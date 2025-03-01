Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025

Коростелёв запомнился бешеным рывком на классике и волосами в цветах Татарстана, но в медали не попал.

Пока в Тронхейме проходит чемпионат мира — 2025, на чемпионате России в Казани тоже кипят страсти. Александр Большунов вновь показал, кто в доме хозяин. После длительного итальянского сбора трёхкратный олимпийский чемпион приехал в столицу Татарстана в отличной форме и в присущем ему стиле забрал очередное золото.

Скиатлон начался крайне необычно. Буквально с первых метров гонки вперёд вырвался Савелий Коростелёв. Молодой спортсмен, покрасивший волосы в цвета флага Татарстана, дерзко ушёл в отрыв прямо со старта. На отсечке 5 км Савелий выигрывал у преследователей уже 12 секунд.

Рывок Савелия выглядел крайне неожиданным, но при этом интересным. Правда, тактическая новинка не помогла Коростелёву. Вскоре его преимущество стало таять. Уже на отсечке 9,9 км Савелия догнали соперники. После смены лыж молодой спортсмен был в тройке, а потом пропал.

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2025, скиатлон (призёры гонки в Казани) Фото: flgr.ru

Уже после гонки он признался, что это было сделано по согласованию с тренером – нагрузить темпом остальных и не накушаться самому. Второй пункт плана точно не получился.

После смены лыж в отрыв ушли Большунов и Илья Семиков, которые сразу включились в работу. Их ускорение никто поддержать не смог.

С каждым километром Семиков и Большунов лишь наращивали своё преимущество. По дистанции лыжники работали вместе, время от времени сменяя друг друга на первой позиции. За 5 км до финиша Александр и Илья везли преследователям почти 35 секунд. Было ясно – золото и серебро разыграют именно эти два спортсмена.

На одном из последних подъёмов Большунов рванул вперёд. Семиков попытался поддержать ускорение соперника, но тягаться с Александром не смог.

Большунов одержал красивую победу, защитив титул чемпиона России в скиатлоне. Вторым стал Илья Семиков с отставанием в 7,9 секунды. А вот за бронзу развернулась настоящая битва между 10 лыжниками.

Группа преследователей шла довольно плотно, особо не растягиваясь по дистанции. Из-за этого даже случился неприятный инцидент. На последнем круге Иван Якимушкин споткнулся и упал, а в него едва не въехал Коростелёв.

Из-за такой плотности главные разборки проходили буквально на финише. Бронзу вырвал Павел Соловьёв (+20,6). В шестёрку заехали Сергей Устюгов, Савелий Коростелёв и Денис Спицов.