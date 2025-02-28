Ничего себе! Призёром ЧМ-2025 по лыжным гонкам стал профессиональный фотограф

В Тронхейме на чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2025 первые медали были разыграны в коньковом спринте. И самым неожиданным стало появление на подиуме в мужской гонке финна Лаури Вуоринена.

29-летний лыжник проиграл Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино, но в разножке опередил призёра ЧМ-2023 француза Жуля Шаппа на 0,2 секунды. Эта награда в карьере Вуоринена стала пока самой главной. До этого ему удавалось лишь несколько раз заезжать в призы на Кубке мира.

«Я начал с ней возиться»

Но Лаури точно не потеряется в жизни! Кроме спорта, он связал себя с фотографией. Призёр ЧМ-2025 может работать с объективом на профессиональном уровне. Необычный факт, не так ли? Интерес к этому роду деятельности у Вуоринена появился пять лет назад. Тогда он увидел старую камеру супруги.

«Я начал с ней возиться, но мне это дело быстро надоело. Затем я попробовал вновь, и меня затянуло. С тех пор потратил очень много денег на оборудование. Сейчас рассматриваю это уже как инвестицию в то, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры в лыжных гонках. Мне интересно попробовать себя в роли спортивного оператора», — приводит слова спортсмена Yle.

Спортсмен неплохо зарабатывает на этой деятельности. Четверть своих доходов за сезон он получает благодаря фотографированию. Конечно, не считая призовых.

Лаури был на трёх Олимпиадах: на двух зимних и одной летней

А уже минувшим летом Лаури Вуоринен даже работал штатным фотографом Олимпийского комитета Финляндии на Играх-2024 в Париже. Никакого вреда тренировочному процессу нанесено не было.

«Олимпиада в Париже — сложная поездка. Мне приходилось быть в движении с утра и до вечера. Если бы таких путешествий было за одно лето много, то это сказалось бы на моей подготовке. Но одна хорошо спланированная поездка ни на что не влияет», — отметил он.

Лаури Вуоринен на Олимпиаде-2024 Фото: из личного архива Лаури Вуоринена

Лаури Вуоринен считает, что съёмки помогают отвлечься от спорта и разгрузить голову. И так же умело, как он планирует собственное время, отвечает критикам. Те, в свою очередь, говорят, что пристрастие спортсмена к фотосъёмке сказывается на его результатах.

«Если я хорошо выступаю, люди говорят: «О, ты отлично совмещаешь лыжи и фотографию». Если я плохо выступаю, они говорят, что это вина фотографии.

Я снимаю уже несколько лет и катался как в хорошие, так и в плохие сезоны. Никто, кроме меня самого, не знает, сколько я вложил в лыжи», — добавил он.

Удастся ли Лаури Вуоринену выиграть медаль и в командном спринте? Покажет время. Ну а ЧМ-2025 в Тронхейме продолжится 1 марта мужским скиатлоном.