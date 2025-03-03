«День возвращения русских всё ближе». Эмоциональное заявление норвежца с ЧМ-2025

Слёзы катились по щекам Йоханнеса Клебо. Видео радости отца было слишком эмоциональным, чтобы воспринимать спокойно. Клебо посмотрел его через час после того, как первым пересёк финишную черту и стал чемпионом мира в скиатлоне.

Я никогда прежде не видел, чтобы норвежская суперзвезда плакала на публике. Но он дал себе волю после первой в своей карьере золотой медали в дистанционной гонке. Драма чемпионата мира – 2021, когда Клебо потерял золото в результате судейского решения, теперь забыта.

Всё это в сочетании с тем фактом, что Йоханнес выиграл у себя дома в Тронхейме на глазах у 40 тысяч восторженных болельщиков, делает этот день особенным для него. Он его никогда не забудет.

Вообще, трибуны «Граносена» были в ударе.

После серии чемпионатов мира, на которых почти не было зрителей, обстановка в Тронхейме согревает сердца всех поклонников лыж.

В этой эйфории почти никто не думал о тех, кого не было.

Но даже в такой день отстранение России было актуальной темой. По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клебо перед финишным ускорением. Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми.

Полные трибуны на ЧМ-2025 Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Клебо, Йохауг и другие спортсмены не вспоминают о соперниках из России перед гонками. Но запрет, введённый из-за ситуации на Украине, рефреном звучит на гонках чемпионата и Кубка мира. Спортсменам из Норвегии, Швеции, Италии, США и других стран периодически задают этот вопрос.

А шум за кулисами нарастает.

Недавно несколько российских лыжников посетили высокогорный тренировочный лагерь в Италии. Среди них и главная звезда – Александр Большунов. А совсем недавно президент FIS Йохан Элиаш поддержал решение позволить россиянам участвовать в Олимпийских играх – 2026 в качестве нейтральных спортсменов. Он отказался от интервью с Dagbladet во время чемпионата мира в Тронхейме, но его позиция не изменилась.

В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае возвращения России.

Несомненно, на чемпионате мира не хватает российских лыжников, в первую очередь потому, что они очень хороши. Но в то же время многие продолжают осуждать Россию за специальную военную операцию на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ).

Недавно 139 спортсменов были опрошены по поводу того, стоит ли разрешить российским спортсменам вернуться в следующем сезоне: 51,8% сказали нет, 34,5% заявили, что они могут выступать в качестве нейтральных спортсменов в соответствии с правилами МОК, а 13,7% готовы видеть россиян на соревнованиях под их флагом.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Российские лидеры делают всё, что в их силах, чтобы вернуться, несмотря на громкие заявления, что их внутренние соревнования достаточно сильны и чемпионат мира им не нужен.

Но я верю в то, что спортсмены хотели бы переживать такие моменты, что мы видим в «Граносене». А ещё – в то, что призовые в швейцарских франках более привлекательны, чем в российских рублях.

День возвращения русских становится всё ближе.