Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Тронхейме стартовал с лыжного спринта свободным стилем. Победили фавориты, но как же круто они это сделали! Шведка Йонна Сундлинг и норвежец Йоханнес Клебо отстояли титулы чемпионов мира.

Клебо на домашний чемпионат мира настраивался особо. Норвежец очень хочет повторить рекорд Елены Вяльбе, которая в 1997-м в том же Тронхейме завоевала золотые награды во всех гонках. Начал Йоханнес очень уверенно. Да в этом никто и не сомневался, наверное.

Сейчас в спринте Клебо непобедим. Ему абсолютно всё равно на рельеф трассы и на качество её подготовки. Он бьёт всех и на «бетоне», и на «каше». Так получилось и на этот раз. Йоханнес выиграл квалификацию, уверенно забрал и четвертьфинал, и полуфинал, а в финале рванул вперёд практически со старта.

Норвежец резко ускорился на первом и втором подъёмах, а единственным, кто смог за ним удержаться, стал итальянский ветеран Федерико Пеллегрино. Он обыгрывал Клебо в далёком уже 2017-м в Лахти, но после этого Клебо чемпионаты мира не проигрывал. Йоханнес укатал Федерико на подъёмах, и на финише тот уже просто ничего не смог сделать.

Клебо стал 10-кратным чемпионом мира, сумев оказаться шестым лыжником в истории, кому покорилась эта отметка. Ранее этого добились Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Марит Бьорген, Петтер Нортуг и Терезе Йохауг.

А Пеллегрино радовался не меньше, ведь в его серебро с такой конкуренцией мало кто верил. Гениальная подготовка к главному турниру года от бывшего тренера сборной России Маркуса Крамера, который сейчас работает со сборной Италии.

И столь же счастливым, если не больше, остался финн Лаури Вуоринен, сумевший завоевать бронзу.

У женщин третий раз подряд чемпионкой мира в спринте стала Йонна Сундлинг. Шведка показала лучшее время в квалификации и все забеги провела по одной тактике – на подъёмах далеко убегала от соперниц и на финише даже особых усилий не прикладывала. Кроме финала, конечно.

Сундлинг в решающем забеге привычно резко ускорилась в гору, но её ускорение смогла поддержать Кристине Шистад, которую многие считали главной претенденткой на победу. Норвежка рассказывала, что во время подготовки к ЧМ-2025 она кидала дротики в фотографии шведских лыжниц, однако это ей не помогло. Как и экономия сил в квалификации, четвертьфинале и полуфинале.

Сундлинг просто укатала Шистад на подъёмах, да так, что норвежка едва отстояла серебро в борьбе со швейцаркой Надине Фендрих. Кристине после финиша очень долго лежала на снегу – и от бессилия, и от досады. А Йонна доказала, что именно она – сильнейшая в мире в спринте.

Далее на чемпионате мира в Тронхейме скиатлоны, но сначала – день отдыха.