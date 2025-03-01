Чемпионат России открылся битвой родных сестёр. Наталья Терентьева обыграла Дарью Непряеву

Женским скиатлоном открылся чемпионат России по лыжным гонкам – 2025. Победила та, в чью победу верилось больше всех. Наталья Терентьева мощным дистанционным рывком вырвала первое место из рук своей родной сестры Дарьи Непряевой. Третьей стала юниорка Алина Пеклецова, тактически проведшая гонку очень грамотно.

А Терентьева провела гонку просто идеально. Держалась в лидерах на классической части дистанции, шла в лидерах и на коньке. Но на таком круге, на котором проводился скиатлон в Казани, убежать никто и не пытался. Да и скорость была совсем невысокой. Наталья успевала всё и всех контролировать и не дёрнулась даже тогда, когда финишное ускорение начала её родная сестра.

Дарья Непряева предприняла мощную протяжку на подъёме, вроде бы сумела сделать отрыв, но рельеф позволил Наталье мощным дистанционным ходом выйти вперёд и одержать победу. Непряева-младшая стала второй.

В борьбе за третье место преуспела Алина Пеклецова, которая в прошлом году была серебряным призёром чемпионата России в скиатлоне. Алина на подъёме сумела настичь Екатерину Никитину, вышла вперёд и почти достала даже Непряеву!

Алина Пеклецова Фото: РИА Новости

В отличие от предыдущих гонок, Алина не стала всю гонку тащить на себе пелотон. Она очень грамотно выходила вперёд именно тогда, когда необходимо было получить питьё из рук тренера, а далее вновь откатывалась на пятое-шестое места. И сумела дотерпеть на финише до бронзы. После окончания гонки она призналась, что такая бронза – с отливом золота.

Близка была к бронзе Евгения Крупицкая, которая атаковала из глубины, но в итоге осталась четвёртой. Екатерина Шибекина – пятая, Екатерина Никитина – шестая.