Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2025, Йоханнес Клебо завоевал 10-ю золотую медаль в карьере

Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец
Андрей Шитихин
Клебо — 10-кратный чемпион мира
Аудио-версия:
Комментарии
Норвежский гений спринта порадовал болельщиков на домашних трибунах.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Тронхейме стартовал с лыжного спринта свободным стилем. Победили фавориты, но как же круто они это сделали! Шведка Йонна Сундлинг и норвежец Йоханнес Клебо отстояли титулы чемпионов мира.

Клебо на домашний чемпионат мира настраивался особо. Норвежец очень хочет повторить рекорд Елены Вяльбе, которая в 1997-м в том же Тронхейме завоевала золотые награды во всех гонках. Начал Йоханнес очень уверенно. Да в этом никто и не сомневался, наверное.

ЧМ-2025 будет крутым и без участия россиян:
Стоит ли смотреть лыжный чемпионат мира без россиян? Да, есть пять железных причин!
Стоит ли смотреть лыжный чемпионат мира без россиян? Да, есть пять железных причин!

Сейчас в спринте Клебо непобедим. Ему абсолютно всё равно на рельеф трассы и на качество её подготовки. Он бьёт всех и на «бетоне», и на «каше». Так получилось и на этот раз. Йоханнес выиграл квалификацию, уверенно забрал и четвертьфинал, и полуфинал, а в финале рванул вперёд практически со старта.

Норвежец резко ускорился на первом и втором подъёмах, а единственным, кто смог за ним удержаться, стал итальянский ветеран Федерико Пеллегрино. Он обыгрывал Клебо в далёком уже 2017-м в Лахти, но после этого Клебо чемпионаты мира не проигрывал. Йоханнес укатал Федерико на подъёмах, и на финише тот уже просто ничего не смог сделать.

Клебо стал 10-кратным чемпионом мира, сумев оказаться шестым лыжником в истории, кому покорилась эта отметка. Ранее этого добились Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Марит Бьорген, Петтер Нортуг и Терезе Йохауг.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8

А Пеллегрино радовался не меньше, ведь в его серебро с такой конкуренцией мало кто верил. Гениальная подготовка к главному турниру года от бывшего тренера сборной России Маркуса Крамера, который сейчас работает со сборной Италии.

И столь же счастливым, если не больше, остался финн Лаури Вуоринен, сумевший завоевать бронзу.

Всё, что нужно знать о чемпионате мира — 2025:
Исполнившаяся мечта норвежцев. Всё, что нужно знать о ЧМ-2025 по лыжным видам спорта
Исполнившаяся мечта норвежцев. Всё, что нужно знать о ЧМ-2025 по лыжным видам спорта

У женщин третий раз подряд чемпионкой мира в спринте стала Йонна Сундлинг. Шведка показала лучшее время в квалификации и все забеги провела по одной тактике – на подъёмах далеко убегала от соперниц и на финише даже особых усилий не прикладывала. Кроме финала, конечно.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

Сундлинг в решающем забеге привычно резко ускорилась в гору, но её ускорение смогла поддержать Кристине Шистад, которую многие считали главной претенденткой на победу. Норвежка рассказывала, что во время подготовки к ЧМ-2025 она кидала дротики в фотографии шведских лыжниц, однако это ей не помогло. Как и экономия сил в квалификации, четвертьфинале и полуфинале.

А ещё одна мощная шведка получила сотрясение мозга:
Кто проклял Линн Сван? Шведская лыжница получила сотрясение мозга перед стартом ЧМ-2025
Кто проклял Линн Сван? Шведская лыжница получила сотрясение мозга перед стартом ЧМ-2025

Сундлинг просто укатала Шистад на подъёмах, да так, что норвежка едва отстояла серебро в борьбе со швейцаркой Надине Фендрих. Кристине после финиша очень долго лежала на снегу – и от бессилия, и от досады. А Йонна доказала, что именно она – сильнейшая в мире в спринте.

Далее на чемпионате мира в Тронхейме скиатлоны, но сначала – день отдыха.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android