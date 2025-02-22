«Мы не скрывали, откуда приехали». Как к лыжникам сборной России относились в Италии

Арсений Власов в составе группы Егора Сорина ездил на сбор в Альпы в начале февраля. А сейчас рассказал, как всё прошло на самом деле.

В начале февраля во всех СМИ прогремела новость: российские лыжники, несмотря на все санкции и ограничения, отправились на сбор в Италию. В разные места поехали спортсмены группы Егора Сорина и Александр Большунов. Участие Большунова в ночной гонке привлекло большое внимание. Но как же провели тренировочные сборы все остальные?

20-летний лыжник Арсений Власов, который работает с группой Егора Сорина за счёт своего региона (ХМАО-Югра), рассказал «Чемпионату» о поездке в Италию. Ребята протестировали олимпийскую трассу, столкнулись нос к носу с биатлонистами сборной Норвегии и шведкой Фридой Карлссон, а ещё неожиданно встретили на трассе итальянца в форме сборной России.

«Сбор в Италии – недешёвое удовольствие»

– Арсений, назови, пожалуйста, точные сроки сбора.

– Мы вылетели в Италию 28 января, а в Цахкадзор переехали 10 февраля. Получается, почти две недели.

– Когда вообще зашёл разговор о возможности провести сбор в Италии?

– В конце ноября. Егор Владимирович Сорин с каждым беседовал отдельно. Мне он тоже предложил рассмотреть такую возможность, и я загорелся. Много слышал о том, каково тренироваться в Альпах, а тут представился такой шанс. Нужно было получить визу, которой у меня не было.

– Ты же тренируешься с группой Егора Сорина «прицепом» за счёт региона. Но ни один регион сейчас официально не оплатит зарубежный тренировочный сбор.

– Так и есть. Поэтому в Италию я летал за свой счёт. Вернее, за счёт родителей. Я им очень благодарен за это. Не думаю, что нужно называть точную сумму расходов, но она значительна. Сбор в Италии – недешёвое удовольствие, хотя и сбор в Армении тоже довольно дорого обходится.

Арсений Власов Фото: Из личного архива Власова

– Это был твой первый тренировочный сбор в дальнем зарубежье?

– Да. До лета дальше Беларуси не выбирался, а в августе был в Цахкадзоре на горном сборе. Горные сборы проводил также в Сочи. Конечно, у меня небогатый горный опыт, но могу подтвердить, что сборы в Альпах организм переносит ощутимо легче, чем на аналогичной высоте в Армении, а высоты Сочи для точечной подводки к конкретному старту не хватает.

«Олимпийский круг – безумно быстрый!»

– В Италии у вас были крутые условия?

– В России мы сборы проводим на специализированных базах, где и гостиницы, и всё вокруг заточено исключительно под спортсменов. В Италии мы жили в местечке, где были и обычные отдыхающие, которые катались на горных или беговых лыжах, кому что больше нравилось. В России только с Сочи могу сравнить.

– К еде привыкать пришлось? Наверняка же отличалось от того, что обычно у нас.

– Было такое. Я привык к тому, что на завтрак всегда есть каша, а там её не было. Пришлось заменить кашу на гранолу (приготовленные овсяные хлопья. – Прим. «Чемпионата») с йогуртом плюс брал бутерброд с сыром. И так каждый день. Конечно, пасту итальянскую почти всегда брали на обед, но удивительно, что нигде не было пиццы! За две недели только один раз мы пиццу поели, даже обидно немного (улыбается).

Арсений Власов Фото: Из личного архива Власова

– Долго к снегу пришлось привыкать?

