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Устюгов поругался с Большуновым на чемпионате России в Казани, а после этого выиграл спринт

«У меня уже накипело!» Устюгов разобрался с Большуновым и стал чемпионом России
Андрей Шитихин
Призёры спринта на ЧР в Казани
Аудио-версия:
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Спринт в Казани оказался просто крутейшим: прыжки на лыжи, падения, эмоции после финиша — было всё.

Спринт на чемпионате России по лыжным гонкам – 2025 в Казани превратился в настоящее рубилово. И самым стойким в этом рубилове стал Сергей Устюгов, который сначала устоял в столкновении с Александром Большуновым, а затем в финале избежал завала, который устроил Александр Терентьев. Устюгов – вновь чемпион России!

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

До полуфиналов в целом всё проходило достаточно спокойно. Никто из главных претендентов не выбыл досрочно. Но в полуфиналах начались уже нереально жёсткие разборки. Когда Большунов и Устюгов оказываются вместе, всегда что-то происходит. Так случилось и на этот раз. В ситуации, когда оба могли спокойно войти в поворот рядом, Александр прыгнул в лыжню перед Сергеем, однако при этом задел лыжи соперника.

К счастью, Устюгов устоял. И не просто устоял, а прошёл в финал с первого места. Вторым в этом забеге стал Терентьев, а Большунов прекратил толкаться на финише и остался третьим. Сразу после окончания забега Устюгов резко высказал Большунову претензии по поводу того, что произошло на дистанции.

Большунов и Устюгов рубились до крови!
«Он начал специально толкаться». Большунов с Устюговым сцепились до падения и крови. Видео
«Он начал специально толкаться». Большунов с Устюговым сцепились до падения и крови. Видео

То, что Александр бросил толкаться на финише, не позволило ему пройти в финал лаки-лузером, хотя изначально в онлайн-системе он был в числе участников решающего забега. Но в итоге оказалось, что Большунов был на сотые доли медленнее Савелия Коростелёва и Сергея Ардашева – они и прошли в финал вместе с Ермилом Вокуевым и Владиславом Осиповым.

Финал же вообще получился огненным. Устюгов, в предыдущих забегах стартовавший очень спокойно, в решающем забеге с самого начала рванул вперёд и держал лидерство, не уступая более удобную лыжню. Он устоял под атаками соперников, а на заключительной прямой показал свой фирменный финиш.

Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

Фото: Пресс-служба ФЛГР

«Я надеялся именно на спринт, на эту гонку. Это было круто. До финала было не очень самочувствие, чуть не спал, нашатырь нюхал. А на финал уже выходил расслабленным. Я в любом случае выложился бы до конца. Блин, надо полуфинал пересмотреть. Но у меня уже накипело! Я понимал, что, если я Большунову ничего не скажу, он так и будет дальше делать. Я и сам так сделал перед Костей Тиуновым, но я сделал это, не задев лыжи», — сказал Устюгов после финиша в эфире «Матча».

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Сергей не видел того, что происходило за его спиной. А там Терентьев, меняя лыжню, прыгнул перед Ардашевым, не удержался на ногах и упал, затем его вынесло обратно, и по инерции Александр сбил Сергея! В этот завал чудом не угодил Коростелёв, которого задел лыжей Ардашев, но Савелий сумел увернуться.

В итоге он стал третьим, а серебро завоевал герой прошлого юниорского сезона Владислав Осипов. Для Влада это пока главное достижение в карьере. А Терентьев с Ардашевым устроили разборки после финиша.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

У женщин такого огня не было, однако без неожиданностей и скандала тоже не обошлось. Хотя чемпионку можно было предсказать ещё до старта. Наталья Терентьева просто непобедима. Очень слабо для себя выглядела лидер спринтерского зачёта Кубка России Анастасия Фалеева, оставшаяся только четвёртой. Третьей стала Алёна Баранова, а второй – Анастасия Кириллова, которая тренируется в составе региональной команды Ханты-Мансийска.

Но эти результаты были пересмотрены! Судьи релегировали Кириллову на шестое место в финале за контакт с лыжами Алёны Барановой на финише. Югорская лыжница после финиша не сдерживала эмоций от счастья, а после решения жюри — от горя. Таким образом, Баранова стала второй, а Фалеева — третьей.

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