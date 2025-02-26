Противостояние Большунова с норвежцами ещё вернётся. А пока есть шанс увидеть, как Клебо, Йохауг и Рийбер творят историю.

Стоит ли смотреть лыжный чемпионат мира без россиян? Да, есть пять железных причин!

27 февраля в Тронхейме (Норвегия) будут разыграны первые медали чемпионата мира по лыжным видам спорта. Увы, россиян на турнире не будет. Тем не менее даже без наших спортсменов интересных событий будет немало.

В преддверии ЧМ-2025 мы собрали для вас пять главных интриг, за которыми стоит последить. Причём в списке будут не только лыжные гонки.

Станет ли Клебо самым титулованным?

Сейчас на счету Клебо девять золотых медалей чемпионата мира: три личных и шесть командных. В мужском списке суперчемпионов норвежец делит второе место с соотечественником Бьорном Дэли. У него тоже девять титулов чемпиона мира: пять личных и четыре командных. А вот лидирует по количеству золотых медалей Петтер Нортуг – 13 наград (семь личных и шесть командных). По сути, буквально за один ЧМ Клебо способен побить рекорд соотечественника. Но для этого Йоханнесу нужно выиграть пять золотых медалей.

Правда, самым титулованным лыжником в истории Клебо в 2025 году точно не стать. Дело в том, что больше всего наград на чемпионатах мира брали женщины. Выше Нортуга в топе располагаются Елена Вяльбе и Терезе Йохауг с 14 титулами и удивительная Марит Бьорген с 18 золотыми медалями.

Оправдается ли возвращение Йохауг?

Терезе Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва специально, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Лыжница начинала свою карьеру на ЧМ-2011 в Осло, поэтому решила красиво закольцевать свой путь на другом домашнем турнире через 14 лет.

Для Йохауг ЧМ-2025 станет настоящим вызовом. Во-первых, Терезе будет доказывать всем, что не зря вернулась. В этом сезоне лыжнице удалось несколько раз подняться на подиум Кубка мира и выиграть «Тур де Ски». Только ничего из этого не гарантирует медалей в Тронхейме.

Во-вторых, Терезе попытается обогнать Марит Бьорген. Если уж не по количеству золотых наград, то хотя бы по победам в скиатлоне. Сейчас у обеих норвежек по три победы, и Йохауг может стать первой в истории лыжницей, выигрывавшей скиатлон на четырёх чемпионатах мира.

Кто станет первой чемпионкой мира на 50 км?

Равные дистанции у мужчин и женщин ввели на Кубке мира уже пару сезонов назад. На чемпионатах мира же одинаковый километраж у обоих полов появится лишь сейчас. По сути, ЧМ-2025 — первый, где будут разыграны медали на одних и тех же дистанциях. Очевидно, что за пару лет лыжники привыкли к новой реальности, тем не менее будет крайне интересно посмотреть, кто впишет своё имя в историю. Особенное внимание привлекает женский марафон на 50 км. Кто лучше всех будет терпеть на главном старте сезона?

Терезе Йохауг Фото: Getty Images

Заберёт ли юная прыгунья золото?

Фамилия Превц — знаковая для мира прыжков с трамплина. Долгое время на вершине в этом виде спорта был словенец Петер Превц. На счету звёздного прыгуна золото, два серебра и бронза Олимпиады, а также два золота, два серебра и три бронзы чемпионатов мира и Кубок мира в придачу.

По стопам своего брата в спорте пошёл и Цене Превц. Таких больших успехов он не добился, но взял серебро Игр-2022 в командном первенстве. А теперь в женских прыжках с трамплина править бал стала младшая сестра — Ника Превц. Она дебютировала на Кубке мира в 2021 году в возрасте 16 лет, и уже через два года Превц стала обладательницей Кубка мира — 2023/2024!

Ника Превц Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Сейчас Ника Превц — главная звезда прыжков с трамплина. Перед ЧМ-2025 она выигрывала на шести этапах Кубка мира подряд! Очевидно, что 19-летняя прыгунья — главная претендентка на медали в Тронхейме. Вот только есть нюанс: столь серьёзных турниров в карьере юной спортсменки ещё не было. ЧМ-2025 станет дебютным состязанием для Превц. Получится ли у молоденькой девушки совладать со стрессом и эмоциями?

Сможет ли Рийбер уйти красиво?

В лыжном двоеборье всё внимание, конечно, будет приковано к Ярлю Магнусу Рийберу. Норвежский суперчемпион вынужден завершить карьеру в 27 лет из-за болезни Крона. И ЧМ-2025 — его последний большой турнир.

Рийбер — уже самый титулованный двоеборец в истории. На его счету восемь золотых медалей. В Тронхейме он должен улучшить собственный рекорд. Несмотря на свой статус легенды, норвежцу есть за что побороться.

В копилке Рийбера лишь четыре личных титула чемпиона мира. Лучшим по этому показателю пока остаётся Ронни Аккерман. Немецкий двоеборец за свою карьеру взял шесть личных золотых медалей. Обойти Ронни у Ярля Магнуса уже не выйдет, но есть все шансы с ним сравняться. Если это случится, то Рийбер по-настоящему красиво завершит свою спортивную историю.