– Снег намного быстрее, чем в России. И он отличается на разных высотах. Мы жили на высоте 2000 м, тренировались в основном на 1800 м, а олимпийская трасса расположена на высоте чуть ниже 1000 м. Олимпийский круг, конечно, самый быстрый. Я бы даже сказал, безумно быстрый, особенно если температура не уходит в сильный плюс. Я никогда в жизни не боялся спусков, но на олимпийской трассе, если честно, думал только о том, чтобы никуда не улететь и не разбиться, а не об интервальной работе. Очень технически сложная и скоростная трасса, которая вживую воспринимается не так, как по видео. Мы же огромное количество раз видели гонки «Тур де Ски», которые проходили на этой трассе, но с ходу даже не смогли найти верное направление. Ничего подобного в России нет. Специфика гонок на такой трассе совсем иная. К такой трассе нужно привыкать, чтобы не просто на ногах удержаться, а составлять конкуренцию. Я за две тренировки не смог этого сделать.

– Кто из группы подал идею выйти на тренировку в комбинезонах сборной России?

– Честно говоря, я не помню, кто подал эту идею, но обсудили это за завтраком в день тренировки. У всех в голове крутилось, что выйти на олимпийскую трассу в форме национальной сборной было бы круто со всех точек зрения. Тем более эта форма всегда у нас в багаже. И представьте, каково было наше удивление, когда мы вышли на олимпийский стадион в красных комбинезонах, а там уже катается какой-то итальянский дедушка… в российской форме! Мы с ним даже сфотографировались, Егор Владимирович на канале группы выкладывал эту фотографию.

«С норвежцами здоровались. Но не более того»

– Косые взгляды на себе ловили? Мол, приехали эти русские, ведут себя по-хозяйски.

– Ничего подобного не было. Всё было доброжелательно – и во время тренировок, и во время проживания. Мы ведь не скрывали, откуда приехали. Скорее, удивлённые взгляды спортсменов из других сборных на себе ловили в первые дни.

– Из каких сборных были эти спортсмены?

– Мы жили в одном отеле с шведской лыжницей Фридой Карлссон и сборной Норвегии по биатлону, которая готовилась к чемпионату мира в Ленцерхайде. Ужинали за соседними столиками, на трассе пересекались. Никто не делал вид, что друг друга не замечает. Здоровались, но не более того.

– Фрида в прессе выступила резко против возможного возвращения россиян.

– Но сидела рядом с нами, и даже намёка не было на негатив с её стороны в наш адрес. Я думаю, нужно фильтровать их слова в СМИ, соответствующие политической повестке. В реальной жизни всё иначе. Могу сказать, что сбор получился отличным, прошёл в классном месте и без малейших эксцессов.

– Вы на тренировки готовили себе лыжи с использованием фтора?

– Если честно, я даже не задумывался об этом. Готовили тем, что взяли с собой, и работали на тренировочных лыжах, на которых на соревнованиях не выступаем. В основном мы лыжи мазали на держание, там фтор особо и не нужен, тем более на тренировках. Мы с собой брали только самые базовые мази, не соревновательные, там фтора быть не должно. А парафинами не пользовались, так как не брали даже утюжки для этого. Про порошки вообще речь не шла, на тренировках они не нужны. Да у меня, если честно, и лыж то не было новых, абсолютно чистых, которые бы нигде не использовались. У Савелия Коростелёва такие лыжи были, он на них проводил работы.

– Сейчас ты пробежал на первенстве России среди юниоров (21-23) в Тюмени. На фторе?

– Конечно. В России фтор не запрещён, и все продолжают готовить лыжи с использованием именно таких средств. Но если вы о том, готов ли наш сервис к тому, что бегать после возвращения придётся без фтора, такая работа точно ведётся. Наши сервисёры – профи высочайшего класса, которые будут готовы ко всему. Уверен, что никаких проблем с подготовкой лыж не будет.

– Пока вы были в Италии, стало известно, что Александр Большунов пробежит ночную гонку. За гонкой смотрели уже из Цахкадзора. У самих не получилось куда-то заявиться и пробежать?

– Мы писали организаторам марафона Тоблах – Кортина с просьбой рассмотреть возможность нашего участия, но изначально понимали, что шансов практически нет, ведь гонка под эгидой FIS. Но ответа на своё письмо так и не дождались.