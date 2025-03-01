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Чемпионат мира по лыжам — 2025, Клебо выиграл скиатлон, это его первая победа в дистанционной гонке

Клебо стал чемпионом мира в скиатлоне! А другие вообще не собираются бороться?
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо выиграл скиатлон
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Норвежцы заняли весь пьедестал, а их лидеру мог бы помешать только Большунов.

Йоханнес Клебо впервые в карьере стал чемпионом мира в дистанционной гонке. В родном Тронхейме он выиграл скиатлон – любимую дисциплину Александра Большунова, в которой россиянин побеждал в 2021-м в Оберстдорфе. Лидер сборной Норвегии легко и просто разобрался с соперниками на финише, ведь на дистанции никто и попытки оторваться не сделал.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

К сожалению, не было в Тронхейме Большунова, не было и Савелия Коростелёва, который в Казани пытался измотать всех на классике, но вымотался сам. И если смотреть без всякой предвзятости, только сравнивая непосредственно ход гонок, скиатлон на чемпионате России был на порядок интереснее.

На чемпионате мира же участники явно думали только о том, как бы не потратить лишних сил в борьбе за второе и третье места. Первое по умолчанию отдали Клебо. А как иначе понять то, что никто не пытался сбросить его, обладающего феноменальным финишным ускорением, по ходу дистанции? Привезти такого спринтера на финиш в общей группе — приговор

Как Большунов выиграл скиатлон в Казани:
Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025
Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025

Тем более коньковая часть в Тронхейме гораздо проще классической. На классической тоже никто не пытался уйти в отрыв, а пит-стоп вообще проходил, словно в замедленной съёмке. В общем, для Клебо всё было максимально удобно, и своего шанса Йоханнес не упустил. Уже за пару километров до финиша было понятно, что он просто начал привычный для себя спринт.

Тактически Клебо всё сделал безупречно, великолепно выкатил со спуска, на финишной прямой в своём стиле уехал от соперников и выиграл уже второе золото в Тронхейме. Так он точно может на шесть золотых замахнуться. Во всяком случае, первое в карьере дистанционное золото на чемпионате мира он завоевал, закрыв этот пробел на глазах десятков тысяч болельщиков.

Клебо легко выиграл спринт на ЧМ-2025:
Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец
Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец

За его спиной Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен оставили без медали Яна Йенссена. Да, норвежцы вновь разбирались между собой и не подпустили никого к пьедесталу. Экс-россиянин Валерий Гонтарь, теперь выступающий за Словению, стал только 54-м. Посмотрим, как пройдёт женская гонка. Кажется, на таком круге частота Терезе Йохауг не сильно поможет.

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