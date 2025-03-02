Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Чемпионат мира по лыжам — 2025, Андерссон выиграла скиатлон, Йохауг — вторая, Сундлинг уронила Венг

Какая драма на лыжном чемпионате мира! Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото
Юлия Сидорова
Йохауг проиграла 1 см в борьбе за золото
Аудио-версия:
Комментарии
Великая норвежка билась за победу в сильнейший ливень и сбросила всех соперниц, кроме одной.

Старт Терезе Йохауг в родном Тронхейме – одно из самых ожидаемых событий чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2025. Даже сильнейший ливень не отпугнул болельщиков, которые, конечно, хотели увидеть победу великой лыжницы, вернувшейся в спорт именно ради домашнего турнира.

Терезе сразу задала высочайший темп и постаралась растянуть пелотон, но убежать от компании шведок во главе с действующей чемпионкой мира Эббой Андерсон ей не удалось. Шесть главных претенденток на победу определились к третьему кругу. Норвежки Йохауг, Венг и Слинн и шведки Карлссон, Сундлинг и Андерссон попеременно возглавляли гонку, почти на 30 секунд опережая группу преследовательниц.

Мужской скиатлон на ЧМ-2025 таким эмоциональным не был:
Клебо стал чемпионом мира в скиатлоне! А другие вообще не собираются бороться?
Клебо стал чемпионом мира в скиатлоне! А другие вообще не собираются бороться?

К смене лыж норвежки сделали рывок и, казалось бы, окончательно сбросили двух шведок, поскольку Сундлинг, уже завоевавшая в Тронхейме золото в спринте, была словно приклеенная. Однако ошибка Астрид Слинн на переобувании – она выбила собственную лыжу из бокса – лишила её места в группе лидеров, где норвежку сразу заменила Эбба.

Пока Хейди Венг и Йонна Сундлинг спокойно отсиживались на третьей и четвёртой позициях, Йохауг и Андерссон попеременно сменяли друг друга во главе гонки. Но на выходе на последний круг до финиша случилось то, что изменило ход борьбы.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
02 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
47:57.1
2
Терезе Йохауг
Норвегия
47:57.1
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+10.2

Йонна попыталась обойти Венг по внутреннему радиусу и свалила с ног и себя, и соперницу, гарантированно оставив разборки за золото Йохауг и Андерссон. 10-секундный отрыв позволил Фриде Карлссон подобраться к бронзе, но лучшей на финише всё же оказалась виновница аварии. Сундлинг взяла бронзу.

А прямо перед ней разгорелась ожесточённая борьба. Действующая чемпионка мира против действующей чемпионки Олимпийских игр в скиатлоне – нервная гонка до последних секунд и разножка с фотофинишем!

Минута неопределённости и застывшего дыхания. Кто? И всё-таки шведка! Судьбу золота решил 1 см!

ЧМ-2025 стоит смотреть даже без участия россиян:
Стоит ли смотреть лыжный чемпионат мира без россиян? Да, есть пять железных причин!
Стоит ли смотреть лыжный чемпионат мира без россиян? Да, есть пять железных причин!

Эбба Андерссон смогла подтвердить звание действующей чемпионки мира. А Терезе осталась без рекорда в четыре победы в скиатлоне, сохранив три медали наравне с Марит Бьорген.

Эбба Андерссон

Эбба Андерссон

Фото: Lars Baron/Getty Images

Терезе ещё поборется за золото в марафоне, но пока королева не она, а Эбба Андерссон.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android