймсом Клагнетом, он же потом показал результаты. А они таковы: 50% против допуска русских, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и после жёстких проверок. И многие в личных разговорах высказались против возвращения конкретных спортсменов, а не всей российской команды.

Вообще, на этапе Кубка мира в Конье я стою на трассе, и вдруг меня сзади кто-то обнимает. Подумал, что за ерунда, у меня гонка! Поворачиваюсь – молодой человек во всём чёрном. Спрашиваю, кто он такой, а он очки снял – опа, Егор Сорин. Конечно, я удивился, что он тут делает. Он сказал, что приехал разведать атмосферу на Кубке мира. К сожалению, у меня была гонка, толком пообщаться не удалось, а потом мы уже не виделись.

В целом мне сложно вести разговоры на тему того, жалеет ли кто о том, что русские сейчас не бегают. Ко мне часто с просьбами подготовить лыжи обращаются украинцы, и кровь стынет в жилах, когда они рассказывают, что звонят утром домой и больше всего боятся, что никто не возьмёт трубку. Тема сложная. Я прекрасно понимаю, что спортсмены вообще не виноваты в том, что сейчас происходит, однако так сложилась ситуация.

– Но вы общаетесь хотя бы с коллегами на тему возможного возвращения россиян?

– Мы беседовали с нынешним старшим тренером сборной США Мэттом Уиткомбом, которого я когда-то тренировал. Он в своё время помог российского лыжнику на Олимпиаде в Пхёнчхане, говорил о том, что Большунов – великий лыжник, которого никто и никогда не подозревал в допинге. Так вот Мэтт мне не сказал, как проголосовал в опросе, но отметил, что у него в голове до сих пор русские спортсмены ассоциируются с допингом. Я ему возразил, что это всё в далёком прошлом, зачем это вспоминать. Мэтт согласился, однако стереотип в его голове понятен.

Но я расскажу и другую ситуацию. На «Тур де Ски» перед заключительным этапом мы пили кофе с тренером сборной Франции, и он мне говорит: «Алексей, у тебя самый громкий голос, ты моему Уго Лапалусу покричи, подбодри». А я ответил, что поддерживать буду австрийца Мику Фермойлена, поскольку он мой друг. Французский тренер тут на меня, мол, да как ты можешь болеть за этих австрийцев, они же на допинге сидят! То есть нет такого, что мир только против русских. Австрийцы попались – им тоже всё припоминают до сих пор.

Российский менталитет же таков, будто всё только против нас. Думаешь, против Йохауг ничего не говорят? Как бы не так. Лейтмотив разговоров – накололась и опять бегает. Опять же, в России резко настроены против таких обвинений, но ведь все знают, что было, это доказано. Уж я-то, много лет назад переехав в США, и то кучу российских фамилий знал, но называть не буду. Это есть, глупо отрицать. Всё тайное становится явным и когда-то правда выплывает наружу. А для восстановления репутации долгие годы нужны.

— В России тоже есть стереотип: норвежцы – астматики. А на Кубке мира про них так кто-то говорит?

— Вообще никто. Это глупость. В Норвегии совершенно другая культура лыжных гонок, там и климат другой. Может быть, у них действительно астма, но астматиками их никто не зовёт.

— Можно ли говорить, что без сборной России уровень Кубка мира упал?

— Нет. На Кубке мира уровень был и остаётся очень высоким, и отсутствие сборной России на это никак не влияет. Мы с моим другом Юрой Каминским спорим на эту тему: он говорит – да нас только выпусти, да мы… Мне кажется, он витает в облаках. Не факт, что Александр Большунов, выпусти его сейчас на международные старты, выигрывал бы всё подряд. Безусловно, он выступал бы очень сильно, но наивно думать, что его присутствие повысило бы уровень Кубка мира. А вот в России, как мне кажется, уровень лыжных гонок немного упал. На первые роли вышли те, кто на международных стартах был практически незаметен. В любом случае сложно сравнивать заочно.