Великая норвежка билась за победу в сильнейший ливень и сбросила всех соперниц, кроме одной.

Какая драма на лыжном чемпионате мира! Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото

Старт Терезе Йохауг в родном Тронхейме – одно из самых ожидаемых событий чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2025. Даже сильнейший ливень не отпугнул болельщиков, которые, конечно, хотели увидеть победу великой лыжницы, вернувшейся в спорт именно ради домашнего турнира.

Терезе сразу задала высочайший темп и постаралась растянуть пелотон, но убежать от компании шведок во главе с действующей чемпионкой мира Эббой Андерсон ей не удалось. Шесть главных претенденток на победу определились к третьему кругу. Норвежки Йохауг, Венг и Слинн и шведки Карлссон, Сундлинг и Андерссон попеременно возглавляли гонку, почти на 30 секунд опережая группу преследовательниц.

К смене лыж норвежки сделали рывок и, казалось бы, окончательно сбросили двух шведок, поскольку Сундлинг, уже завоевавшая в Тронхейме золото в спринте, была словно приклеенная. Однако ошибка Астрид Слинн на переобувании – она выбила собственную лыжу из бокса – лишила её места в группе лидеров, где норвежку сразу заменила Эбба.

Пока Хейди Венг и Йонна Сундлинг спокойно отсиживались на третьей и четвёртой позициях, Йохауг и Андерссон попеременно сменяли друг друга во главе гонки. Но на выходе на последний круг до финиша случилось то, что изменило ход борьбы.

Йонна попыталась обойти Венг по внутреннему радиусу и свалила с ног и себя, и соперницу, гарантированно оставив разборки за золото Йохауг и Андерссон. 10-секундный отрыв позволил Фриде Карлссон подобраться к бронзе, но лучшей на финише всё же оказалась виновница аварии. Сундлинг взяла бронзу.

А прямо перед ней разгорелась ожесточённая борьба. Действующая чемпионка мира против действующей чемпионки Олимпийских игр в скиатлоне – нервная гонка до последних секунд и разножка с фотофинишем!

Минута неопределённости и застывшего дыхания. Кто? И всё-таки шведка! Судьбу золота решил 1 см!

Эбба Андерссон смогла подтвердить звание действующей чемпионки мира. А Терезе осталась без рекорда в четыре победы в скиатлоне, сохранив три медали наравне с Марит Бьорген.

Эбба Андерссон Фото: Lars Baron/Getty Images

Терезе ещё поборется за золото в марафоне, но пока королева не она, а Эбба Андерссон.