Клебо стал чемпионом мира в скиатлоне! А другие вообще не собираются бороться?

Йоханнес Клебо впервые в карьере стал чемпионом мира в дистанционной гонке. В родном Тронхейме он выиграл скиатлон – любимую дисциплину Александра Большунова, в которой россиянин побеждал в 2021-м в Оберстдорфе. Лидер сборной Норвегии легко и просто разобрался с соперниками на финише, ведь на дистанции никто и попытки оторваться не сделал.

К сожалению, не было в Тронхейме Большунова, не было и Савелия Коростелёва, который в Казани пытался измотать всех на классике, но вымотался сам. И если смотреть без всякой предвзятости, только сравнивая непосредственно ход гонок, скиатлон на чемпионате России был на порядок интереснее.

На чемпионате мира же участники явно думали только о том, как бы не потратить лишних сил в борьбе за второе и третье места. Первое по умолчанию отдали Клебо. А как иначе понять то, что никто не пытался сбросить его, обладающего феноменальным финишным ускорением, по ходу дистанции? Привезти такого спринтера на финиш в общей группе — приговор

Тем более коньковая часть в Тронхейме гораздо проще классической. На классической тоже никто не пытался уйти в отрыв, а пит-стоп вообще проходил, словно в замедленной съёмке. В общем, для Клебо всё было максимально удобно, и своего шанса Йоханнес не упустил. Уже за пару километров до финиша было понятно, что он просто начал привычный для себя спринт.

Тактически Клебо всё сделал безупречно, великолепно выкатил со спуска, на финишной прямой в своём стиле уехал от соперников и выиграл уже второе золото в Тронхейме. Так он точно может на шесть золотых замахнуться. Во всяком случае, первое в карьере дистанционное золото на чемпионате мира он завоевал, закрыв этот пробел на глазах десятков тысяч болельщиков.

За его спиной Мартин Нюэнгет и Харальд Амундсен оставили без медали Яна Йенссена. Да, норвежцы вновь разбирались между собой и не подпустили никого к пьедесталу. Экс-россиянин Валерий Гонтарь, теперь выступающий за Словению, стал только 54-м. Посмотрим, как пройдёт женская гонка. Кажется, на таком круге частота Терезе Йохауг не сильно поможет.