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Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам: сборная с Александром Большуновым проиграла финиш смешанной эстафеты, результаты

Большунов неожиданно отдал золото в смешанной эстафете на ЧР-2025! Как его обыграли?
Батраз Томаев
Александр Большунов неожиданно отдал золото
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Сан Саныч даже не сопротивлялся на финише!

Первая в истории чемпионатов России смешанная эстафета состоялась. Гонка получилась драматичной, а её финиш – сенсационным.

На старт в Казани вышли 24 команды, но многие регионы выставили даже не по две, а по три команды, а Татарстан вообще выставил пять. Кажется, в истории эстафет на чемпионатах страны такого не было никогда.

Ещё старта было ясно, что в лидеры с ходу могут вырваться первые команды Тюменской области и Татарстана. Их забойщицы Татьяна Сорина и Дарья Непряева именно так и поступили. Уже к концу своего этапа они оторвались от группы преследователей, создав задел для партнёров на восемь-девять секунд.

Но соперников такое развитие событий не устроило, и они подтянулись к ним уже через несколько минут.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: РИА Новости

Не торопясь начал второй этап Савелий Коростелёв (Татарстан-1). Он лихо забежал на заключительный подъём, а за ним устремились команды Татарстан-2 и Татарстан-3, которые представляли Сергей Ардашев и Владислав Осипов. Тюменцы временно были среди преследователей по итогам первой половиной смешанной эстафеты.

За первую татарстанскую команду на третьем этапе бежала Наталья Терентьева. Олимпийская чемпионка решила не откладывать дело в долгий ящик и с первого круга ушла от соперниц.

Наталья Терентьева

Наталья Терентьева

Фото: РИА Новости

Задел был в шесть-восемь секунд, однако к концу третьего этапа Наталья не смогла удержать преимущество и подпустила к себе соперниц, а главным образом Тюменскую область-1.

Их финишёром был Александр Терентьев, а Татарстан-1 представлял Александр Большунов, который, кстати, не вышел в комбинезоне татарстанской команды, а надел привычный костюм сборной России.

И здесь началось самое интересное, ведь на последнем этапе сразу восемь команд претендовали на медали. Большунов отдал лидерство Денису Спицову (Тюменская область-2) и стал выжидать.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Но после заключительного подъёма Большунов увеличил частоту своих движений, однако так и не смог оторваться. Соперники будто прилипли к Сан Санычу, а он и не был против.

Уже на заключительных метрах дистанции попытки атаковать совершали Александр Терентьев и Артём Мальцев. Но победили вовсе не они. На финиш здорово накатил Сергей Забалуев (Татарстан-2), а главный фаворит гонки сенсационно проиграл. Без сопротивления.

Вообще, движения Александра на заключительном километре эстафеты были не совсем характерны для него. Ускорение не под каждый шаг, а горным, и финиш не такой мощный, как он может. Возможно, после утомительного скиатлона чемпиону просто не хватило сил.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Смешанная эстафета 4x5 км
02 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено

Уже 4 марта в Казани пройдут спринтерские гонки классическим стилем. Старт женской квалификации – в 11:00 мск, а мужской – в 11:30.

Скиатлон на ЧР-2025 остался за Большуновым:
Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025
Большунов вновь на вершине. Сан Саныч забрал скиатлон на чемпионате России — 2025
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