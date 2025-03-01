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Чемпионат России по лыжным гонкам — 2025: Терентьева выиграла скиатлон, обыграв родную сестру

Чемпионат России открылся битвой родных сестёр. Наталья Терентьева обыграла Дарью Непряеву
Андрей Шитихин
Наталья Терентьева обыграла Дарью Непряеву
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Для лучшей лыжницы России это уже 13-я золотая медаль в карьере.

Женским скиатлоном открылся чемпионат России по лыжным гонкам – 2025. Победила та, в чью победу верилось больше всех. Наталья Терентьева мощным дистанционным рывком вырвала первое место из рук своей родной сестры Дарьи Непряевой. Третьей стала юниорка Алина Пеклецова, тактически проведшая гонку очень грамотно.

А Терентьева провела гонку просто идеально. Держалась в лидерах на классической части дистанции, шла в лидерах и на коньке. Но на таком круге, на котором проводился скиатлон в Казани, убежать никто и не пытался. Да и скорость была совсем невысокой. Наталья успевала всё и всех контролировать и не дёрнулась даже тогда, когда финишное ускорение начала её родная сестра.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40

Дарья Непряева предприняла мощную протяжку на подъёме, вроде бы сумела сделать отрыв, но рельеф позволил Наталье мощным дистанционным ходом выйти вперёд и одержать победу. Непряева-младшая стала второй.

В борьбе за третье место преуспела Алина Пеклецова, которая в прошлом году была серебряным призёром чемпионата России в скиатлоне. Алина на подъёме сумела настичь Екатерину Никитину, вышла вперёд и почти достала даже Непряеву!

Алина Пеклецова

Алина Пеклецова

Фото: РИА Новости

В отличие от предыдущих гонок, Алина не стала всю гонку тащить на себе пелотон. Она очень грамотно выходила вперёд именно тогда, когда необходимо было получить питьё из рук тренера, а далее вновь откатывалась на пятое-шестое места. И сумела дотерпеть на финише до бронзы. После окончания гонки она призналась, что такая бронза – с отливом золота.

На ЧР-2024 женский скиатлон тоже получился интереснейшим:
Юниорка Пеклецова бросила вызов суперзвезде российских лыж. Но проиграла совсем чуть-чуть
Юниорка Пеклецова бросила вызов суперзвезде российских лыж. Но проиграла совсем чуть-чуть

Близка была к бронзе Евгения Крупицкая, которая атаковала из глубины, но в итоге осталась четвёртой. Екатерина Шибекина – пятая, Екатерина Никитина – шестая.

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