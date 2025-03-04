Клебо — великий. Хотя швед обещал обыграть его «с бодуна»

Йоханнес Клебо выиграл третью подряд личную гонку на чемпионате мира – 2025 в своём родном Тронхейме. В жестокой рубке с соотечественниками и шведами в очень сложную погоду на заваленной мокрым снегом трассе он победил в классической разделке на 10 км.

Теперь Клебо – 12-кратный чемпион мира. Можно сколько угодно говорить, что раз на чемпионате мира нет россиян, то нельзя сказать, что он обыграл всех лучших. Его величия это не отменит.

Кроме россиян, на ЧМ-2025 не было и великолепного классиста Ийво Нисканена – финн не успел восстановиться после гриппа. Но Клебо в своей нынешней форме вряд ли испугался бы и его.

Норвежец просто идеально разложился по дистанции. Он постоянно шёл в числе лидеров, всё было в пределах двух-трёх секунд. Однако на второй половине Клебо прибавлял на каждой отсечке и в итоге выиграл у соотечественника Эрика Вальнеса чуть менее девяти секунд. Третьим стал ещё один норвежец Харальд Амундсен.

Возможно, вторым или третьим стал бы норвежец Мартин Нюэнгет, но уже перед выходом на стадион он упал на повороте и потерял много времени. Именно его великий Петтер Нортуг называл тем спортсменом, кто может помешать Клебо. Тем не менее Нюэнгет только пятый.

А вот швед Вильям Порома, который после скиатлона говорил, что темп Клебо можно держать «с бодуна», — только шестой. Хотя он значительную часть гонки боролся за медали, но на финише уже еле проталкивал лыжи вперёд.

Клебо в сложнейших условиях доказал, что он может выигрывать всё, а не только спринт.