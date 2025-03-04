Рассказываем о молодом, но очень зрелищном виде спорта, где за спортсменами из России можно следить уже сейчас!

На Олимпиаде будут лыжные гонки, в которых выступают россияне. Что такое ски-альпинизм?

На Олимпиаде-2026 в Италии дебютирует новый вид спорта – ски-альпинизм или, как его чаще называют, скимо (от англ. Ski Mountaineering).

Этот вид спорта для российских болельщиков может быть особенно интересен тем, что россияне в нём допущены к международным стартам, в отличие от всех остальных лыжных соревнований, которые проводятся под эгидой FIS. Однако об этом виде спорта, как и о наших звёздах в нём, пока никто ничего толком не знает. Давайте будем разбираться, что же это за скимо?

Что такое ски-альпинизм?

Если коротко, то это смесь беговых лыж с трейлраннингом и горными лыжами. Ведь задача в гонке по скимо – сначала подняться в гору, а потом спуститься с неё. Всё это – максимально быстро. Быстрее, чем соперники.

Какой инвентарь используется в ски-альпинизме?

Участники соревнований должны иметь специальные лыжи, камусы, палки, ботинки, шлем, рюкзак. Лыжи в этом виде спорта легче и короче, чем горнолыжные, и со специальными креплениями. Ботинки должны позволять бежать вверх классическим ходом, то есть пятка свободна, но при этом иметь фиксаторы, чтобы удерживать стопу во время спуска.

Ски-альпинизм Фото: РИА Новости

Ски-альпинизм на Олимпиаде. Сколько медалей?

В ски-альпинизме пять дисциплин – индивидуальная гонка, командная гонка, вертикальная гонка, спринт и смешанная эстафета. Но лишь две последние включены в олимпийскую программу, так как они наиболее зрелищные.

Спринт проходит по той же схеме, что и в лыжных гонках: сначала квалификация, затем четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Из квалификации отбираются по 30 лучших, которые затем в забегах на выбывание определяют сильнейших.

Смешанная эстафета – это как командный спринт в лыжных гонках. В забеге участвует 12 команд, каждый из участников проходит по одному кругу.

Что вообще делают ски-альпинисты в гонке?

Разберём, как спортсмены преодолевают спринтерский круг.

В зоне старта в забегах на выбывание всегда по шесть участников, которые начинают гонку одновременно. Подъёмный отрезок состоит из трёх частей. Первая из них со старта проходится на лыжах, далее перед специальной отсечкой лыжи снимаются, надеваются за спину на рюкзак, и вторая подъёмная часть преодолевается на ногах. В следующей транзитной зоне участники вновь надевают лыжи и бегут до верхней точки, откуда уже должны спускаться на тех же лыжах.

Ски-альпинизм Фото: РИА Новости

Во время подъёмов на лыжи надеваются камусы, которые предотвращают отдачу. Во время спуска камусы снимаются. Все эти манипуляции напоминают пит-стопы в скиатлоне, и лидеры совершают их очень быстро. Важная деталь – камусы нельзя выбрасывать перед спуском, спортсмен должен поместить их либо в рюкзак, либо в карман на комбинезоне.

Побеждает тот, кто финиширует первым. Обычно забег продолжается примерно 3,5 минуты, набор высоты на круге длиной меньше 1 км составляет примерно 80 м.

Как проходит олимпийский отбор?

Всего на Олимпийские игры отберутся по 18 мужчин и женщин, но каждая страна может отправить максимум двух представителей в каждой категории.

Квалификационный период начался 1 ноября 2024 года и завершится 21 декабря 2025 года. Ключевые соревнования – чемпионат мира в Швейцарии и этапы Кубка мира.

Основная дисциплина для олимпийской квалификации – смешанная эстафета, но россияне в ней не участвуют, поскольку нейтральных спортсменов не допускают до командных соревнований.

Поэтому попасть на Олимпиаду-2026 наши могут только по личному рейтингу в спринте, который подсчитывается на основе выступлений спортсменов в течение квалификационного периода.

Варвара Прохорова Фото: РИА Новости

Кто из россиян участвует в международных стартах?

В этом виде спорта есть свои Клебо и Большуновы. Но российские спортсмены к числу мировых лидеров пока не относятся. Во-первых, в России ски-альпинизм даже после олимпийского признания не получил резкого развития; во-вторых, отстранение от международных стартов не могло не сказаться в том числе и на возможностях получить инвентарь.

Несмотря на всё это, российские спортсмены прилагают максимум усилий для того, чтобы пробиться на Олимпиаду. В нейтральном статусе сейчас выступают Никита Филиппов, Андрей Фёдоров, Павел Якимов, Данил Слушкин, Варвара Прохорова, Дарья Зинченко, Ирина Рачинская.