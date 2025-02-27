Кто проклял Линн Сван? Шведская лыжница получила сотрясение мозга перед стартом ЧМ-2025

«Серьёзные симптомы»

Шведская лыжница Линн Сван не сможет принять участия в гонках из‑за сотрясения мозга. Она упала в среду, 26 февраля, аккурат перед спринтом.

Подробностями состояния спортсменки поделился врач сборной.

«Во время тренировки в среду Линн случайно упала на спуске и ударилась головой. Она была осмотрена медицинским штабом прямо на месте и закончила тренировку.

Мы провели повторные обследования и пришли к выводу, что она получила сотрясение мозга. Симптомы настолько серьёзны, что она не может участвовать в чемпионате и нуждается в отдыхе и восстановлении», — приводит слова врача сборной Швеции Рикарда Нобериуса VG.

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Злой рок

Норвежские и шведские газеты и спортивные ресурсы пестрят заголовками об инциденте. На родине Линн все шокированы.

Неприятности буквально преследуют спортсменку на главных стартах. Судите сами.

На ЧМ-2021 в Оберстдорф Сван приехала с травмой плеча после падения на этапе Кубка мира и стала там лишь 11-й в спринте.

Олимпиаду-2022 она пропустила из-за осложнений после операции на плече.

Линн Сван на ЧМ-2023 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Уже в 2023-м Сван заболела за пару недель до старта чемпионата мира в Планице и в итоге не смогла выиграть ни одной медали. Тогда шведка дважды становилась четвёртой: в спринте и масс-старте на 30 км.

Личный тренер Ола Равальд подчеркнул, что его подопечная подошла к ЧМ-2025 в хорошей форме — на этапе Кубка мира в Фалуне ей удалось стать первой в спринте классикой.

«Я не знаю, что такого сделала Линн, что ей приходится так страдать. Она совершенно опустошена. Сейчас Линн грустит из-за того, что не может водить машину. Но с этим ничего не поделаешь. Её тошнит, и у неё чертовски болит голова.

Я никогда не видел Линн такой сильной, как сейчас, перед Тронхеймом», — приводит слова Равальда Expressen.

Норвегия тоже в минусе

Сборная Швеции не одинока в своей грусти. Ранее что-то неладное почувствовал один из лидеров норвежской сборной Эрик Вальнес. Во время тренировки спортсмен остановился, чтобы обсудить своё здоровье с тренером.

Уже потом стало ясно, что Вальнес испытывает проблемы с поясницей.

Эрик Вальнес Фото: ZUMA/ТАСС

«Эрик почувствовал боль в пояснице во время тренировки. Обследования показали, что он не успеет восстановиться к спринту. Боль не позволит Эрику выступать на нормальном уровне. Поэтому, посоветовавшись с ним, мы решили, что лучше не ехать. Мы работаем над тем, чтобы взять боль в спине под контроль, и тогда Эрик будет готов к любым соревнованиям в конце ЧМ», — приводит слова врача сборной Норвегии Уве Ферагена NRK.

Чем ещё удивит чемпионат мира в Тронхейме? Надеемся, что лимит плохих новостей уже исчерпан.