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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 100 побед на Кубке мира

«Это символ величия». Американка одержала 100 побед на Кубке мира и переписала историю!
Юлия Сидорова
Шиффрин одержала 100 побед на Кубке мира
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Легендарная Микаэла Шиффрин достигла новой исторической отметки.

Лучшая американская горнолыжница всех времён Микаэла Шиффрин в очередной раз продемонстрировала своё величие. Спортсменка одержала 100-ю победу на этапах Кубка мира. Раньше такого не удавалось никому. А ведь Микаэла выступала на фоне серьёзной травмы.

Отложенный рекорд

Последние два года Микаэла Шиффрин переписывает историю горнолыжного спорта. В марте 2023-го американка одержала 87-ю победу на этапах Кубка мира и побила уникальный рекорд шведа Ингемара Стенмарка, державшийся 34 года.

Стенмарк восхитился Микой:
«Она просто сумасшедшая!» Американская горнолыжница побила рекорд, державшийся 34 года
«Она просто сумасшедшая!» Американская горнолыжница побила рекорд, державшийся 34 года

После этого триумфа с каждым золотом Шиффрин наращивала рекорд для будущих поколений. Сомнений не было – великая Мика достигнет отметки в 100 побед. Вопрос – когда?

Впервые к невероятной отметке 29-летняя американка приблизилась 30 ноября 2024 года на домашнем этапе в Киллингтоне. Но, лидируя после первой попытки, Микаэла получила травму, которая надолго выбила её из борьбы.

Шиффрин вернулась на трассу в конце января и выиграла командное многоборье вместе с Бризи Джонсон на чемпионате мира. Есть одно но – от личных гонок спортсменка отказалась. А уже через две недели добралась до этапа в итальянском Сестриере, где и случился долгожданный рекорд.

Что случилось с Шиффрин:
«Это самая серьёзная травма». Жёсткое падение лишило горнолыжницу знакового рекорда
«Это самая серьёзная травма». Жёсткое падение лишило горнолыжницу знакового рекорда

«Это не просто веха»

В воскресенье, 23 февраля, американка показала лучший результат в слаломе, опередив на 0,61 секунды хорватку Зринку Лютич.

Увидев свой результат на финише, изумлённая Шиффрин сначала присела и несколько раз оглянулась на экран. А после, убедившись, что победа и правда случилась, легла на снег, пока вся американская команда праздновала её успех.

«Сегодня многое должно было пойти хорошо для меня и не очень — для некоторых других. Камилла Раст в первом заезде была очень быстрой, так что мне нужно было сделать много верных шагов. Однако в конце концов кое-что я сделала правильно. Все были так милы и поддерживали меня. Я так благодарна, спасибо вам», – сказала Микаэла.

«Прости, Микаэла, я знаю, что ты ненавидишь разговоры о величии, но иногда твоему мужчине нужно разрешить хвастаться. Сегодня ты одержала 100-ю победу на Кубке мира – вау! Так горжусь тобой, и удачи тому, кто осмелится побить твой рекорд», – поздравил невесту в соцсетях Александер Омодт Кильде.

Микаэла Шиффрин

Микаэла Шиффрин

Фото: Christophe Pallot/Getty Images

«100 побед в Кубке мира. Микаэла Шиффрин продолжает переписывать историю нашего вида спорта. С каждой победой она демонстрировала преданность и талант, вдохновляя поколения. Это не просто веха. Это символ величия, построенного с каждым поворотом на трассе. За тебя, Микаэла, и за следующую главу твоей легенды», — написали в аккаунте FIS в соцсетях.

Сама Микаэла является послом благотворительных организаций по поддержке молодёжной инициативы и обучению детей горнолыжному спорту. Она отмечает, что рассматривает победу как шаг к чему-то большему.

«Я рассматриваю эти 100 побед как возможность привлечь больше внимания и — в идеале — больше страсти к этому виду спорта. Я бы хотела привлечь внимание к чему-то большему, чем я сама. Помогать привлекать больше детей на горнолыжные курорты — это действительно важно. Это гораздо важнее, чем мои 100 побед в гонках», – сказала спортсменка.

Вошла в новые ряды великих

Кстати, Шиффрин вошла в легендарный клуб тех, кто одержал свыше 100 побед на этапах Кубка мира. Она встала в один ряд с фристайлисткой Конни Кисслинг (106 побед), лыжницами Марит Бьорген (114 побед) и Амели Венгер-Реймон (164 победы).

Большинство своих побед Микаэла одержала в слаломе (64) и гигантском слаломе (22). 100-я победа на Кубке мира стала также 155-м подиумом в карьере американки. По этому показателю она сравнялась со Стенмарком.

Сейчас Микаэле Шиффрин всего 29 лет, а она по-прежнему горит своим спортом. И кто знает, сколько ещё раз нам предстоит восхититься её невероятным талантом и трудолюбием.

Микаэле осталось побороть свой новый страх:
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